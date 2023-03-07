На Бахмутському напрямку ЗСУ щодня беруть у полон окупантів, іноді трапляються більше трьох військових РФ, - Череватий

Фактично щодня хтось із представників російських сил, що воюють проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, потрапляють у полон.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Не можна сказати, що багато (потрапляють у полон. - Ред.). Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають. Тому що там сама логіка бойових дій така, що там в основному діє злочинна організація "Вагнера", і в них в принципі тільки один метод мотивації – це під примусом смерті діяти. У них, у тому числі за здачу в полон...

Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - сказав він.

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