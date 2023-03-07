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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку ЗСУ щодня беруть у полон окупантів, іноді трапляються більше трьох військових РФ, - Череватий

бахмут

Фактично щодня хтось із представників російських сил, що воюють проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, потрапляють у полон.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Не можна сказати, що багато (потрапляють у полон. - Ред.). Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають. Тому що там сама логіка бойових дій така, що там в основному діє злочинна організація "Вагнера", і в них в принципі тільки один метод мотивації – це під примусом смерті діяти. У них, у тому числі за здачу в полон...

Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільш ефективні підрозділи ПВК "Вагнер" зазнають втрат у боях за Бахмут, - ISW

Автор: 

військовополонені (983) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+12
Терміново скиньте нашим бійцям під Бахмутом відео з розстріляним героєм - проблема з полоненими одразу буде вирішена!!
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07.03.2023 10:13 Відповісти
+8
То есть если ранен или остался один то это называется сдался? Захвачен в плен - понимаю , а сдался это вроде бы другое.
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07.03.2023 10:19 Відповісти
+5
А більше і не треба. А то потім >10 тисяч на місяць витрачати на утримання.
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07.03.2023 10:13 Відповісти
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Терміново скиньте нашим бійцям під Бахмутом відео з розстріляним героєм - проблема з полоненими одразу буде вирішена!!
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07.03.2023 10:13 Відповісти
І сигарки для останнього смаку для орків. Відео бачили під Бахмут. Звідки та тисяча набралася. Учора спілкувалася зі своїми ....
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07.03.2023 10:14 Відповісти
Яка тисяча?
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07.03.2023 10:18 Відповісти
Оця ось тисяча

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07.03.2023 10:26 Відповісти
Так, а що Валентині Саюн не подобається?
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07.03.2023 10:40 Відповісти
Та звідки ж я знаю що Валентині не подобається.
Та вважаю що війна і горе їй не подобається...
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07.03.2023 10:53 Відповісти
https://zakarpatpost.net/2023/03/07/vstanovleno-osobu-heroya-yakoho-vbyly-okupanty-za-slova-slava-********/

Встановлено особу Героя, якого вбили окупанти за слова: "Слава Україні!"
Це - Шадура Тимофій Миколайович., нар.07.01.1982,
зник безвісти 03.02.2023, н.п.Залізнянське Донецької області.
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07.03.2023 10:35 Відповісти
То це його ще місяць тому вбили? Як вийшло що він "безвісти пропав"?
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07.03.2023 10:42 Відповісти
А більше і не треба. А то потім >10 тисяч на місяць витрачати на утримання.
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07.03.2023 10:13 Відповісти
"На Бахмутском направлении ВСУ ежедневно берут в плен оккупантов, иногда бывает более трех военных РФ."
А вряд ли их сейчас будет больше после известного инцидента, скорее их не будет вообще..
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07.03.2023 10:46 Відповісти
І то після того як кацапопітеки розстріляли на камеру нашого беззбройного бійця?!!!!
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07.03.2023 10:19 Відповісти
То есть если ранен или остался один то это называется сдался? Захвачен в плен - понимаю , а сдался это вроде бы другое.
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07.03.2023 10:19 Відповісти
Знаю, на тій війні хлопці вміли, коли треба, зорганізувати полоненому спробу нападу, спробу до втечі і таке ін. Причому навіть за підписами своїх "молчі-молчі".
Впевнений, традиції і збережені, і розвиваються.
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07.03.2023 10:23 Відповісти
Этому источнику я доверяю:

https://www.youtube.com/watch?v=G2QMxiu8oMc&ab_channel=MixNews ПЕРЕЛОМ на БАХМУТЕ: Неожиданное решение Залужного и Сырского загнало Россию в тупик
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07.03.2023 10:25 Відповісти
На Бахмутском направлении ВСУ ежедневно берут в плен оккупантов, иногда бывает более трех военных РФ, - Череватый Источник:
==============
А ЗАЧЕМ?
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07.03.2023 10:26 Відповісти
Для обмена на украинских военнопленных, иначе их вытащить оттуда другими способами пока не представляется возможным..
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07.03.2023 10:50 Відповісти
У росії завдяки "вагнєру" під Бахмутом безпрограшна ситуація. Вб'ють зєка - добре, не треба утримувати в тюрмі, не вб'ють - теж добре, захопив позицію, прірастіл россію-матушку, потрапить в полон - і це теж добре: нехай хохли тепер годують і охороняють, а далі самі думають, куди дівати, росія ж це біосміття назад ніколи не забере.
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07.03.2023 10:37 Відповісти
 
 