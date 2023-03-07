УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6638 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 773 98

Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають мобілізації

мобілізація

Чоловікам можуть дозволити виїжджати з України, якщо вони не підлягають мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, вчора у Верховній раді зареєстрували два законопроєкти: №9075 та №9074.

У них запропоновано дозволити полишати Україну тим чоловікам, які не підлягають мобілізації, тобто студентам, спортсменам, непридатним до несення служби тощо. Для виїзду з України буде потрібно отримати дозвіл ТЦК.

Повернутися в Україну вони муситимуть тоді, коли спливатиме термін їхнього звільнення від мобілізації або через 30 діб після перетину кордону.

Якщо вони не зроблять цього без поважних причин, на них чекає покарання. Особи звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмежено придатні за станом здоров’я можуть бути мобілізовані, їхня служба проходитиме не у бойових частинах, - ЗСУ

ВР (15045) законопроєкт (3623) парламент (2389) мобілізація (3117)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Якийсь дивний розподіл чоловіків на сорти...
ІТшники, які з 2 тисяч доларів зарплати сплачують податків до бюджету у 3 рази менше ніж звичайний робітник зі своєї зарплатні у 500 долларів...
Моряки, які сплачують податки в тій країни де зареєстровані кораблі...
Чоловіки з трьома дітьми, а хлопці які не встигли пустити своє коріння мають захищати батьківщину, в козацькі часи було все навпаки.
Не повинно бути ніяких виключень. Всі чоловіки мають захищати країну або бути до цього готовим.
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
+21
зРаду, это сборище врагов Украины, надо не просто разгонять, а разбираться с каждым первым конкретно - от безмозглой до гетманцева...
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
армия права... хватит трындеть не на часі...
показати весь коментар
07.03.2023 10:52 Відповісти
+18
Иліта вимагає законного перебування у Монако
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зРаду, это сборище врагов Украины, надо не просто разгонять, а разбираться с каждым первым конкретно - от безмозглой до гетманцева...
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
армия права... хватит трындеть не на часі...
показати весь коментар
07.03.2023 10:52 Відповісти
В 2014-15 році ніхто кордони не перекривав. Ті хто хотіли з'******* - тікали. А зараз клоун влаштував цирк в країні.
показати весь коментар
07.03.2023 11:16 Відповісти
У 2018 теж ніхто не перекривав. Тоді під новий рік було введене «воєнноє положєніє» в прикордонних областях та оголошена часткова мобілізація на 30 суток. І ніхто нікуди не тікав, хоча можливість більш, ніж була. Я тоді ще отримав мобілізаційне розпорядження.
показати весь коментар
07.03.2023 11:45 Відповісти
Иліта вимагає законного перебування у Монако
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
Якийсь дивний розподіл чоловіків на сорти...
ІТшники, які з 2 тисяч доларів зарплати сплачують податків до бюджету у 3 рази менше ніж звичайний робітник зі своєї зарплатні у 500 долларів...
Моряки, які сплачують податки в тій країни де зареєстровані кораблі...
Чоловіки з трьома дітьми, а хлопці які не встигли пустити своє коріння мають захищати батьківщину, в козацькі часи було все навпаки.
Не повинно бути ніяких виключень. Всі чоловіки мають захищати країну або бути до цього готовим.
показати весь коментар
07.03.2023 11:00 Відповісти
А ті хто ви виїхав до 24.02.22 і не збирається повертатися? Влада не запускає жодних механізмів для їх примусового повернення (через депортацію).
Знов всі рівні, а деякі рівніші
показати весь коментар
07.03.2023 11:09 Відповісти
Депортація?...Почитай,що таке депортація.Які злочини вчинили ті,що законно виїхали до 24.02.22? За які злочини їх розшукує українська феміда?
показати весь коментар
07.03.2023 12:03 Відповісти
один дурень думкою багтіє, інша про закони, що суперечать Європейським... Запам`ятайте, в Україні не буде рівності не зараз не після перемоги. Чому? дуде багато бідних, дуже багато багатих ( навіть публиковти топ олігархів в цьому році не наважилися) , будуть ті хто виїхв з 3 дітьми і ті хто залишився маючи 2, будуть ті хто воював і ті хто допомагав, волонтерив та витратив все що міг, будуть ті хто наживався на генераторх і ті хто продавали гуманітарку. Розповіді про рівність - це казочки для найбідніших заради просування якихось своїх інтересів. Якби хотіли рівність - були б вже 20 років відповідні закони т може навіть війни не було без великого крадівництва.
показати весь коментар
07.03.2023 13:43 Відповісти
Такого, аби всі чоловіки захищали країну ніде і ніколи не було і не буде. Це самообман.
показати весь коментар
07.03.2023 11:38 Відповісти
ну так краще, щоб одні й ті ж самі за всіх віддувалися, тільки краще цікаво для кого?
показати весь коментар
07.03.2023 11:55 Відповісти
Звісно, не краще, але є бажання, а є реальність.
показати весь коментар
07.03.2023 12:19 Відповісти
Тобто - нахер економіку?
показати весь коментар
07.03.2023 11:54 Відповісти
нахер ітішників - самопроголошену "вищу касту"!
показати весь коментар
07.03.2023 13:45 Відповісти
А Зелю економіка цікавить ? На нього зараз вся Європа працює.
показати весь коментар
07.03.2023 14:46 Відповісти
Та це неповний список лайна , який ви перерахували((( але, не можна! Треба бути тихо ! Не заздріть ! І т.д.
показати весь коментар
07.03.2023 13:10 Відповісти
ГЕТЬ ітішників!!!!!
показати весь коментар
07.03.2023 13:54 Відповісти
Не підлягають мобілізації... Працювати, що також не підлягають?
показати весь коментар
07.03.2023 11:06 Відповісти
ніде працювати, он продають військове підприємство за борги та через відсутність замовлень
показати весь коментар
07.03.2023 13:45 Відповісти
дивлячись, яка хвороба та що за робота. Здорові, звичайно підлягають.
показати весь коментар
07.03.2023 13:46 Відповісти
більшість військових підприємств розкрадено до рівня голих стін. прилітє ракета а там лише склад нової пошти
показати весь коментар
07.03.2023 13:47 Відповісти
"Для виїзду з України буде потрібно отримати дозвіл ТЦК"

