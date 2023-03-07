До групи зі створення Спецтрибуналу щодо РФ за злочин агресії входить уже 30 країн, долучилася Греція, - Кулеба

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України входить уже 30 країн, приєдналася Греція.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників, і ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просто - коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що маєш бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії", - сказав Кулеба.

Завдання групи - напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу та вирішення його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна та його найближчого оточення.

"Весь G7 є у цій групі", - зазначив міністр.

Також читайте: До коаліції зі створення спецтрибуналу щодо Росії долучилися вже 29 держав, - Кулеба