Ще 10 українських пілотів можуть прибути до США для підвищення навичок керування бойовими літаками, - CNN

Іще десять військових льотчиків Збройних сил України можуть прибути до США для підвищення навичок управління бойовими літаками

Про це телеканалу CNN заявив обізнаний американський чиновник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його даними, оцінка рівня професіоналізму українських пілотів відбуватиметься на військовій базі Національної гвардії ВПС США в Аризоні.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що у Сполучених Штатах уже стажуються два українських військових льотчики з метою "стати більш ефективними пілотами".

Співрозмовник CNN наголосив, що нових відомостей про можливість надання Україні винищувачів F-16, про що Київ запитував Вашингтон, поки що немає.

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