Раніше прикордонники збирали в касу Zeкоманди, тепер і воєнкомам треба дати можливість наповнювати общак зелених кондомів
показати весь коментар
07.03.2023 11:07 Відповісти
Что поменяется? Согласно действующему законодательству, лица не подлежащие мобилизации и так могут свободно пересекать границу. Писулька начальника ДПС - не есть закон. Да, погранцу на пункте пропуска ничего не докажешь, но суды не учитывают эту портянку при рассмотрении дел. Лохотрон и видимость бурной деятельности. Очередная схема сбивания денег под разными предлогами.
показати весь коментар
07.03.2023 11:08 Відповісти
**** назад. Прочёл проект. С заголовком и содержанием статьи мало общего. Выхвачены отдельные, далеко не основные положения. Депутаты предлагают вообще разрешить выезд на основании нотариально заверенного обязательства возвращения не позднее 30 дней с момента выезда. Не пройдет даже в первом чтении, так что расходимся. Срач устраивать даже не из-за чего.
показати весь коментар
07.03.2023 11:22 Відповісти
"тим чоловікам, які не підлягають мобілізації, тобто студентам, спортсменам, непридатним до несення служби тощо"

так а сейчас разве не то же самое? передайте этим "законотворцям", что все эти категории граждан вписаны в постановление кму еще в 1995-м году. и пусть не создают видимость бурной деятельности
показати весь коментар
07.03.2023 11:10 Відповісти
Студентов не выпускают, даже если ты им подтвердишь факт того что тебя засчитали в ВУЗ. Я сам должен был поступать на магистратуру в Европу, но началась война и как-то все схлопнулось, посмотрим как будет. Как по мне это херово, что москали и белорусы могут спокойно учиться в Европе, а украинским совершеннолетним студентам (мужчинам) запрещают.
показати весь коментар
07.03.2023 11:14 Відповісти
ну, это уже проблема исполнения законодательства, а не самих нормативных документов. в постанове кму такое право ж прописано...
показати весь коментар
07.03.2023 11:16 Відповісти
Это самодеятельность кабмина и погранслужбы. Были прецеденты успешного оспаривания в суде.
показати весь коментар
07.03.2023 11:23 Відповісти
Нач. Мед комісії придбають по Майбаху й будинку десь на Середземному узбережжі.... у країніЗЕ "корупцію подроали" 🤬
показати весь коментар
07.03.2023 11:10 Відповісти
#подолали.
показати весь коментар
07.03.2023 11:11 Відповісти
А на яких фронтах батальйони "Монако" та "Відень" понесли втрати, що так негайно необхідне їхнє поповнення?
показати весь коментар
07.03.2023 11:10 Відповісти
"непридатним для несення служби" - мається на увазінепридатні під час ВС?
Так вони і так виїзжають. Якщо довідка свіжа і не має ознак підробки. Або відповідні запис у військовому квитку
показати весь коментар
07.03.2023 11:11 Відповісти
Якщо народ виїде, ніхто вже не повернеться. Багато на низькому старті, щоб звалити назавжди і з кожним днем їх кількість збільшується. Бо вже всім стає зрозуміло, чим тут смердить - брехливі відосики, що завтра- післязавтра візьмемо Крим, безкінечні теракти кацапів під гундоси зеленої плісняви, що всіх покараємо, дерибан залишків економіки, яка летить в піке, яйця по 17 грн, медалі ******, а не героям, і перемелювання наших кращих хлопців на Донбасі, бо Бубочка в котрий раз запевнить, що не здасть наступне місто.
показати весь коментар
07.03.2023 11:15 Відповісти
ну, з моїх знайомих виїхало насправді дуже багато, і вангую, виїде ще, бо ситуація погіршується. Люди справді вірили, що війна ненадовго сподівалися дочекатися миру на рідній землі. В основному, сидять селяни, бо виїхати з села набагато важче, ніж з міста. Якщо зелена ******* буде й далі так керувати країною, то звалять усі, хто може пересуватися. Багато просто тому, що не хоче жити в країні під зеленою пліснявою. Люди не бачать майбутнього з цими підарасаии.
