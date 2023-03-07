МЗС Китаю про війну в Україні: Настає критичний момент. Або починається політичне врегулювання, або буде більше масла у вогонь

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що "процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше" між Росією та Україною, оскільки все "підійшло до критичного моменту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, "українська криза" нібито "підійшла до критичного моменту".

"Або припиняються бойові дії, відновлюється мир і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", - сказав Цінь Ган.

Китайський міністр запевнив, що добрі відносини Росії та Китаю "імперативні", і "що нестабільнішим стає світ, то важливіше для Китаю та Росії неухильно розвивати їх".

Цінь Ган водночас уточнив, що відносини КНР та РФ "не засновані ні на союзі, ні на конфронтації, і не націлені ні на яку третю сторону".

"Це не є загрозою для жодної країни", – запевнив він.

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