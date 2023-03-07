Китай не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, - глава МЗС Цінь Ган
У Китаї розкритикували дії США щодо військової підтримки Тайваню і натякнули на можливість надання зброї Росії нібито саме через це.
"Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, тоді як вони продовжують продавати зброю Тайваню?", - запитав міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, нібито "абсурдно" для високопосадовців США втручатися в питання про Тайвань, яке, за його словами, є "справою китайського народу".
"Жодна інша країна не має права втручатися в це", - заявив китайський дипломат.
Стосовно війни в Україні, Цінь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надавав зброї жодній із сторін".
"Між війною та миром ми обрали мир; між санкціями та діалогом ми вибрали діалог; між роздмухуванням полум’я та зниженням температури ми вибрали останнє", - сказав китайський міністр.
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Але ж ви китайці..
Таке ж саме пару років тому казав Путін про США та рашу.
Китай головний пособник Путіна, без Китаю раша не розпочала війну.
Тому що КНР погрожує окупувати Тайвань. Чи була хоч одна заява тайванського МЗС, в якій йшлося про територіальні претензії до Китаю? Чи тайвань вважає Китай своєю провінцією?
А США надають Тайваню зброю для ЗАХИСТУ, а не нападу.
Тому разом з кацапським світом - "ідіть на йух" чмирі прищурені...! 🖕
дани в Руси .В Новгороде местные отказались платить.
Тогда ставленник оккупантов А. Невский выколол глаза
управлению города. Союз верхушки и китайцев вновь.