показати весь коментар
07.03.2023 11:26 Відповісти
У вас дитяче уявлення про роботу закордонних міграційних служб. Зараз приймають біженців, бо йде війна. Залишитися після війни зможе не так багато, як ви вважаєте. Це не проблема розряду «хочу повертаюся, а хочу остаюся». Після війни це буде зробити набагато складніше. Особливо тим, в кого не залишилося майна.
показати весь коментар
07.03.2023 11:35 Відповісти
Я знаю, що там є певний час перебування. Три роки в Англії, наприклад. Але за три роки сім'ї вже зможуть прижитися. Та й не всі отримують статус біженця, багато хто просто їде вже на пмж. Так що не факт, що через три роки усі повернуться. Гадаю ті, хто вже виїхав, кістьми ляжуть, що б залишитися.
показати весь коментар
07.03.2023 11:44 Відповісти
ПМЖ та ВНЖ - це різні речі. ПНЖ - це довгостроковий виїзд з країни на термін не менш, аніж рік. Ото й все. А от для «внж» потрібно мати роботу на весь термін перебування\укладений шлюб з громадянином країни перебування\укладений договір на отримання освіти не менш, ніж 2-3 роки. Іншого не передбачено. Не забувайте за мовний іспит, який має бути вже пройдений і повинен бути відповідний мовний сертифікат міжнародного зразка. Так що не тільки час. Існують певні вимоги. А ще будуть «рознарядки» з різноманітних причин не продляти термін віз та дозволів. Ім стільки мігрантів не потрібно, не забувайте про це. Особливо у східній європі. В Англію поїхало не так вже і багато у порівнянні, але вимоги там набагато суворіші. Та й спілкуючись з тими, хто виїхали (в кожного таких десяток-два знайдеться) левова частка дуже сумує та мріє повернутися, мотивуючи це тим, що зароблених за цей період грошей вистачить купити якесь недороге житло та відкрити якийсь маленький бізнес.
показати весь коментар
07.03.2023 12:00 Відповісти
Так, гадаю, зі Східної Європи біженців потихеньку будуть повертати в Україну, але це вже після війни. Тут питання, яка ситуація в нас буде після війни, і з чим Україна з неї вийде. Якщо збудеться оптимістичний прогноз - перемога паРаші , вихід на кордони 1991 р, вступ в НАТО і ЄС, тоді інвестиції Заходу поллються в Україну, і багато хто повернеться, бо побачить гарні шанси для бізнесу. До того ж, можлива якась програма репатріації з гарними преференціями для тих. хто повернувся.
Але якщо війна затягнеться на невизначений строк (як Афганістан), то колишні біженці за кордоном пустять коріння так чи інакше, діти вивчаться, інтегруються в суспільство.
показати весь коментар
07.03.2023 12:18 Відповісти
Є кейс балканських воєн, коли біженців від війни, після завершення війни - депортували з ЄС додому.
показати весь коментар
07.03.2023 12:23 Відповісти
Це за умови, що виїхали цілою родиною. З чоловіками. Якщо без - доведеться повертатися. І інтегрованідіти не допоможуть.
показати весь коментар
07.03.2023 12:34 Відповісти
При прочих равных, если человек нашел достойную работу - какой смысл ему будет возвращаться?

Многие, скорее всего нашли даже работу, с большим доходом чем в Украине.

Если у человека будет разрушено жилье, или не будет работать например газ, вода, электрика в городе, или риск обстрелов в условиях мира, или нет работы в городе - учитывая либеральное законодательство ЕС, наверняка найдутся причины чтобы остаться вполне легально.

Те кто генерирует доход: ИТ специалисты, свой бизнес и т.п. - страны наоборот будут содействовать чтобы такие беженцы остались.

