Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС
Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 24 окупанти, 1 танк, 2 бойових машин піхоти, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
но это совершенно не отменяет требования военных - зРада должна быть разогнана...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!