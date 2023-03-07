Китай не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, - глава МЗС Цінь Ган

У Китаї розкритикували дії США щодо військової підтримки Тайваню і натякнули на можливість надання зброї Росії нібито саме через це.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.

Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.

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