Получается, чтобы вернулись те кто генерирует доход - должны увидеть перспективу возврата.

Пока с перспективами не радужно, особенно с соблюдением законов - без этого не смысла возвращаться, как и вкладывать инвестиции в Украину.

Примеры:

Закона нет - но за границу не выпускаем. Причина распоряжение руководителя пограничников. Квартал 95 выпускаем - т.к. нет закона.

Полиция на дорогах - выпишем штраф без доказательств, игнорируя закон. Не нравится - иди в суд обжалуй. Все равно ответственности никакой - если даже выиграешь суд.

ТЦК - вписывание данных в пустую но подписанную руководителем повестку. Т.е. руководитель изъявил волю подписать и поставить печать на пустую повестку. Но подчиненные решают нарушить волю руководителя. Кому не нравится - идите в суд.

Пару лет назад (еще при Порошеко), в Затоке (Одесса) - хотели построить сеть отелей, атракционы и т.п. на берегу моря - один из инвесторов из Балтийских стран. Руководство Затоки - захотело быть в доле. В итоге никакие суды, личные заверения президента разобраться, жалобы посольства - не помогли решить вопрос по закону.

и таких примеров множество, и продолжаются

В итоге сериал "Слуга Народа" - просыпается Президент, а в стране никого нет...
показати весь коментар
07.03.2023 13:24 Відповісти
Нет, тут вы ошибаетесь. В отношении мигрантов законодательство, а особенно неформальные инструкции миграционок ЕС и не только, довольно жесткие. Их на эмоции не купишь. И как раз гораздо меньше шансы, если имущества не осталось. Причины отказов не разглашаются. Разве что только в случае подделки документов. Тогда да - приходит уведомление, что за использование поддельных документов и попытку ввести в заблуждение министерство юстиции, вам запрещено посещать страну на определённый срок. Вы не сталкивались с этими ситуациями. Всё очень жестко. Бывает даже, что матерям одобряют ВНЖ, а детям нет. Вот так. Им похер. Айтишники, как раз, не в почете, если, конечно, они не работают в какой-либо крупной официальной местной компании. Фрилансеры с любым уровнем доходов - сразу в печь. При оформлении ВНЖ об этом лучше даже не упоминать. Свой бизнес - да. Но для этого нужно как раз и получить ВНЖ, что удастся далеко не всем.
Опять-таки, устроиться смогут семьи в полном составе. Да и то, не все. Люди с серьезной степенью инвалидности, старше 60 - не имеют практически никаких шансов. Только многодетные. У женщины же вытащить мужа в Европу после окончания войны на постоянное проживание вообще не выйдет. Только на общих основаниях. Тут европейки до войны в голос рыдали, потому что не могли мужей украинцев вытащить к себе, а вы говорите.
показати весь коментар
07.03.2023 14:27 Відповісти
Перепрошую, але все працює не так, як у Вас написано. достатньо позбутися пропоганди в голові щоб вийти з матриці
показати весь коментар
07.03.2023 15:42 Відповісти
Це не пропаганда, а живий досвід. Не з чуток. А справи з конкретними живими людьми. Якщо комусь більш пощастило, то це не правило, а, скоріш, виключення і я радий, що комусь посміхнулася вдача. Якщо ви не зтикалися з абсурдними рішеннями міграційних служб, то це не значить, що такого не існує. Є десятки справ, що на голову не натягнеш. І за кожною з них людські долі та подекуди розбиті сім'ї. А в більшості це дуже просто - варто тільки захотіти і можна лишатися. Війна ща не закінчена. За все це можна буде казати лише після. І якщо ситуація в цій площині зміниться - я буду тільки радий.
показати весь коментар
07.03.2023 15:56 Відповісти
повірте, з трьох спроб тільки третя була вдла.... хоча складності виникли по більшості через сввілля нацгвардії, яка незважаючі на всі підстви до виїзду викинула з потягу а документи поїхали далі. було неймовірно тяжко та пройщов всі круги аду в Україні, обстріли, падіння обок мене 4 двигунів від ракетб допити, обшуки.. за пів року після виїзду - посивішав все одно через пережите
показати весь коментар
07.03.2023 16:12 Відповісти
після отримання дозволу на перетин я сидів 5 годин вже у польщі в 200 метрах від кордону шокований тим, через що пройшов в Україні. просто не міг поворухнутись дивився на людей, на поліцейських, що питали чи все зі мною в порядку....питали чи є хто мене зустріти.... але скажу одне - я никому ніколи в житті не побажаю мого шляху!
показати весь коментар
07.03.2023 15:50 Відповісти
Прикордонники - то не міграційна служба. В вас ще все попереду. Щиро бажаю вам успіху. Може, щось з написаного мною стане вам в нагоді
показати весь коментар
07.03.2023 15:59 Відповісти
дякую, в Україні в мене вже нічого не залишилося нажаль.... мені нікуди вертатись, все що було власними руками збудовано та куплено/відбудовано - зруйновано, згоріло, або у березні минулого року виглядало як здоровенна воронка. останнім було втрачено гараж, камера з якого останній раз передала відео прямого влучання.
