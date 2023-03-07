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Новини Війна
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МЗС Китаю про війну в Україні: Настає критичний момент. Або починається політичне врегулювання, або буде більше масла у вогонь

китай

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що "процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше" між Росією та Україною, оскільки все "підійшло до критичного моменту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, "українська криза" нібито "підійшла до критичного моменту".

"Або припиняються бойові дії, відновлюється мир і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", - сказав Цінь Ган.

Китайський міністр запевнив, що добрі відносини Росії та Китаю "імперативні", і "що нестабільнішим стає світ, то важливіше для Китаю та Росії неухильно розвивати їх".

Цінь Ган водночас уточнив, що відносини КНР та РФ "не засновані ні на союзі, ні на конфронтації, і не націлені ні на яку третю сторону".

"Це не є загрозою для жодної країни", – запевнив він.

Читайте: Китай не надавав зброї жодній зі сторін "конфлікту" в Україні, - глава МЗС Цінь Ган

Автор: 

Китай (4695) росія (66037)


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Топ коментарі
+80
Типу або Україна капітулює або Китай підливає масла у вогонь?
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07.03.2023 09:40 Відповісти
+63
Китай не може дати програти свинособакам,знаючи що ресурсів у кацапів залишилось на ліченні місяці починають скавчить про перемовини,Китаю рано чи пізно прийдеться допомагати кацапам інакше кацапам срака,а війскова допомога агресору виведе це конфлік зовсім на новий рівень,це буде ще один крок на шляху до третьої світової,Китай на розтяжці,або кацапів кинути або почати конфронтацію світового масштабу
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07.03.2023 09:41 Відповісти
+36
А "припинення вогню" то як?! Віддати території, пробачити десятки тисяч загиблих, зруйновані міста, мільйони біженців. то все пробачити і чекати, коли кацапи знову попруть? А вони ж попруть, кацапу вірити то як скаженому псу. Тут або він тебе погризе, або ти його пристрелиш. Інших варіантів не існує.
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07.03.2023 10:02 Відповісти
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Ге ж!
Я старий, тобто добре пам'ятаю сакраментальне "Тища пєрвоє послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє".
Тьху на тупі рисові псевдоголови!
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07.03.2023 10:09 Відповісти
А хіба ми починали першими бойові дії? Ми що, на рашку напали? Які цинічні тварі, недалеко від кацапів пішли!
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07.03.2023 10:09 Відповісти
Вони ще гірші,почитайте про концтабори для уйгурів.
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07.03.2023 11:38 Відповісти
За тельбухи підвісити обох
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07.03.2023 10:09 Відповісти
Это не хитрожопость, а долгосрочная стратегия. Запад считает Китай главной угрозой. Китай в будущем противостоянии хочет иметь сумасшедшего с половиной ядерного арсенала мира в союзниках.

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07.03.2023 10:14 Відповісти
хочется спросить у рукойводителя внешнейшей политики Украины зельца-гидранта и исполнителя роли министра - почему до сих пор не разорваны отношения с китаем и индией, не ставшими на сторону Украины в захватнической войне расии против Украины, поченму назначаются послами и послицами шмурдюки...
и самая хорошая новость на сегодня - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
скоро наивеличайшего ждет наивеличайший позор... армию уже не остановить...
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07.03.2023 10:15 Відповісти
В порожнечу, всі запитання до єрмака
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08.03.2023 08:36 Відповісти
От гниди . ! жовтопика комуняцька наволоч вже взялася за шантаж , погрожує - або або .!? Ніяких - або , китайози .!!
Кацапня забирається геть з України - і це єдина умова для відновлення миру . ЄДИНА !!! Інакше - немає про що й розмовляти .
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07.03.2023 10:18 Відповісти
Косоглазі бояться, якби ЗСУ з розгону до китайського кордону не дійшли ?!
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07.03.2023 10:20 Відповісти
Зрозумійте, що зараз іде кампанія просто світого рівня тиску на Україну щоб залякати її та змусити здатися росії, ватна кампанія і не більше. Не дивуйтеся, що у цьому фарсі беруть участь навіть країна з третьою економікою світу - Китай, найбільші західні СМІ спустилися до брудних фейків і навіть у цьому беруть участь продажні топ-чиновники, а всі вони лише відпрацьовують російські нафтодолари і не стане Китай підставлятися заради російського лузера. Він готовий лише підігравати за подачки від росії, але заради них він ніколи не піде на конфлікт зі світовим лідером і незалежно від того, виграє Україна чи програє китайці потім скажуть - а ми передумали і ніяку зброю не збиралися давати росії. Треба не вестися на дешеві понти, а продовжувати добивати рашистів
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07.03.2023 10:20 Відповісти
Критичний момент у ***** та у вас узкоглазих підорів.
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07.03.2023 10:21 Відповісти
Точно Час працює на путіна?) Тут же не тільки події на фронтах в Україні...друга частина Третього етапу "на носі"
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07.03.2023 10:22 Відповісти
нагадує риторику китая перед уведенням військ в в''''єтнам коли сша там воювало.

