Минулої доби морпіхи знищили 24 окупанти, 1 танк, 2 БМП, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами, - ВМС

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 24 окупанти, 1 танк, 2 бойових машин піхоти, 2 міномети та 1 сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 12 окупантів і 1 ЗРК "Оса", - ВМС