показати весь коментар
07.03.2023 16:17 Відповісти
Нажаль, їх це зовсім не переймає. Якщо ви працездатний, та маєте волю до змін, то в вас ще є шанс. Але будьте готові просто «гризти землю» - гарантії ніхто не дасть. Дуже часто рішення міграційки видаються на підставі особистих вражень відповідальної посадової особи (не завжди неупереджених та зрозумілих).
Нам теж не дуже пощастило в березні минулого року. Жили в сірій зоні на харківщині. Не встигли 24 лютого навіть вийти за поріг, бо жили в 25 км від кордону. Нагода виїхати з'явилась тільки в кінці 20-х чисел. Тому, що таке зруйноване житло, постійні обстріли та голод випробували на собі.
показати весь коментар
07.03.2023 16:27 Відповісти
З UK якраз не все так просто. Зараз у них мігранська криза. Додаткові люди їм не потрібні. Десь місяців 2 назад слухав ефір по радіо LBC по укр мігрантам, там головний чиновник по міграції казала, що після закінчення війни в Україні, українцям потрібно буде повертатися до дому. Ніхто їм не подовжить перебування.
показати весь коментар
07.03.2023 12:20 Відповісти
Мені знайома казала, що в них в UK наче якась віза "біженська", чи що, до 3-х років, але потім залишитися буде практично неможливо. Іншу візу отримати не можуть, бо біженці. Діти поки навчаються, хз як буде далі. Так-то хочуть повернутися, чекають кінця війни.
показати весь коментар
07.03.2023 12:37 Відповісти
От ви самі собі й відповіли. А також багатьом іншим. Біженська віза - це певний зашквар в розумінні міграційної служби.
Інтегруватися по-справжньому не дуже багато бажаючих. Нещодавно був скандальний випадок в Японії. Там директор однієї з мовних шкіл обурився великим відсотком прогулів мовних курсів українськими біженцями. Та поставив питання руба: або ви оплачуєте своє навчання самостійно та відвідуєте курси як хочете (але я все одно подам звіт про відсоток ваших прогулів до комітету та міграційної служби), або котіться під три чорти. Багато студентів мовних шкіл на цьому дуже здорово погоріли навіть за мирних часів. За досягнення відвідуваності рівня 90-92%, міграційна служба відмовляє в продовженні терміну перебування. Документи зі школи обов'язково подаються до служби.
показати весь коментар
07.03.2023 12:54 Відповісти
щодо дітей. з квітня у Польщі зможуть подаватися ті, хто працює та в кого зарплатня трохи більше мінімума, хто плтить податки. По навчнню наразі немє ще закону.. але. якщо мати подасть через якийсь час, відкриють і подачу дітям. не треба бігти поперед потягу. ті хто не працюють, або працюють на найнижчу крайову, пенсіонери, інваліди - отримють продовження на ще один рік або до закінчення війни без права подачі. Вони повинні будуть повернутися коли стане безпечно.
показати весь коментар
07.03.2023 16:24 Відповісти
Іхати треба в Канаду, сюди вже багато украйнців приіхало і вже пр почали отримувати! Тут можна залишитися жити і велика украінська діаспора, навіть в школах в дітей є білінгвальна інтеграційна програма англо-украінська!
показати весь коментар
07.03.2023 14:47 Відповісти
дуже бгато людей їдуть з кнади до польщі. не змогли зачепитися. подробиць не зню але щость там не так.
показати весь коментар
07.03.2023 16:25 Відповісти
Там не так все просто, як вони вважали. Що варто лише захотіти і можна залишитися назавжди. От і все. Мої коментарі саме за це. І це не тому, що люди самі не хочуть залишатися в Канаді. Такі умови. Те, що хтось (далеко не всі) через рік війни почав отримувати дозволи - говорить тільки за те, що влада цих країн просто тягне час. Продовження пільгових умов для біженців - це пастка. в яку ловлять халявщиків. Адекватні люди шукають роботу, здають іспити IELTS, TOEFL та відмовляються від будь-яких біженських привілей. І ось вони і мають той самий шанс.
показати весь коментар
07.03.2023 16:41 Відповісти
абсолютно согласен. У нас кажется у народа крайняя степень имбецильности. Они почему-то решили, что все спят и видят, как бы их принять беженцами.
Одна моя знакомая выпихнула в испанию дочку с внучкой той весной. Звоню недавно, она рыдает. Чего? бо Настюша возвращается. Че рыдать? Бо не вышла замуж за короля испании и там не осталась....Я просто в шоке. И сколько таких дебилов. Полные нули, домохозяйки и т.п., но решили что без них там просто мир рухнет....
показати весь коментар
07.03.2023 23:38 Відповісти
бред. У меня много знакомых вернулось.
показати весь коментар
07.03.2023 23:29 Відповісти
а непридатні до несення служби не могли виїжджати за кордон?
показати весь коментар
07.03.2023 11:17 Відповісти
Тобто за 15к в місяць можна спокійно пересидіти війну за кордоном....Прожитковий мінімум у 2023 становить:

