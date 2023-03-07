На Бахмутському напрямку ЗСУ щодня беруть у полон окупантів, іноді трапляються більше трьох військових РФ, - Череватий
Фактично щодня хтось із представників російських сил, що воюють проти ЗСУ на Бахмутському напрямку, потрапляють у полон.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Не можна сказати, що багато (потрапляють у полон. - Ред.). Але буває двоє-троє окупантів на добу на цьому напрямку. Буває більше попадають. Тому що там сама логіка бойових дій така, що там в основному діє злочинна організація "Вагнера", і в них в принципі тільки один метод мотивації – це під примусом смерті діяти. У них, у тому числі за здачу в полон...
Ну, і сама логіка бойових дій, коли в тебе позаду стоїть загороджувальний загін, грубо кажучи, попереду на тебе чекає вмотивований озброєний ворог, ти не дуже здасися в полон. В основному це коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді здаються у полон", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Та вважаю що війна і горе їй не подобається...
Встановлено особу Героя, якого вбили окупанти за слова: "Слава Україні!"
Це - Шадура Тимофій Миколайович., нар.07.01.1982,
зник безвісти 03.02.2023, н.п.Залізнянське Донецької області.
А вряд ли их сейчас будет больше после известного инцидента, скорее их не будет вообще..
Впевнений, традиції і збережені, і розвиваються.
https://www.youtube.com/watch?v=G2QMxiu8oMc&ab_channel=MixNews ПЕРЕЛОМ на БАХМУТЕ: Неожиданное решение Залужного и Сырского загнало Россию в тупик
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А ЗАЧЕМ?