Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Українці розділилися майже навпіл у ставленні до питання, чи потрібно карати винних у корупції в Міноборони негайно, чи треба спочатку провести ретельне розслідування.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
47% висловилися за те, що відсторонення і відповідальність мають бути за найменшої підозри в корупції, 46% вважають, що потрібне ретельніше довше розслідування випадків. Ще 7% не змогли визначитися з відповіддю.
Опитування провели 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2002 респонденти з усіх регіонів України, крім АР Крим. Похибка не перевищує 1,1%.
Топ коментарі
+39 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар07.03.2023 09:47 Відповісти Посилання
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.03.2023 09:34 Відповісти Посилання
+20 Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2023 10:02 Відповісти Посилання
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інакше це гадюче кубло не здолати.
тоді визначайтеся хто ви.
Поки не ткнули цих мерзотників мордою у відео злочину, поки розголос не пішов по всій країні, "слуги" всім кагалом рятували та відмазували свого покидька. Вони всі винні!
Відсторонити, а вже потім розслідувати. Тільки так. І "брати на олівець" тих, хто свідомо покриває мародерів. Почати можна з яйцекрада.
P.S. У вас нік "sledak" випадково, чи слідчим працюєте?
Розстрілювати ніхто не пропонує. Всім набридло те, що мародери під час війни ухиляються від відповідальності та продовжують свою брудну справу.
То ти виходить гнида, злочинець раз покриваєш крадіїв та зрадників
а він, ****, розуміє що яйця по 3-4 а не по 8-9, картопля по 6-7 а не по 14
а розуміє що мацарела та свіжі ананаси, це вже перебор????
і чи освідомлює що його оточення, це жульйо, ворьйо, зрадники Українського народу
та відверті агенти рф?
чи знає що дітки, або брати можновладців не призиваються?
так, він все знає та все розуміє але не може щось зробити
бо мабуддь єрмакотатари та рф крепко тримають за яйці, але не ті що по 170
Виборці Зеленського також розчаровані призначенням нового директора НАБУ. Вони хотіли Поворознюка.
при обоснованном подозрении в коррупции - отстранение, а далше расследование и привлечение.
под обоснованным подозрение следует понимать обнародованное возможное наличие фактов: несоответствия цен или нерыночные цены, манипуляция с закупкой - то ли продуктов то ли услуги, штуки - килограммы. отстранили, провели расследование, если обнородованные факты подтверждаются - привлечение.
у нас опросы и те манипулятивные.
дай Бог, и дерьмаку, и подляку, и зеленому шмурдяку приготовиться... уже ничто не остановит армию!
а для чиновников властей военное положение играет только на руку. их даже посадить не могут.
имея резонанс доказательную базу и т..п
Яких вам ще розслідувань треба ? Багато років нам західні партнери кажуть : Чому ви не караєте ? Чому у вас розслідування і підтвержені факти корупції не закінчуються вироком і покаранням?
https://kiis.com.ua/materials/pr/20230307_s/03.JPG
Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
Але ця різниця -лише 1%!!! Данина "ватності" та упередженості, якою КМІС славиться по країні. Хто замовляє музику - тому "чего ізволітє -с?"
Хоча, для когось, - КАКАЯРАЗНІЦА !
у Полтаві, агента впливу ригоАнала мамая, за зливання інформації про переміщення військової техніки під час війни та дії ВОЄННОГО СТАНУ, місцеві прикормлені родини суддів (серед них і його син-суддя!!!) усе зробили, щоб не покарати кормильця за ДИКІ РЕЧІ ПІД ЧАС ВІЙНИ!!
Можливо, він усі місцевих, привладних та суддівських,пов'язав криміналом та корупцією, щоб тримати за причандали і «мотивувати» їх «правильно» голосувати по ЗАКОНУ!! Тому цей зкацаплений ригоАнал і далі чудить…
У Одеській облРаді дикі речі творяться антиУкраїнські, і усе добре, мовчки, привладні та СБУ, Генпрокурори, МВС, ДБР та ще купа організацій діють виключно «нейтрально» і ніяковіють ….
А скільки в Україні таких риноАналів на посадах від міст, районів, ОДА та до урядового кварталу в Києві включно!!! Портновщина квітні на 10 році московської війни!!
Тобто на Фронті Захисникам державу боронити Україну від орків московії, а у тилу, ця ж московська колона агентів, витворяє дикі речі, і привладні «чомусь» мовчать, витріщивши очі!!!!
А після цього мовчання, представники РНБОУ глаголять>: https://**********.com.ua/2023/03/07/rujnivni-naratyvy-rf-spryamovani-na-uves-demokratychnyj-svit-mayemo-protystoyaty-czomu-rnbo/ https://**********.com.ua/2023/03/07/rujnivni-naratyvy-rf-spryamovani-na-uves-demokratychnyj-svit-mayemo-protystoyaty-czomu-rnbo/
Кому ж це вигідно з привладних, чи вони до чогось готуються???
Усім Українцям зрозуміла провина привладних за схематоза на крові та життю Українців, що на передовій, що в «тилу»!!!
Аж ось починаються «ритуальні антиУкраїнські танці привладних» навколо очевидного злочину під час Воєнного Стану в Україні!!
Мабуть, розмажуть марафонами ці, очевидні факти мародерства на крові, як мінімум років на 2-3, а то і на сам РЕФЕРЕНДУМ запропонують чи зміни до КОНСТИТУЦІЇ внести!!!
А злочинці, від міністрів, їз замів, керівників департаментів, юристів, помічників, держсекретарів та їх замів, і так, аж до смерті за віком винних у злочинах, будуть привладні теревенить про «правові полі та індивідуальну відповідальність»…
…І щуку, кинули у річку… покарали…(с)
Резніков, ти мерзота!!!!
Слугам повернули доплати в конвертах в Раді. Вперше отримали наприкінці грудня. В січні та лютому також отримали.
Нагадаю, що до війни Слуги отримували від 10 до 50 тисяч доларів щомісяця. Після початку війни всі «доплати» зупинились і ніяких премій не було. І от знову. Все повернулось.
«Звідки гроші», - спитаєте ви мене? «Ви ж і самі розумієте, звідки», - відповім вам я.
https://t.me/oleksiihoncharenko/31862
відколи це в опитуваннях визначається є порушення закону чи нема ?
А всі ці "опитування громадської думки" ... Та хто вони такі? Вони що - експерти?