Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають мобілізації
Чоловікам можуть дозволити виїжджати з України, якщо вони не підлягають мобілізації.
Як передає Цензор.НЕТ, вчора у Верховній раді зареєстрували два законопроєкти: №9075 та №9074.
У них запропоновано дозволити полишати Україну тим чоловікам, які не підлягають мобілізації, тобто студентам, спортсменам, непридатним до несення служби тощо. Для виїзду з України буде потрібно отримати дозвіл ТЦК.
Повернутися в Україну вони муситимуть тоді, коли спливатиме термін їхнього звільнення від мобілізації або через 30 діб після перетину кордону.
Якщо вони не зроблять цього без поважних причин, на них чекає покарання. Особи звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.
Будь ласка, зачекайте...
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армия права... хватит трындеть не на часі...
ІТшники, які з 2 тисяч доларів зарплати сплачують податків до бюджету у 3 рази менше ніж звичайний робітник зі своєї зарплатні у 500 долларів...
Моряки, які сплачують податки в тій країни де зареєстровані кораблі...
Чоловіки з трьома дітьми, а хлопці які не встигли пустити своє коріння мають захищати батьківщину, в козацькі часи було все навпаки.
Не повинно бути ніяких виключень. Всі чоловіки мають захищати країну або бути до цього готовим.
Знов всі рівні, а деякі рівніші
Раніше прикордонники збирали в касу Zeкоманди, тепер і воєнкомам треба дати можливість наповнювати общак зелених кондомів
так а сейчас разве не то же самое? передайте этим "законотворцям", что все эти категории граждан вписаны в постановление кму еще в 1995-м году. и пусть не создают видимость бурной деятельности
Так вони і так виїзжають. Якщо довідка свіжа і не має ознак підробки. Або відповідні запис у військовому квитку
Але якщо війна затягнеться на невизначений строк (як Афганістан), то колишні біженці за кордоном пустять коріння так чи інакше, діти вивчаться, інтегруються в суспільство.
Многие, скорее всего нашли даже работу, с большим доходом чем в Украине.
Если у человека будет разрушено жилье, или не будет работать например газ, вода, электрика в городе, или риск обстрелов в условиях мира, или нет работы в городе - учитывая либеральное законодательство ЕС, наверняка найдутся причины чтобы остаться вполне легально.
Те кто генерирует доход: ИТ специалисты, свой бизнес и т.п. - страны наоборот будут содействовать чтобы такие беженцы остались.
Получается, чтобы вернулись те кто генерирует доход - должны увидеть перспективу возврата.
Пока с перспективами не радужно, особенно с соблюдением законов - без этого не смысла возвращаться, как и вкладывать инвестиции в Украину.
Примеры:
Закона нет - но за границу не выпускаем. Причина распоряжение руководителя пограничников. Квартал 95 выпускаем - т.к. нет закона.
Полиция на дорогах - выпишем штраф без доказательств, игнорируя закон. Не нравится - иди в суд обжалуй. Все равно ответственности никакой - если даже выиграешь суд.
ТЦК - вписывание данных в пустую но подписанную руководителем повестку. Т.е. руководитель изъявил волю подписать и поставить печать на пустую повестку. Но подчиненные решают нарушить волю руководителя. Кому не нравится - идите в суд.
Пару лет назад (еще при Порошеко), в Затоке (Одесса) - хотели построить сеть отелей, атракционы и т.п. на берегу моря - один из инвесторов из Балтийских стран. Руководство Затоки - захотело быть в доле. В итоге никакие суды, личные заверения президента разобраться, жалобы посольства - не помогли решить вопрос по закону.
и таких примеров множество, и продолжаются
В итоге сериал "Слуга Народа" - просыпается Президент, а в стране никого нет...
Опять-таки, устроиться смогут семьи в полном составе. Да и то, не все. Люди с серьезной степенью инвалидности, старше 60 - не имеют практически никаких шансов. Только многодетные. У женщины же вытащить мужа в Европу после окончания войны на постоянное проживание вообще не выйдет. Только на общих основаниях. Тут европейки до войны в голос рыдали, потому что не могли мужей украинцев вытащить к себе, а вы говорите.
Нам теж не дуже пощастило в березні минулого року. Жили в сірій зоні на харківщині. Не встигли 24 лютого навіть вийти за поріг, бо жили в 25 км від кордону. Нагода виїхати з'явилась тільки в кінці 20-х чисел. Тому, що таке зруйноване житло, постійні обстріли та голод випробували на собі.
Інтегруватися по-справжньому не дуже багато бажаючих. Нещодавно був скандальний випадок в Японії. Там директор однієї з мовних шкіл обурився великим відсотком прогулів мовних курсів українськими біженцями. Та поставив питання руба: або ви оплачуєте своє навчання самостійно та відвідуєте курси як хочете (але я все одно подам звіт про відсоток ваших прогулів до комітету та міграційної служби), або котіться під три чорти. Багато студентів мовних шкіл на цьому дуже здорово погоріли навіть за мирних часів. За досягнення відвідуваності рівня 90-92%, міграційна служба відмовляє в продовженні терміну перебування. Документи зі школи обов'язково подаються до служби.
