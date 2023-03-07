Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 21 населеного пункту.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Затишшя, Новоданилівка, Гуляйполе, Шевченкове, Новоандріївка, Чарівне, Ольгівське, Мала Токмачка, Малинівка, Білогір'я, Щербаки, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Кам'янське, Степове, Плавні, Приморське, Степногірськ, Таврійське. Надійшло 26 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.

Ситуація за останню добу на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 109 обстрілів позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

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