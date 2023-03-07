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Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

харчування,військових

Українці розділилися майже навпіл у ставленні до питання, чи потрібно карати винних у корупції в Міноборони негайно, чи треба спочатку провести ретельне розслідування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

47% висловилися за те, що відсторонення і відповідальність мають бути за найменшої підозри в корупції, 46% вважають, що потрібне ретельніше довше розслідування випадків. Ще 7% не змогли визначитися з відповіддю.

Також читайте: Резніков: Чому я маю подавати у відставку? Є поняття індивідуальної відповідальності

Опитування провели 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2002 респонденти з усіх регіонів України, крім АР Крим. Похибка не перевищує 1,1%.

Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС 01
Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС 02
Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС 03
Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС 04

Автор: 

корупція (4705) Міноборони (7475) опитування (1968)


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Топ коментарі
+39
Розслідування??? Це як, зелені будуть розслідувати злочини ставлеників зелених? Бджоли проти меду.
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07.03.2023 09:47 Відповісти
+24
Щойно
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07.03.2023 09:34 Відповісти
+20
Хто має розслідувати? Який із слідчих органів дерьмака-татарова?
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07.03.2023 10:02 Відповісти
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07.03.2023 09:34 Відповісти
відводиш від теми)
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07.03.2023 09:55 Відповісти
відволікаю від корупції,та яєць по 17гр)
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07.03.2023 09:56 Відповісти
не відволікай ((
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07.03.2023 11:37 Відповісти
мабуть настав час обирати міністра оборони всенародне, як і Президента.
інакше це гадюче кубло не здолати.
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07.03.2023 11:45 Відповісти
та ні... Мабуть час встановлювати справжні суди, прокуратуру та антикорупційні органи. Ато буде за прислів'ям: вибирай не вибирай всеодно отримаєш ***...
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07.03.2023 12:35 Відповісти
а как может быть наказание без разследования?
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07.03.2023 09:37 Відповісти
На графіку вказується: "негайне відсторонення і відповідальність..." Що це за "відповідальність" - не уточнюється. А вона може бути різною. Відповідно, по-різному притягуються. До кримінальної відповідальності, наприклад, притягують за кримінальним Законом, і думка будь кого тут значення не має. Ідіотські питання.
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07.03.2023 10:07 Відповісти
к уголовной ответственности привлекают по уголовному кодексу. отстранение от должности - это мера пресечения на время следствия. она и так прописана в упк
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07.03.2023 10:31 Відповісти
яке розслідування??? які покарання??? ви чули колись щоб злодій себе покарав за скоєні злочини? ні? то якої мами ви чекаєте що це зелене шобло буде карати самих себе??? а оця фуйня з опитуваннями в нашій країні ким створювалася і для кого? може для людей, для народу?? виключно для лохторату!
тоді визначайтеся хто ви.
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07.03.2023 10:36 Відповісти
вина человека должна быть доказана. законными способами. иначе мы ничем не лучше сталинских судов тройки. аль капоне закрыли за неуплату налогов, не будучи способными доказать его причастность к убийствам. так и должно работать правосудие
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07.03.2023 10:40 Відповісти
саме так і має думати український слідак, в країні де закон як дишло для простих людей а для непростих, закони взагалі не писані.
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07.03.2023 11:02 Відповісти
ну так а хто казав що шлях простий? Це комунопопулізм: рубати руки та голови за крадіжку!!! В нормальних країнах, на відміну від нас, є суди, прокуратура та антикорупційні органи, тому не треба знову вигадувати велісапеда, а просто робити те, що доведено працює. Банді зелених мародерів на крові, що при владі, вигідно спустити це у популістичний свисток.
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07.03.2023 12:41 Відповісти
За законами військового часу : розстріл на місці.
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07.03.2023 10:45 Відповісти
так ты еще один сталинист? суды тройки? черные воронки? закон про три колоска?
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07.03.2023 10:56 Відповісти
Він комунопопуліст. Більш тупішої тєми ніж "розстріл-за-все-на-місці"(с) годі собі й придумати. Це дауном треба бути, щоб таке пропонувати для своєї країни
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07.03.2023 12:43 Відповісти
Чорні воронки вже їздять по Закарпаттю. Хватають людей і везуть у тцк.
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07.03.2023 15:53 Відповісти
Хватають ухилянтів, дизертирів і боягузів, що намамагаються вискочити за "поребрик", щоб не йти на фронт, захищати Батьківщину. Таких треба везти прямо в суд військового трибуналу, зачитувати вирок, виводити у задній двір і розстрілювати.
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08.03.2023 06:21 Відповісти
Дадада, прям в кабінеті, за столом, на фоні фоткі найзеленішого
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07.03.2023 12:19 Відповісти
Чому тільки "на фоні фотки?" Разом із "найзеленішим" - що тричі ухилявся від призиву підчас військових дій. Такі називаються ухилянтами, або дизертирами. РОЗСТРІЛЮВАТИ. За законами військового часу по приговору суду військового трибуналу. І приводити вироки до виконання НЕГАЙНО.
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08.03.2023 06:18 Відповісти
Я за третій китайський варіант був.....
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07.03.2023 09:46 Відповісти
Іранський теж добрий ! Руку відрубали а йди на наступне місце роботи !
