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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 24 окупанти, 1 танк, 2 бойових машин піхоти, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 12 окупантів і 1 ЗРК "Оса", - ВМС

Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС 01

Автор: 

армія рф (17821) ВМС (1399) ліквідація (4076) знищення (7558)


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но это совершенно не отменяет требования военных - зРада должна быть разогнана...
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07.03.2023 10:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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07.03.2023 11:00 Відповісти
 
 