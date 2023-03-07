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Новини Війна
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Китай не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, - глава МЗС Цінь Ган

ган,цінь

У Китаї розкритикували дії США щодо військової підтримки Тайваню і натякнули на можливість надання зброї Росії нібито саме через це.

"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".

"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.

Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".

"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.

Також читайте: Китай має визначитися, чи дійсно він хоче стати на сторону Путіна, - Білий дім

Автор: 

Китай (4695) зброя (7532) росія (66037)


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Топ коментарі
+14
***** не рыпнулся бы год назад, если б узкоглазые товарищи не благословили его вначале февраля, когда оно было в Китае. Политическая верхушка Китая - это и есть настоящие вдохновители этой войны. Кого они пытаются обмануть?
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07.03.2023 09:04 Відповісти
+13
Ну взагалі-то саме Тайвань і є демократичним Китаєм. А КНР це наслідок силового захоплення влади Мао за підтримки СССР.
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07.03.2023 08:58 Відповісти
+12
Краснопузі піздять як тарганів їдят
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07.03.2023 08:53 Відповісти
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Краснопузі піздять як тарганів їдят
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07.03.2023 08:53 Відповісти
Якби надали, то то ми вже кричали б на весь світ і західна розвідка вже сто разів про це б доповіла. Китай зараз у центрі уваги
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07.03.2023 09:15 Відповісти
напряму може й не надавав а по-кривому хто зна вас, жовтоморді
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07.03.2023 08:54 Відповісти
Ну взагалі-то саме Тайвань і є демократичним Китаєм. А КНР це наслідок силового захоплення влади Мао за підтримки СССР.
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07.03.2023 08:58 Відповісти
Китай буде поступати навпаки - БУДЕ надавати зброю Кремлю
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07.03.2023 09:00 Відповісти
Тільки дебіли не розуміють, що непідтримка України означає підтримку расіі!!! Дурниками прикидаються.
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07.03.2023 09:01 Відповісти
Твари!!! Конфликт у них....
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07.03.2023 09:01 Відповісти
Ну и шо, молодцы! Зато США и Великобритания выполняют договоренности Будапештского меморандума. Иначе бы была война ядерная. Еще вопросы!
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07.03.2023 09:04 Відповісти
***** не рыпнулся бы год назад, если б узкоглазые товарищи не благословили его вначале февраля, когда оно было в Китае. Политическая верхушка Китая - это и есть настоящие вдохновители этой войны. Кого они пытаются обмануть?
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07.03.2023 09:04 Відповісти
Пошли на ***,желтомордые гниды. Вместе со своим диалогом,миром и парашей . Вас за один ковид уже задавить санкциями надо. Что бы могли тапочки только кацапам продавать.
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07.03.2023 09:04 Відповісти
Щось мені невіриться
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07.03.2023 09:08 Відповісти
А якби були нормальними людьми, то дали би зброю нам.
Але ж ви китайці..
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07.03.2023 09:12 Відповісти
Я щось пропустив, коли китайці встигли міністра ЗС поміняти? Був же Ван Ї ось минулого тижня
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07.03.2023 09:13 Відповісти
Баба Зіна теж, маючи 12 онуків, казала що вона "дівчина"...
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07.03.2023 09:14 Відповісти
Два слова - пшв нхй
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07.03.2023 09:15 Відповісти
получилось три
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07.03.2023 09:39 Відповісти
лінія партії, вона примхлива, як веселка - мєчта прєкрасная єщо нє ясная...
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07.03.2023 09:16 Відповісти
"Сі Цзіньпін заявив, що США "пригнічують Китай"

Таке ж саме пару років тому казав Путін про США та рашу.
Китай головний пособник Путіна, без Китаю раша не розпочала війну.
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07.03.2023 09:17 Відповісти
А компоненти для виготовлення рашистської зброї, хитро...опі комуняки?
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07.03.2023 09:18 Відповісти
"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган

Тому що КНР погрожує окупувати Тайвань. Чи була хоч одна заява тайванського МЗС, в якій йшлося про територіальні претензії до Китаю? Чи тайвань вважає Китай своєю провінцією?

А США надають Тайваню зброю для ЗАХИСТУ, а не нападу.
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07.03.2023 09:19 Відповісти
.. хочу свистуна спросить,а как с продукцией двойного назначения(компонентами),которые используются в ракете...
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07.03.2023 09:38 Відповісти
За то товары двойного назначения идут сплошным потоком
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07.03.2023 09:38 Відповісти
Не дивлячись на те,що у китайська цивілізація на відміну від чухонсько-мордовських варварів налічує десь 5 000 років,у Китаї при владі такі ж варвари як і у Московії.І тут немає нічого дивного,адже цей печерний комунізм нав*язали Китаю саме московіти,хоча зараз Китай і йде своїм шляхом,але таким же варварським.
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07.03.2023 09:46 Відповісти
китайці хочуть бути з темрявою але їхати у вагоні зі світлом але ж так не вийде.
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07.03.2023 10:15 Відповісти
Не вірю! Якби цього не було, то вони прийняли б сторону добра. І допомогли загнати гопника в стійло... А так виходить, що гопник веде себе як хоче, коли за плечима хтось стоїть сильніший і впливовий... Де цей впливовий, починає кататися по "світу" і просувати кацапські "хотєлки", тільки перекручено на свій лад...
Тому разом з кацапським світом - "ідіть на йух" чмирі прищурені...! 🖕
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07.03.2023 10:17 Відповісти
Это твари. Татаро-монголы их держали как сборщиков
дани в Руси .В Новгороде местные отказались платить.
Тогда ставленник оккупантов А. Невский выколол глаза
управлению города. Союз верхушки и китайцев вновь.
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07.03.2023 10:46 Відповісти
Тайвань на когось напав?
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07.03.2023 12:06 Відповісти
 
 