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07.03.2023 09:50 Відповісти
Ну то хто вам заважає їхати до китаю/ірану та там насолоджуватись? В Україні такої маячні не треба
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07.03.2023 12:46 Відповісти
Розслідування??? Це як, зелені будуть розслідувати злочини ставлеників зелених? Бджоли проти меду.
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07.03.2023 09:47 Відповісти
а ты предлагаешь как при сталине, суд тройки? приехали ночью на воронке и забрали в неизвестном направлении? так ты, получается, ватник?
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07.03.2023 09:52 Відповісти
Я зна, що жоден зі слуг не покараний. Або злиняли, або пішли на співпрацю з зеленими слідчими і офіційно відкупились від кримінальної відповідальності.
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07.03.2023 10:13 Відповісти
А ви пропонуєте як з Трухіним, нехай всі мародери тихенько йдуть до лісу?
Поки не ткнули цих мерзотників мордою у відео злочину, поки розголос не пішов по всій країні, "слуги" всім кагалом рятували та відмазували свого покидька. Вони всі винні!
Відсторонити, а вже потім розслідувати. Тільки так. І "брати на олівець" тих, хто свідомо покриває мародерів. Почати можна з яйцекрада.
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07.03.2023 10:15 Відповісти
ну так отстранение и так прописано в уголовно - процесуальном кодексе. в чем проблема?
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07.03.2023 10:29 Відповісти
Напомніть мені будь ласка, Старуха та Некрасову відсторонили?
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07.03.2023 11:06 Відповісти
так это вопросы к следователю и прокурору, а не ко мне. проблема не в законе, а в желании его исполнять
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07.03.2023 11:13 Відповісти
Саме про це і писала людина, котрій ви почали натякати про "тройки та воронок" і назвали ватником.
P.S. У вас нік "sledak" випадково, чи слідчим працюєте?
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07.03.2023 11:21 Відповісти
когда то давно был. разследование должно быть в любом случае. проблема ж в другом, в тотальной коррупции. или вы предлагаете без следствия расстреливать? так это откроет еще больше возможностей для нынешней власти. будут неугодных (а не виновных) тупо расстреливать
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07.03.2023 11:40 Відповісти
Дякую за відповідь)
Розстрілювати ніхто не пропонує. Всім набридло те, що мародери під час війни ухиляються від відповідальності та продовжують свою брудну справу.
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07.03.2023 12:11 Відповісти
ну то тоді час вимагати створення нормальних судів, прокуратури та антикорупційних органів...
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07.03.2023 12:49 Відповісти
На протязі всієї історії людства прості громадяни "вимагали створення нормальних судів, прокуратури та антикорупційних органів". Комусь це іноді навіть вдавалося, на деякий час
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07.03.2023 13:09 Відповісти
Ну чогож. Я більше того скажу: у багатьох країнах ситуація із правосуддям і зараз безмежно краще ніж у нас. Отже щось є у них чого у нас немає.
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07.03.2023 21:56 Відповісти
А ти пропонуєш покривати злочинців, які під час війни обкрадають країну та її захисникив і підставляють їх на фронті без належного озброєння та захисту на загибель?!
То ти виходить гнида, злочинець раз покриваєш крадіїв та зрадників
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07.03.2023 13:14 Відповісти
я за справедливый суд. и доказанную вину. иначе ты не чем не лучше чем нквд в 30-х годах.
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07.03.2023 13:30 Відповісти
Влада узуропована, тому, у нас відсутній СПРАВЕДЛИВИЙ суд.
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07.03.2023 15:16 Відповісти
Він "ботанік-теоретик". Країна спливає кров"ю на межі загибелі, а він тут демонструє вологі мрії про "справедливий суд". Шмаркач.
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08.03.2023 06:10 Відповісти
..не зря министр юстиции США приезжал ..
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07.03.2023 09:47 Відповісти
Всі бажають щоб розслідування проводила як завжди безумна !
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07.03.2023 09:48 Відповісти
треба все розслідувати..., тому що часто покарання отримують виконавці, або ліві малопричасні дядьки, а організатори лишаються за лаштунками й знову щось таке організовують...
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07.03.2023 09:50 Відповісти
Карати негайно, інакше затруть-замнуть і забудуть.
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07.03.2023 09:52 Відповісти
Там помилка у другому опитуванні, 88% не готові поступитися територіями заради миру
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07.03.2023 09:53 Відповісти
Цих зелених мородерів потрібно вже давно нейтралізувати судом лінча.
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07.03.2023 09:55 Відповісти
Пропоную головному корупціонеру на Банковій одну половину голови відрубати,а іншу лишити .
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07.03.2023 09:57 Відповісти
что, нам проблем не хватает? Он и с целой головой не дружит, а тут только половина
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07.03.2023 10:00 Відповісти
а верховний боневтік розуміє що навіть 100грн, вкрадених під час війни, чиновником любого рангу, любої структури, розцінюється як держзрада?????
а він, ****, розуміє що яйця по 3-4 а не по 8-9, картопля по 6-7 а не по 14
а розуміє що мацарела та свіжі ананаси, це вже перебор????
і чи освідомлює що його оточення, це жульйо, ворьйо, зрадники Українського народу
та відверті агенти рф?
чи знає що дітки, або брати можновладців не призиваються?
так, він все знає та все розуміє але не може щось зробити
бо мабуддь єрмакотатари та рф крепко тримають за яйці, але не ті що по 170
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07.03.2023 09:58 Відповісти
Юрій, існує в українській мові слово будь-який, а любі чи любий, може бути тільки в значенні синоніма до кохані чи коханий...
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07.03.2023 11:14 Відповісти
КиївМіськБудда

