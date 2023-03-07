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Новини Війна
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Ще 10 українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками, - CNN

f-16,літак

Іще десять військових льотчиків Збройних сил України можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками

Про це телеканалу CNN заявив обізнаний американський чиновник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його даними, оцінка рівня професіоналізму українських пілотів відбуватиметься на військовій базі Національної гвардії ВПС США в Аризоні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Сполучених Штатах уже стажуються два українських військових льотчики з метою "стати більш ефективними пілотами".

Співрозмовник CNN наголосив, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16, про що Київ запитував Вашингтон, поки що немає.

Читайте: Візит українських льотчиків до США визначить рівень знань та умінь пілотів ЗСУ, - Ігнат

Автор: 

авіація (4165) літак (2962) США (23390) тестування (457) військові навчання (2781) F16 F-16 (689)


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Топ коментарі
+5
З Богом!.....
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07.03.2023 10:04 Відповісти
+5
Это все напоминает украинскую сказку о "битий небитого везе", где волк нес лису. Ну вот щас точно так же - волк уже несет, но еще об этом не подозревает... Один пилот, два, а потом эскадрилья Ф16 превратит кацапов в фарш...
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07.03.2023 10:09 Відповісти
+4
Слава Україні та смерть рОсії
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07.03.2023 10:22 Відповісти
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З Богом!.....
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07.03.2023 10:04 Відповісти
Это все напоминает украинскую сказку о "битий небитого везе", где волк нес лису. Ну вот щас точно так же - волк уже несет, но еще об этом не подозревает... Один пилот, два, а потом эскадрилья Ф16 превратит кацапов в фарш...
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07.03.2023 10:09 Відповісти
вони навчаються на базі Девіс-Монтан, а там навчають не на Ф-16
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07.03.2023 10:48 Відповісти
Так,так, тільки кваліфікація надасть дорогу до літаків. 13 пілотів, а технічний персонал?
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07.03.2023 10:12 Відповісти
Та не хвилюйтесь так! Амери не каци, там все прораховано. "2 пишем, 200 в умє")))
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07.03.2023 10:24 Відповісти
Навичка - це щодо звички зливати за собою, вимикати світло, дякувати водієві і таке інше.
Вище йдуть навик, вміння та майстерність.
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07.03.2023 10:14 Відповісти
Слава Україні та смерть рОсії
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07.03.2023 10:22 Відповісти
Там 10, там 10, там 10
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07.03.2023 10:23 Відповісти
Перші двоє пройшли тест
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07.03.2023 10:52 Відповісти
Кто бы сомневался.
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07.03.2023 12:06 Відповісти
таво... адик шикльгрубер хотел мацкву нацико-фашиковую вернуть в болотное состояние. не получилось. а у украинцев получится !
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07.03.2023 11:33 Відповісти
 
 