МЗС Китаю про війну в Україні: Настає критичний момент. Або починається політичне врегулювання, або буде більше масла у вогонь
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що "процес мирних переговорів має розпочатися якнайшвидше" між Росією та Україною, оскільки все "підійшло до критичного моменту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, "українська криза" нібито "підійшла до критичного моменту".
"Або припиняються бойові дії, відновлюється мир і починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла і криза ще більше розширюється і виходить з-під контролю", - сказав Цінь Ган.
Китайський міністр запевнив, що добрі відносини Росії та Китаю "імперативні", і "що нестабільнішим стає світ, то важливіше для Китаю та Росії неухильно розвивати їх".
Цінь Ган водночас уточнив, що відносини КНР та РФ "не засновані ні на союзі, ні на конфронтації, і не націлені ні на яку третю сторону".
"Це не є загрозою для жодної країни", – запевнив він.
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Я старий, тобто добре пам'ятаю сакраментальне "Тища пєрвоє послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє".
Тьху на тупі рисові псевдоголови!
и самая хорошая новость на сегодня - https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
скоро наивеличайшего ждет наивеличайший позор... армию уже не остановить...
Кацапня забирається геть з України - і це єдина умова для відновлення миру . ЄДИНА !!! Інакше - немає про що й розмовляти .
але тоді у сша не було економічних важелів проти китаю, зараз є.
аби лише сша не всралося чи не переобрало трампа...
Доречі, я ніколи не думала, що в Китаї Україна не має посла, є лише тимчасовий представник. Більш того, в Китаї немає центру інформації України, натомість кацапи " вещают" в кожній прасці.
Нарешті китайози визнали - чого справді домагаються своїми заявами . На кацапію їм пофіг , вони лише шантажують США .
Вы ж не думаете поди, что Сев. Корея существует аж потому что такая сильная, независимая, и там есть полторы ядерных бомбы ? При желании США действительно могли взять Пхеньян за час. Но зачем ? Ведь толстяку можно незаместно подбрасывать хавчик, параллельно используя как пугало для своих хомяков.
Рашкіна агресія спричинила голод в них самих - 200 млн. китаяцям не вистачає їжі.
Дайте ***** по зубах - нехай виводить війська.
Але ні - вони бачать, що ***** в запад вчепився, їм це подобається. А свої жебраки нехай голодують...
Питання повернення Китаю до конфуціанство - це питання часу.
Все-таки 30 років, то не рік чи два. І Яворівський полігон свою справу зробив. Вони із злості його ракетами рознесли.
Наоборот скорее всего
В Китае население 1400 млн
Или переговоры или Китай поставит раше оружие?
Не розрахували вони лише одне, що Українці будуть стояти до останнього.
все тільки починається. точніше продовжується. впереді ще купа війн (в тому числі ядерних), розвал *********, єс, самого китаю і звісно ж сша....
живі позаздрять мертвим (с)
Якраз фіксування агресії та заморожування її і робить світ критично нестабільним. Китайці моделюють свій напад на Тайвань, і підсвідомо саме це і мається на увазі.
Але все дійсно вийшло із під контролю агресорів і стало під військовий контроль демократичного світу. Із зараз - якраз момент кризи всіх диктаторів а світ перемагає!