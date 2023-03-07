Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам, які не підлягають мобілізації

Чоловікам можуть дозволити виїжджати з України, якщо вони не підлягають мобілізації.

Як передає Цензор.НЕТ, вчора у Верховній раді зареєстрували два законопроєкти: №9075 та №9074.

У них запропоновано дозволити полишати Україну тим чоловікам, які не підлягають мобілізації, тобто студентам, спортсменам, непридатним до несення служби тощо. Для виїзду з України буде потрібно отримати дозвіл ТЦК.

Повернутися в Україну вони муситимуть тоді, коли спливатиме термін їхнього звільнення від мобілізації або через 30 діб після перетину кордону.

Якщо вони не зроблять цього без поважних причин, на них чекає покарання. Особи звільняються від передбаченого покарання за умов добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму за кожен додатковий повний тиждень перебування за межами України.

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