але тоді у сша не було економічних важелів проти китаю, зараз є.

аби лише сша не всралося чи не переобрало трампа...
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07.03.2023 10:23 Відповісти
Вьетнам не совсем удачный пример, бо вьетнамцы все время испытывают на себе экспансионистскую политику Китая. Вот поговорите с любым вьетнамцем. Он вас обязательно спросит, мол, а если Китай на нас нападет, на чьей стороне вы будете?
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07.03.2023 14:46 Відповісти
не на стороне китая
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07.03.2023 23:52 Відповісти
"Критичний момент", коли у України з'явиться можливість переходу від оборони до тотального наступу?
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07.03.2023 10:26 Відповісти
Сейчас действительно критичный момент. Смогут ли ЗСУ разблокировать Бахмут. Стянуты все резервы. Готовится наступление на окружающие войска противника. Это написал Пригожин, на всякий случай, если кто-то захочет обвинить меня в огласке военной тайны.
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07.03.2023 10:33 Відповісти
то ти рупор півня-прожженого раз транслюєш його слова і пишеш прізвище уйобка з великої літери !
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07.03.2023 13:15 Відповісти
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07.03.2023 14:47 Відповісти
Ой, та йдіть ви вже нах*й!
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07.03.2023 10:32 Відповісти
Коли Пелосі летіла на тайвань,там були потужні червоні лінії і квічання китайських мзс,і все закінчилось пшиком.Невже гопнік з підворотні дорожчий китаю за тайвань??
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07.03.2023 10:34 Відповісти
па раша виводить війська із загарбаних ними територій і зразу же ж наступає мир , і переговори...?!
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07.03.2023 12:48 Відповісти
Ми за більше Томагавків, ATACMS і іншого дальнобійного у "вогонь" палаючої росії. І більше танків та БМП, БПЛА, від США, щоб палити ті танки, які ви, китайські воші, хочете дати своїм рашистським гнидам. США із задоволенням задушити вас зміюк своїми самнкціями, разом з ЄС, Японією, Австралією, ВБ, Південною Кореєю, а якщо ви безпосередньо полізите в конфлікт, то не зрозумієте, звідки по вам навіть прилітає і що саме.
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07.03.2023 10:38 Відповісти
На мій превеликий жаль, або Китай примусить кацапів до миру( вивід військ, репарації і т.д.),або ..
Доречі, я ніколи не думала, що в Китаї Україна не має посла, є лише тимчасовий представник. Більш того, в Китаї немає центру інформації України, натомість кацапи " вещают" в кожній прасці.
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07.03.2023 10:51 Відповісти
Лукавит китаец. Нельзя усидеть на двух стульях. Неудобно. Поэтому все равно потянет пересесть на какой-то из двух.
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07.03.2023 10:52 Відповісти
МИД КНР уравнял поставки оружия РФ поставкам Тайваню со стороны США. «Почему США требуют от Китая не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню?» - https://www.egyptindependent.com/chinas-foreign-minister-equates-possible-supply-of-weapons-to-russia-with-us-military-support-for-taiwan/ заявил министр иностранных дел Китая.))