Виборці Зеленського також розчаровані призначенням нового директора НАБУ. Вони хотіли Поворознюка.
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07.03.2023 09:59 Відповісти
Хто має розслідувати? Який із слідчих органів дерьмака-татарова?
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07.03.2023 10:02 Відповісти
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07.03.2023 10:03 Відповісти
Так там же риють САП і НАБУ -- може шось скажуть .
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07.03.2023 10:05 Відповісти
це нас підводять у якесь зелене чергове лайно-хто опитував-кого-чергова маніпуляция від шапіто 95
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07.03.2023 10:05 Відповісти
странный опрос, т.к. вторая опция должна дополнять первую.

при обоснованном подозрении в коррупции - отстранение, а далше расследование и привлечение.
под обоснованным подозрение следует понимать обнародованное возможное наличие фактов: несоответствия цен или нерыночные цены, манипуляция с закупкой - то ли продуктов то ли услуги, штуки - килограммы. отстранили, провели расследование, если обнородованные факты подтверждаются - привлечение.

у нас опросы и те манипулятивные.
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07.03.2023 10:09 Відповісти
ЗВОЛІКАННЯ ЩОДО РОЗСЛІДУВАННЯ ЦЕ ЗНУЩАННЯ НАД УКРАЇНОЮ І ЗАГИБЛИМИ.
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07.03.2023 10:15 Відповісти
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07.03.2023 10:18 Відповісти
самая лучшая новость сегодня - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
дай Бог, и дерьмаку, и подляку, и зеленому шмурдяку приготовиться... уже ничто не остановит армию!
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07.03.2023 10:20 Відповісти
Думаю, що під справедливу вимогу змінити професійно і морально непридатну монобільшість у ВР Єрмак запропонує щось на зразок ротації в списках "слуг народу" і заведе у парламент ще більше своїх, слухняних кандидатів. Він вже вибудував владну вертикаль, розставив на ключові посади своїх, замазаних злочинною діяльністю і мародерством, а тому залежних від нього, людей Ви справді думаєте, що президент Зеленський щось вирішує? - Помиляєтесь : від просто "обличчя компанії" і звертатись до нього марно.У воєнний час вибори не можливі. А розпуск всього складу ВР призведе до величезних проблем в країні.
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07.03.2023 15:02 Відповісти
Так воно і буде і деякі вже прогнозують, що наступний президент буде Єрмак. Тому що під електронне голосування, яке вони хочуть зробити на наступних виборах, можна підтасувати все, що завгодно. Тим більше вони хочуть, щоб українці за кордоном голосували, натасують Так, що буде що 80% проголосували за Єрмака.
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08.03.2023 06:22 Відповісти
Хочу щоб на наступних виборах кожний українець себе запитав: А чи довірю я, своє життя і майно Зеленському?
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07.03.2023 10:23 Відповісти
Венное положение и по этому надо ограничить в правах смертных (обычных людей)
а для чиновников властей военное положение играет только на руку. их даже посадить не могут.
имея резонанс доказательную базу и т..п
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07.03.2023 10:31 Відповісти
Спочатку забрати все,а потім розбиратися!
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07.03.2023 10:46 Відповісти
"Цензоре" що це за неподобство з 3 графіком? Що це за 85-88 % що заради миру готові відмовитися від деяких територій України? Прокидайтеся і будьте уважнішими
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07.03.2023 10:46 Відповісти
Ну таки Дерьмак дав маху. Не читаючи, опублікував. Мав говорити про своїх рідних Дітей лейтенанта Шмідта, а втиснув графік договорняка з Дімою манкуртом. Ха ха ха, а як КНІС відреагує ?
