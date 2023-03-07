Ворог бив по Харківщині, у Козачій Лопані пошкоджено будинки, у селі під Вовчанськом - навчальний заклад, - ОВА

Минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його словами, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти.

"У смт. Козача Лопань Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина", - йдеться у повідомленні.

У с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Синєгубов також нагадує, що в області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 96 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з окупантами та дають відсіч усім спробам ворога просунутися вперед", - резюмує очільник регіону.