для дітей віком до 6 років - 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн; для працездатних осіб - 2684 грн; для осіб, які втратили працездатність - 2093 грн.8 січ. 2023 р.
показати весь коментар
07.03.2023 11:17 Відповісти
С моряками вообще абсурд. Что бы уйти в рейс ты должен пройти ( купить) довольно жесткую медкомиссию . Больные моряки судовладельцам не нужны , так как лечение, экстренную эвакуацию больного с судна ( у нас вертолетом в Бискайском заливе забирали больного моториста-филиппинца ) оплачивает судовладелец ,страховая компания. Т.е. человек должен быть физически здоров . Так на каком основании он освобождается от призыва? Создана полулегальная лазейка для обогащения чиновников. Для получения справки от ТЦК в Одессе моряку нужно заплатить примерно 6000 долларов США.
показати весь коментар
07.03.2023 11:18 Відповісти
это всего лишь ваша зарплата за месяц. Не прибедняйтесь)
показати весь коментар
07.03.2023 23:41 Відповісти
Если работаешь чифом ( старпомом) тогда да , а вот 2-му 3-му помощнику пару месяцев нужно отработать " на дядю" . Я вообще отказался от предложений своего крюинга , оставить семью в такое время , а самому уехать я не смогу. У меня крышу сорвет в первый же месяц. Да и по мере сил помогаю волонтерам , надеюсь , что и моя помощь ускоряет наше победу.
показати весь коментар
08.03.2023 07:29 Відповісти
Тепер можна буде перераховувати прожитковий мінімум на ЗСУ і законно залишатися за кордоном, як написано в цій статті. Тобто більшість тих, хто виїде - там лишиться і в принципі не повернуться, якщо їх сім'ї там влаштувалися і їх в Україні не тримає особливо нічого. Влаштуються на роботу, а потім отримають дозвіл на проживання. Якщо є мете залишити Україну без мобрезерву, то вороги приймуть цей закон.
показати весь коментар
07.03.2023 11:20 Відповісти
Реально непридатні (слабкі, хворі та боягузливі) однаково нікуди не поїдуть, бо слабкі та хворі за кордоном не потрібні, а боягузи ще й бояться їхати невідомо куди. А от мажори, сорокарічні пенсіонери- силовики, діти чиновників і т.п. всі необхідні довідки куплять і виїдуть без проблем.
показати весь коментар
07.03.2023 11:35 Відповісти
А нафіга? У чому сенс? Щоб ще більше дратувати тих хто в окопах?

Жінки, діти - ок, нехай їдуть, а чоловіки - будь ласкавий, ставай на захист, воювати!
Закінчемо війну і заборону на виїзд скасують, для усіх.