Нарешті китайози визнали - чого справді домагаються своїми заявами . На кацапію їм пофіг , вони лише шантажують США .
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07.03.2023 10:53 Відповісти
Забув написати що ми в цьому всьому розмінна монета
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07.03.2023 21:35 Відповісти
Надеюсь Американцы уже жалеют что влили столько денег и своих технологий в тоталитарно-авторитарный Китай вырастив себе на голову врага более опасного чем СССР. ?Нелья инвестировать такие деньги в такую большую страну. Нужно было эти-же производства быттехники и электроини создавать в других более мелких странах ЮВА
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07.03.2023 11:00 Відповісти
А че им жалеть ? Две сверхдержавы никогда не будут друг с другом воевать по причине невозможности завоевать (слишком большие территории) и риска отхватить по тыковке. Разве что как обычно - через прокси типа Кореи, Вьетнама, Украины и тд. Зато можно раскручивать своих налогоплательщиков на бабло и "затянутые пояса" под соусом борьбы с НАТОй\Осью зла (нужное подчеркнуть).
Вы ж не думаете поди, что Сев. Корея существует аж потому что такая сильная, независимая, и там есть полторы ядерных бомбы ? При желании США действительно могли взять Пхеньян за час. Но зачем ? Ведь толстяку можно незаместно подбрасывать хавчик, параллельно используя как пугало для своих хомяков.
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07.03.2023 15:37 Відповісти
Узкоглазые ******** будут вечно срать Украине за то что не получили Мотор Сич.
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07.03.2023 11:02 Відповісти
Не тільки МоторСіч. Китайці збиралися у нас орендувати (а з відкриттям ринку землі і привласнити) величезні площі землі і вирощувати на ній для себе збіжжя.
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07.03.2023 21:48 Відповісти
Критичний момент наступив для ***** і для тебе, жовта мавпа, що перехитрила сама себе. Тобі ж , падло, Захід сказав визначитися з ким ти, а не крутити жопою туди сюди.
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07.03.2023 11:05 Відповісти
Комуністичний китай така ж сволота як і московія, згадайте як він окупував Тібет, світ з'їв та не подавився.
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07.03.2023 11:08 Відповісти
Китай вже врегулював політично розповсюдження ковіду? китайцям кращє про себе подумати, економіка на волосині
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07.03.2023 11:12 Відповісти
Китайський міністр запевнив, що добрі відносини Росії та Китаю "імперативні", і "що нестабільнішим стає світ, то важливіше для Китаю та Росії неухильно розвивати їх" -ПІДЛИВАТИ МАСЛА УВОГОНЬ С...КИ
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07.03.2023 11:16 Відповісти
А що там с Тибетом і уйгурами в концтаборах ? Критичний момент для кацапів, а хунвейбини переживають, що не вдається знищити українців. а терріторії доведеться повертати.
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07.03.2023 11:21 Відповісти
Тварюки жовтопикі,хтіли розшматувати Неньку,але все пішло не за планом.А тепер їх теліпає-бо не хочуть втрачати дешеві ресурси від рашки і не має їм сенсу йти проти Заходу.Якщо рашка прграє-для них це теж не погано,але на публіку вони грають як би на стороні рашки,а по факту-тут писали,що беспілотнікі рашці вже навіть на аліекспресс не продають.
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07.03.2023 11:29 Відповісти
китайці дурні, прикидаються чи брешуть, в надії отримати максимальну вигоду???
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07.03.2023 11:32 Відповісти
китайский военный корабль идет тоже - *****!
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07.03.2023 11:39 Відповісти
Ще одні миротворці прокацапські
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07.03.2023 11:47 Відповісти
Китайці нагадують що вони глобальні гравці, і з ними треба домовлятися, от і все, на рашку їм начхати, очікують коли та впаде, а торгівля основна у них с западом, нікуди не дінешся..
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07.03.2023 12:27 Відповісти
при путіні Сибір китайський, а далі *** зна як буде. це єдина причина чому жовтопикі підтримують кремльовську крису
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07.03.2023 16:41 Відповісти
Це вже схоже на відкрите погрожування, що Китай буде постачати россії зброю.
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07.03.2023 13:06 Відповісти
Під...си комуністичні!
Рашкіна агресія спричинила голод в них самих - 200 млн. китаяцям не вистачає їжі.
Дайте ***** по зубах - нехай виводить війська.
Але ні - вони бачать, що ***** в запад вчепився, їм це подобається. А свої жебраки нехай голодують...
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07.03.2023 13:08 Відповісти
Пнх гнида , мля українська криза , **** боїться язик зламати , щоби сказати - збройна агресія росії проти України .
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07.03.2023 13:46 Відповісти
Звідки масло візьметься? Нічого не розумію.
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07.03.2023 15:01 Відповісти
Масла з пині начавлять
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07.03.2023 15:50 Відповісти
Захочуть влізти отримають великих люлей!!!Проти об,єднаного Західного світу ви ніщо!!!
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07.03.2023 15:32 Відповісти
Под контролем может пониматься втягивание в конфликт новых участников - не напрямую, конечно, но через поставки сторонам вооружений и техники. Фактически это несколько туманная угроза о возможности поставок в зону конфликта либо китайских вооружений, либо вооружений союзных Китаю стран - к примеру, КНДР или Ирана.