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07.03.2023 13:07 Відповісти
Впровадити розстріл за розкрадання в часи війни.
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07.03.2023 11:03 Відповісти
ВОРЫ в законе во главе с Резниковым.Но так ,как последний является ставлеником Дерьмака,то будут держать его до последнего.Бо такого подольская,нелегко найти
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07.03.2023 11:10 Відповісти
В кожному журналістському розслідуванні приведені факти - що це багаторічна і системна корупція з багатьма епізодами, навіть вимушено заведені кримінальні справи , які "розслідуються" 3-5-10... років . А іх Учасники продовжують красти під кришею ОПГ поліція-БЕБ-суди-Антимонопольний-КМУ-депутати...
Яких вам ще розслідувань треба ? Багато років нам західні партнери кажуть : Чому ви не караєте ? Чому у вас розслідування і підтвержені факти корупції не закінчуються вироком і покаранням?
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07.03.2023 11:14 Відповісти
Шановні Адміни, або доплачуйте форумчанам відповідним ставленням або самі, ретельніше перевіряйте, що передруковуєте... Як ви примудрились на такий ляп, якщо в оригінальному тексті: Графік 3. Готовність до територіальних поступок залежно від ставлення до можливих корупційних справ у Міністерстві оборони у регіональному вимірі 88-85% проти здачі територій, а у вас навпаки?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
https://kiis.com.ua/materials/pr/20230307_s/03.JPG
Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА Джерело:
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07.03.2023 11:17 Відповісти
Переходив по посиланню- там такий же графік як і у першому випадку. Скиньте офеційні дані...
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07.03.2023 12:37 Відповісти
бо виправили, згідно мого зауваження...
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07.03.2023 22:48 Відповісти
Навіть КМІС - ватна організація, очолювана ватниками, й те подає цифри з ПЕРЕВАГОЮ "відсторонення й відповідальності".
Але ця різниця -лише 1%!!! Данина "ватності" та упередженості, якою КМІС славиться по країні. Хто замовляє музику - тому "чего ізволітє -с?"
Хоча, для когось, - КАКАЯРАЗНІЦА !
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07.03.2023 11:23 Відповісти
Про яке може йти мова «покарання» суддями та законодавством в Україні!!
у Полтаві, агента впливу ригоАнала мамая, за зливання інформації про переміщення військової техніки під час війни та дії ВОЄННОГО СТАНУ, місцеві прикормлені родини суддів (серед них і його син-суддя!!!) усе зробили, щоб не покарати кормильця за ДИКІ РЕЧІ ПІД ЧАС ВІЙНИ!!
Можливо, він усі місцевих, привладних та суддівських,пов'язав криміналом та корупцією, щоб тримати за причандали і «мотивувати» їх «правильно» голосувати по ЗАКОНУ!! Тому цей зкацаплений ригоАнал і далі чудить…
У Одеській облРаді дикі речі творяться антиУкраїнські, і усе добре, мовчки, привладні та СБУ, Генпрокурори, МВС, ДБР та ще купа організацій діють виключно «нейтрально» і ніяковіють ….
А скільки в Україні таких риноАналів на посадах від міст, районів, ОДА та до урядового кварталу в Києві включно!!! Портновщина квітні на 10 році московської війни!!
Тобто на Фронті Захисникам державу боронити Україну від орків московії, а у тилу, ця ж московська колона агентів, витворяє дикі речі, і привладні «чомусь» мовчать, витріщивши очі!!!!
А після цього мовчання, представники РНБОУ глаголять>: https://**********.com.ua/2023/03/07/rujnivni-naratyvy-rf-spryamovani-na-uves-demokratychnyj-svit-mayemo-protystoyaty-czomu-rnbo/ https://**********.com.ua/2023/03/07/rujnivni-naratyvy-rf-spryamovani-na-uves-demokratychnyj-svit-mayemo-protystoyaty-czomu-rnbo/