Студенти не не підлягають, а мають відстрочку і на час очного навчання. Завтра буде потрібен ресурс, закон змінять, відстрочки не буде - а більшість вже вийхало. Та й решта, з нашою корупцією повіїджають зовсім ні ті хто дійсно не підлягає.
показати весь коментар
07.03.2023 11:45 Відповісти
Или все выезжают или никто никуда не выезжает и все идут на фронт, включая госслужащих и женщин. Все.
показати весь коментар
07.03.2023 11:47 Відповісти
Жінки - по бажанню тільки, які не перебувають на обліку.
показати весь коментар
07.03.2023 12:01 Відповісти
Вес равенства тяжело нести?
показати весь коментар
07.03.2023 12:10 Відповісти
А тил вам хто нести буде? Інваліди, діти і старики?
показати весь коментар
07.03.2023 12:20 Відповісти
Не будь такой киской. Бери свое оружие и двигайся на передовую.
показати весь коментар
07.03.2023 12:32 Відповісти
Жінки, середньостатистично, слабкіші від природи. Звісно ми не беремо до уваги жінок, які займаються спортом і можуть бути набагато сильніші за більшість чоловіків. І при потраплянні в полон вони зазнаватимуть більше сексуальних знущать. Відповідно це як аморально, так і нераціонально з нашої сторони вимагати рівності жінок і чоловіків у питанні служби на передовій, де є ризики полону. І в чоловіків немає проблем з місячними, а для жінок це буде суттєва проблема. І є ще ряд інших причин.
показати весь коментар
07.03.2023 12:23 Відповісти
Вы действительно должны прекратить это дерьмо. Израильтяне как мужчины, так и женщины равно представлены в армии. Они могут, Украина нет?
показати весь коментар
07.03.2023 12:29 Відповісти
Це вирішать законодавці після вступу до НАТО, а не ви.
показати весь коментар
07.03.2023 12:34 Відповісти
Законодатели - это какой-то независимый орган, не зависящий от нашего мнения?
показати весь коментар
07.03.2023 12:39 Відповісти
наша думка їх цікавить тільки тоді.коли балотуються у ВР, а дальше кожен сам по собі..цікаво,скільки раз ви спілкувалися з депутатом від вашого округу,стосовно проголосованого ним закону?..на рівні ТГ,те саме,зібрав голова сесію,кворум є,проголосували потрібні їм рішення і досвідос..ніжто не знає,що наприклад приватизували і хто...а на рахунок гендерної рвності,що до обовязків,то я з вами повністю згоден,а то всі хочуть тільки в правах бути рівні...
показати весь коментар
07.03.2023 13:01 Відповісти
Конституция Ураины уже решила все равны.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
показати весь коментар
07.03.2023 12:51 Відповісти
А дітей куди, в дітбудинок здати? Чи з собою на фронт взяти?
показати весь коментар
07.03.2023 14:42 Відповісти
Ну, если вы чувствуете себя достаточно умным, чтобы не позволять их отцу заботиться о них, конечно, вы можете отдать их на воспитание или взять на передовую.
показати весь коментар
07.03.2023 18:51 Відповісти
Тітушок з МВС мають, врешті, якось прилаштувати до робіт з розборки зруйнованих будинків в Україні!!!, мітингів та демонстрацій пенсіонерів усе рівно немає…
Здорові, молоді та треновані, з них на передовій толку ніякого, який з тітухана захисник України!!!
Вони тільки скопом можуть працювати на розборці завалів будинків під контролем ДСНС та тренерів зМВС!!!

Хоть якась від них користь буде! Та і у військоматах трохи заробіток втратять… та облік обновлять за рік!!
показати весь коментар
07.03.2023 12:10 Відповісти
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Указ Президента

3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України

Получается Президент не запретил выезд - может "да", может "нет".

Через год депутаты - решили все это узаконить, как требует Конституция и оформть это в виде закона. Получается раньше закона не было, если сейчас меняют закон. Могли ведь изменить постановление КМУ, в которое добавили чиновников в коммандировку.

Разрешая выезжать Квартал 95, чиновникам, Арестовичу - нарушения ст.33 Конституции не было, т.к. нет закона, и их выпускали и выпускают.

Было и есть нарушение ст.33 Конституции - для всех остальных граждан, которых не выпускали и не выпускают, т.к. нет закона.

Поделили граждан, создали корупционную кормушку и пользуются.
показати весь коментар
07.03.2023 13:00 Відповісти
Не запретил. В указе, как раз, прямо об этом ничего и не указано. В законе о введении военного положения - тоже. Всё ограничения устанавливает писулька кабмина и ДПС. Это филькина грамота, по сути. Кабмин - это исполнительная власть, а не законодательная. Несколько раз пытались провести всё это на законодательном уровне, как и в данном случае, но проекты с завидной регулярностью не проходят комиссию, состоящую из представителей фракции СН. Короче, если что - крайними останутся КМУ и ДПС.
показати весь коментар
07.03.2023 13:22 Відповісти
В постановлении КМУ также не ограничений, есть только исключения кто может выехать.

Например "клоунов", которые относятся к "діячі культури" нет в постанове КМУ- их выпускает оказывается Министерство Культуры, с формулировкой, если они пожертвуют хоть чтото на помощь ЗСУ.

Чиновников также не было в постанове КМУ, теперь добавили что только в коммандировку

Сняли руководителя НБУ с должности, вроде завели дело - но человек спокойно выехал за границу.

Арестович - уволен с должности советника, безработный, военный, только дво детей до 18 лет - поехал "отдохнуть" в Италию на пару недель.

Очень удобно когда нет Закона, можно сослаться на какуюто "писульку" - которую тебе напишут за какието заслуги.

Крайними будут они.

Но будет ли за это персональная ответственность? Вряд ли - т.к. не будет политической воли, да и наверное нет за это наказания.

