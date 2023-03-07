Ворог б’є по Херсонщині, в обласному центрі пошкоджено будинки, є поранені, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 65 разів били по Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по мирних населених пунктах області випустили майже 360 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

"Ворог тричі атакував житлові квартали Херсона. Через обстріли у місті пошкоджено приватні будинки", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Херсонщині російські обстріли 4 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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