Кому ж це вигідно з привладних, чи вони до чогось готуються???
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07.03.2023 11:23 Відповісти
Покарання має бути жорстким, шляхом повішання перед Міноборони або Будинком Уряду, щоб не тікали, як таран чи єжель за кордони України!!!
Усім Українцям зрозуміла провина привладних за схематоза на крові та життю Українців, що на передовій, що в «тилу»!!!
Аж ось починаються «ритуальні антиУкраїнські танці привладних» навколо очевидного злочину під час Воєнного Стану в Україні!!
Мабуть, розмажуть марафонами ці, очевидні факти мародерства на крові, як мінімум років на 2-3, а то і на сам РЕФЕРЕНДУМ запропонують чи зміни до КОНСТИТУЦІЇ внести!!!
А злочинці, від міністрів, їз замів, керівників департаментів, юристів, помічників, держсекретарів та їх замів, і так, аж до смерті за віком винних у злочинах, будуть привладні теревенить про «правові полі та індивідуальну відповідальність»…
…І щуку, кинули у річку… покарали…(с)
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07.03.2023 11:38 Відповісти
А водичка 10 грн. за літр для ЗСУ, про що не всі ще знають, це надбавка до зарплати яйцеславу та єрмаку?
Резніков, ти мерзота!!!!
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07.03.2023 12:30 Відповісти
не треба нічого вигадувати, якщо ми йдемо в Європу треба просто перейняти їх досвід, ************** і слідство!
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07.03.2023 12:32 Відповісти
Негайно в сізо , без права застави .ВСІХ хто крав і хто кришував .
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07.03.2023 13:48 Відповісти
яйця в кілограмах, миші зерно зжерли, пизжена вагонами гуманітарка, найвеличніший боневтік всесвіту, жека орденоносець, шуфрич керівник Парламентського комітету з питань свободи слова... і таке інше. і,що з цим робити ?
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07.03.2023 13:54 Відповісти
Гончаренко👇

Слугам повернули доплати в конвертах в Раді. Вперше отримали наприкінці грудня. В січні та лютому також отримали.