Пока есть возможность в ручном режиме решать - кого выпускать, будут пользоваться.

Наказать можно будет, за другое

Наверняка, это беззаконие - породило коррупцию и незаконное обогащение.

Т.е. достаточно будет например сравнить имущество до войны и после, и если будет "достаточное" расхождение - применить существующие законы.

Но для этого надо, чтобы была политическая воля

Т.е. чтобы как минимум у президента, были "стальные яйца", чтобы посадить "друзей".

Пока чегото не хватает - может все таки нет коррупции и все честные, как говорят в новостях.
показати весь коментар
07.03.2023 13:39 Відповісти
Ну так правильно. Это наё***ка. Такая же, как и с карантином была. Никто его не отменял, но его вроде как уже и нет. Потому что никто и не вводил. Удобно, когда через профильные министерства можно творить такие вещи. Это и сделано именно для того, чтобы в случае чего ни за что не отвечать. В худшем случае уволить министра. Или поменять главу ДПС. Не можешь выехать - это стража не пускает, они плохие, это не мы. Мы ничего никому не запрещали. Весь батальон Монако, думаю, даже денег никому не давал за выезд - грамотные юристы творят чудеса. Это не те люди, чтобы разбрасываться деньгами, пусть даже и не такими значительными.
показати весь коментар
07.03.2023 13:54 Відповісти
Удобно

Поэтому в следующий раз надо выбирать тех - у кого будет воля заставить чтобы закон все таки работал.

Чтобы любой человек прочитав закон - понимал, как действовать по закону, что он может ожидать от закона.

Плюс ответственность - за умышленное нарушение прав граждан.

Чтобы не было такого: Верховный Суд вынес решение, которое должны исполнять все органы власти, остановила полиция водителя - в начале предъявляешь факты нарушеня (видео и т.п., глаза не подходят - т.к. их "технически" нельзя изъять чтобы изучил адвокат или суд), потом имеешь право требовать документы. Но полиция - не желает исполнять решение ВС - мол не нравится подавай в судю

Чтобы решения судов, если не оспорены, или подтверждены ВС - действовали в аналогичных делах. Сейчас аналогичные дела - могут решаться по разному, в зависимости от "цвета кожи" и т.п.

Иначе выиграв войну, но не решив вопрос с правосудием - ничего хорошего не будет, не будет инвестиций и т.п.

Кредиты на восстановление - будут.
И все "чиновники" будут рады - т.к. это живые деньги и их будет много, даже легально можно будет "заработать" через свои фирмы.

Это же не лендлиз - который, оказывается не выгоден, т.к. надо будет отдавать деньгами, если сохранится, и чтото заработать от условных "ракет, самолетов и т.п." - не получится, т.к. очень специфический товар...
показати весь коментар
07.03.2023 14:39 Відповісти
Если ничего не решится с правосудием, то не будет даже кредитов. Ибо потерять чужие деньги в своей стране - как два пальца
показати весь коментар
07.03.2023 14:57 Відповісти
Ці аферисті закабалили народ остаточно. Вони влада, а народ раби. 90% тих, хто читає цю статтю, навіть не зрозуміла про що мова. Звичайно, вони можуть творити в країні все що завгодно. Своїм людям можна їхати будь-куди. А народ має захищати від московитів їхні маєтки. Для цього Зелі не потрібні навіть закони. Досить усного тлумачення можновладців.
показати весь коментар
07.03.2023 14:41 Відповісти
А ти взагалі розумієш що понаписував?
показати весь коментар
07.03.2023 17:42 Відповісти
І якого хера це студенти і спортсмени мають кудись виїзджати?
показати весь коментар
07.03.2023 17:44 Відповісти
Госпаді! Чому у темах про мобілізацію якісь ущербні чоловіки, чи це пєдікі, чому вони постійно відправляють жінок на війну? Огидно читати цих тролів, які навіть не розуміють, що рівні права все одно не порівняють нас фізично з чоловіками. Фізично - ми не можемо бути рівні.
показати весь коментар
07.03.2023 23:57 Відповісти
Дійсно, це виглядає гидко і дріб'язково. Але спробуймо охопити "панораму цього шоу" цілком. Отже.
1. На розгляд ВР пропонується деякий доволі мутний законопроект (привіт батальйону "Монако").
2. Створюється "димова завіса" дурнуватої порожньої балаканини на форумах, щоб відбити охоту громадянам розібратись у цій проблемі (от якраз тут ************ ущербні персонажі нетрадиційної орієнтації, бо скавчать вони направду гучно).
3. Під прикриттям п. 2 тихцем голоснути за цей законопроект у ВР.
От і весь біном Ньютона.
показати весь коментар
08.03.2023 00:36 Відповісти
 
 