Одна моя знакомая выпихнула в испанию дочку с внучкой той весной. Звоню недавно, она рыдает. Чего? бо Настюша возвращается. Че рыдать? Бо не вышла замуж за короля испании и там не осталась....Я просто в шоке. И сколько таких дебилов. Полные нули, домохозяйки и т.п., но решили что без них там просто мир рухнет....
для дітей віком до 6 років - 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років - 2833 грн; для працездатних осіб - 2684 грн; для осіб, які втратили працездатність - 2093 грн.8 січ. 2023 р.
Жінки, діти - ок, нехай їдуть, а чоловіки - будь ласкавий, ставай на захист, воювати!
Закінчемо війну і заборону на виїзд скасують, для усіх.
Студенти не не підлягають, а мають відстрочку і на час очного навчання. Завтра буде потрібен ресурс, закон змінять, відстрочки не буде - а більшість вже вийхало. Та й решта, з нашою корупцією повіїджають зовсім ні ті хто дійсно не підлягає.
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Здорові, молоді та треновані, з них на передовій толку ніякого, який з тітухана захисник України!!!
Вони тільки скопом можуть працювати на розборці завалів будинків під контролем ДСНС та тренерів зМВС!!!
Хоть якась від них користь буде! Та і у військоматах трохи заробіток втратять… та облік обновлять за рік!!
Указ Президента
3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України
Получается Президент не запретил выезд - может "да", может "нет".
Через год депутаты - решили все это узаконить, как требует Конституция и оформть это в виде закона. Получается раньше закона не было, если сейчас меняют закон. Могли ведь изменить постановление КМУ, в которое добавили чиновников в коммандировку.
Разрешая выезжать Квартал 95, чиновникам, Арестовичу - нарушения ст.33 Конституции не было, т.к. нет закона, и их выпускали и выпускают.
Было и есть нарушение ст.33 Конституции - для всех остальных граждан, которых не выпускали и не выпускают, т.к. нет закона.
Поделили граждан, создали корупционную кормушку и пользуются.
Например "клоунов", которые относятся к "діячі культури" нет в постанове КМУ- их выпускает оказывается Министерство Культуры, с формулировкой, если они пожертвуют хоть чтото на помощь ЗСУ.
Чиновников также не было в постанове КМУ, теперь добавили что только в коммандировку
Сняли руководителя НБУ с должности, вроде завели дело - но человек спокойно выехал за границу.
Арестович - уволен с должности советника, безработный, военный, только дво детей до 18 лет - поехал "отдохнуть" в Италию на пару недель.
Очень удобно когда нет Закона, можно сослаться на какуюто "писульку" - которую тебе напишут за какието заслуги.
Крайними будут они.
Но будет ли за это персональная ответственность? Вряд ли - т.к. не будет политической воли, да и наверное нет за это наказания.
Пока есть возможность в ручном режиме решать - кого выпускать, будут пользоваться.
Наказать можно будет, за другое
Наверняка, это беззаконие - породило коррупцию и незаконное обогащение.
Т.е. достаточно будет например сравнить имущество до войны и после, и если будет "достаточное" расхождение - применить существующие законы.
Но для этого надо, чтобы была политическая воля
Т.е. чтобы как минимум у президента, были "стальные яйца", чтобы посадить "друзей".
Пока чегото не хватает - может все таки нет коррупции и все честные, как говорят в новостях.
Поэтому в следующий раз надо выбирать тех - у кого будет воля заставить чтобы закон все таки работал.
Чтобы любой человек прочитав закон - понимал, как действовать по закону, что он может ожидать от закона.
Плюс ответственность - за умышленное нарушение прав граждан.
Чтобы не было такого: Верховный Суд вынес решение, которое должны исполнять все органы власти, остановила полиция водителя - в начале предъявляешь факты нарушеня (видео и т.п., глаза не подходят - т.к. их "технически" нельзя изъять чтобы изучил адвокат или суд), потом имеешь право требовать документы. Но полиция - не желает исполнять решение ВС - мол не нравится подавай в судю
Чтобы решения судов, если не оспорены, или подтверждены ВС - действовали в аналогичных делах. Сейчас аналогичные дела - могут решаться по разному, в зависимости от "цвета кожи" и т.п.
Иначе выиграв войну, но не решив вопрос с правосудием - ничего хорошего не будет, не будет инвестиций и т.п.
Кредиты на восстановление - будут.
И все "чиновники" будут рады - т.к. это живые деньги и их будет много, даже легально можно будет "заработать" через свои фирмы.
Это же не лендлиз - который, оказывается не выгоден, т.к. надо будет отдавать деньгами, если сохранится, и чтото заработать от условных "ракет, самолетов и т.п." - не получится, т.к. очень специфический товар...
1. На розгляд ВР пропонується деякий доволі мутний законопроект (привіт батальйону "Монако").
2. Створюється "димова завіса" дурнуватої порожньої балаканини на форумах, щоб відбити охоту громадянам розібратись у цій проблемі (от якраз тут ************ ущербні персонажі нетрадиційної орієнтації, бо скавчать вони направду гучно).
3. Під прикриттям п. 2 тихцем голоснути за цей законопроект у ВР.
От і весь біном Ньютона.