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07.03.2023 15:45 Відповісти
"Настає критичний момент. Або починається політичне врегулювання, або буде більше масла у вогонь" - передбачення у стилі "Або щось трапится, або одно з двох". Кетаю треба навчитися жити у нових реаліях.
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07.03.2023 15:49 Відповісти
"Критичний момент" полягає в тому, що якщо Московському Мордору прийде кінець, то китайським комуністам доведеться приєднуватися до Тайваню. І вони це прекрасно розуміють.
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07.03.2023 15:55 Відповісти
Доведи! Тільки без гасл, без загальних фраз типу "цє ж усім ясно!" - Яким чином кінець мордора спонукатиме кетайських комуняк "приєднатися до Тайваню"??
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07.03.2023 16:10 Відповісти
У древніх китайців було чотири основних напрямки думки: конфуціанство, инь-ян, легІзм і даосизм. Легісти свого часу закопували конфуціанців в землю, а Сталін був шанувальником Шихуанді. Конфуціанці десь загубили твори Дзоу Яна, хоча багато ідей взяли у нього для себе. А прибічники даосизму не дуже втручалися в організацію суспільного життя. Мейнстримом у Китаї стало конфуціанців, з яким боролася дружина Мао Дзедуна, бо комуністи в Китаї є продовжувача ми справи легістІв.
Питання повернення Китаю до конфуціанство - це питання часу.
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07.03.2023 16:42 Відповісти
Є і аналогічний розрахунок стосовно Мордора. Тут все дуже просто. Путін - ******* версія Рюрика, Порошенко - Аскольда, ЗЕ - Діра. Сто років назад це були Распутін, Скоропадський і Петлюра. Воскресити свій Мордор у якійсь новій версії зі своїм Распутіним вони все одно не зможуть, хоча все одно полізли на Київ у річницю утворення СРСР.
Все-таки 30 років, то не рік чи два. І Яворівський полігон свою справу зробив. Вони із злості його ракетами рознесли.
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07.03.2023 17:06 Відповісти
Пасоль накуй!
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07.03.2023 15:50 Відповісти
І де цей "критичний момент" у фільмі "Брат 2" про Путіна і у фільмі "Слуга народу" про ЗЕ?
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07.03.2023 15:50 Відповісти
Або кацапня валить на хрін з України, або ми варим їх у маслі на вогні. В обох варіантах китайози ідуть лісом.
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07.03.2023 16:14 Відповісти
цінь ган йде нан *****
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07.03.2023 16:38 Відповісти
За кораблем китайози... "українська криза"- от же ж придумали узькоглазі
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07.03.2023 16:55 Відповісти
Творці коронавірусу не можуть вирішувати нашу долю
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07.03.2023 17:05 Відповісти
Можуть нажаль, треба було думати раніше перед виборами злодія перебіжчика і клоуна, а тепер прийшла розплата нах
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07.03.2023 21:41 Відповісти
ну да, коли вже кораблі з сотнями одиниць техніки розгружаютсья а інші підпливають, коли повним ходом іде підготовка до контрнаступу і повертаються вже навчені військові цілими новими бригадами а наступ русні фактично захлинувся то так, КРИТИЧНИЙ МОМЕНТ!!! срочно на перемовини... говнарі узкоглазі, щож ви не бігали коли русня грозилась супер-нступом? шо зараз сталось?
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07.03.2023 17:18 Відповісти
китайські покидьки, ідіть за "Москвою"
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07.03.2023 17:38 Відповісти
С того что я понял узкоглазый хотел донести всем что чем больше свободный мир(США, Европа, Япония, Австралия будет заступятся за демократию и независимость Украины тем больше Китай будет помогать русне
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07.03.2023 17:39 Відповісти
Не будуть вони їм допомагати. В них 2/3 товарообігу - із "свободним миром". А китайці ******* працювати, смачно їсти і добре жити.
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07.03.2023 18:10 Відповісти
Китайці хай або допомагають добити рашку, або потім нехай не ображаються, що їм не дали шматок.
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07.03.2023 18:30 Відповісти
Ну тобто вузькоокі зібрались таки надавати зброю кацапам.
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07.03.2023 19:00 Відповісти
Зе влада і Зе актор на зарплатні у російських олігархів
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07.03.2023 20:27 Відповісти
Он боится, что доходы от фильмов и продукции 95 квартала из РФ не будут идти. Да и недвижимость в Крыму могут отобрать.
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07.03.2023 21:05 Відповісти
Старая проверенная временем пословица - "Друг моего врага - МОЙ ВРАГ"!
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07.03.2023 21:00 Відповісти
У мене взагалі враження, що путін готувався воювати з Китаєм, бо розумів, що той загроза московії. Але, щоб воювати проти міліонної країни треба мати міліонну армію. Пляшивий розраховував швидко завоювати України, приєднати українську та білоруську армію до своєї і потім йти на Китай. Запад у цьому випадку навряд би чи втручався. Але пляшивий не розраховував на український спротив. Так що дружба московії з Китаєм як дружба Сталіна з Німеччиною напередодні війни 41 року.
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07.03.2023 21:57 Відповісти
Раша против Китая?