Нагадаю, що до війни Слуги отримували від 10 до 50 тисяч доларів щомісяця. Після початку війни всі «доплати» зупинились і ніяких премій не було. І от знову. Все повернулось.

«Звідки гроші», - спитаєте ви мене? «Ви ж і самі розумієте, звідки», - відповім вам я.

https://t.me/oleksiihoncharenko/31862
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07.03.2023 14:31 Відповісти
за всем этим стоит фсбэшник Елдак, поставленный патрушевым в Омане смотрящим за бенинным Нарко-Дегенератом в замен на сохранение работающих киностудий, офшоров, майна в маЦкве и Крыму под присмотром братьв шефиров, цель его это развал Украины изнутри в том числе и коррупционные схемы, для этого ему и нужен резников, портнов, татаров и т.д а Оманский Ослик только видосики для ЗЕБилов записывает и дает ему во всем "зеленую....."
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07.03.2023 15:06 Відповісти
зеленогниди більше крадуть ніж регали
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07.03.2023 16:17 Відповісти
Не треба карати.Пора розстріляти.
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07.03.2023 17:07 Відповісти
панове коментатори --- вас що привезли з марсу вчора --- вы не знаете и не видели этого ***** воровства в УКРАИНЕ за 30 лет независимости --- это было при всех презах без исключения --- разница только в том что одни гандоны воровали в вышиванках , а другие в костюмах от гуччи , а третьи , и эти твари самые опасные , они ****** во время войны млрдами и за это им нихуя не грозит , просто НИХУЯ НЕ ГРОЗИТ --- была бы совесть хоть чуть чуть , резников написал бы рапорт об отставке --- они одели зеленые куртки с тризубом и ****** гуманитарку , награждают ****** орденами и медалями , а когда спрашивают где баканов --- они скорчив **** начинают втирать про ,,олигархические каналы ,, --- только единый зелемарахвон ни разу не сказал что ОЛИГАРХ ПОРОХ С 24.02.22 ПОТРАТИЛ НА ЗСУ 1,9 МЛРДА ГРН --- вова а сколько ты и коля катлета , огласите весь список будь ласка
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07.03.2023 19:11 Відповісти
А судьи кто? (с)
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07.03.2023 20:44 Відповісти
ви охрініли чи що ?
відколи це в опитуваннях визначається є порушення закону чи нема ?
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07.03.2023 20:54 Відповісти
Ну... А й справді! В якому законі вказано, що "яйця не можуть бути по 17грн"?

А всі ці "опитування громадської думки" ... Та хто вони такі? Вони що - експерти?
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08.03.2023 04:02 Відповісти
Стесняюсь спросить, а может уже пора НАРОДУ брать всё в свои руки и вычистить гнид?
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07.03.2023 21:58 Відповісти
Заклики до "справедливого суду" підчас війни, коли країна стікає кров"ю а її своя ж камарілья розкрадає, здає, линяє від призиву, драпає за кордон... - то нагадує ситуацію, коли вовк роздерає вівцю, а барани стоять навколо і ********* його: "як тобі не соромно, це ж беззаконня, вона має право на адвоката..."
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08.03.2023 08:13 Відповісти
Була одна особа яка носилась з графіками, діаграмами по телеєфірам щоб народ вводити в оману -проходило от зебіли перейняли досвід.
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08.03.2023 08:41 Відповісти
Помнится будущий найвеличнишый лидор ********** хрипел, что надо просто перестать стрелять. А может надо просто перестать воровать? И жаль что не могу обратиться к диме Гандону: дима ну как тебе какая разница - косоворотка или вышиванка.
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08.03.2023 10:02 Відповісти
 
 