Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Українці розділилися майже навпіл у ставленні до питання, чи потрібно карати винних у корупції в Міноборони негайно, чи треба спочатку провести ретельне розслідування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

47% висловилися за те, що відсторонення і відповідальність мають бути за найменшої підозри в корупції, 46% вважають, що потрібне ретельніше довше розслідування випадків. Ще 7% не змогли визначитися з відповіддю.

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Опитування провели 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2002 респонденти з усіх регіонів України, крім АР Крим. Похибка не перевищує 1,1%.