Наоборот скорее всего

В Китае население 1400 млн
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08.03.2023 08:04 Відповісти
Китай идёт на х**й!!!
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07.03.2023 22:00 Відповісти
Китайці хтіли сказати шо у них "до%уя масла"...
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08.03.2023 02:04 Відповісти
****, skajy hto v "kryzi" zhertva, a hto tyran?
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08.03.2023 02:35 Відповісти
Грубый намек

Или переговоры или Китай поставит раше оружие?
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08.03.2023 07:56 Відповісти
Щось, є, така в мене інтуїтивна думка, що вузько-окі щурожери, були напряму замішані в подіях 24 числа. Це, саме вони своїм глибоким інтелектом благословили хворі ідеї Путіна і пообіцяли всіляку підтримку. Питання це було прораховане від початку до кінця. А, коли ведмідю стане геть погано, от тобі вони притягують "руку допомоги" але вже зі зовсім іншими намірами.
Не розрахували вони лише одне, що Українці будуть стояти до останнього.
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08.03.2023 08:28 Відповісти
політичне врегулювання??? китайози взагалі про що? чи вони не в курсі плану сатаністів?

все тільки починається. точніше продовжується. впереді ще купа війн (в тому числі ядерних), розвал *********, єс, самого китаю і звісно ж сша....

живі позаздрять мертвим (с)
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08.03.2023 08:48 Відповісти
настав критичний момент, поки що китай підримував оккупанта та вбивцю, а скоро почне підтримувати переможеного лузера вбивцю
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08.03.2023 08:50 Відповісти
Політичним врегулюванням Вінні Сі треба було займатися перед та під час Пекінської Олімпіади ото момент був критичний для політики.
Якраз фіксування агресії та заморожування її і робить світ критично нестабільним. Китайці моделюють свій напад на Тайвань, і підсвідомо саме це і мається на увазі.
Але все дійсно вийшло із під контролю агресорів і стало під військовий контроль демократичного світу. Із зараз - якраз момент кризи всіх диктаторів а світ перемагає!
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08.03.2023 09:56 Відповісти
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