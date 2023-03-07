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Новини Санкції проти Росії
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Європарламент засуджує рішення МОК про участь російських та білоруських спортсменів у Олімпіаді 2024

олімпіада

У резолюції, яку підтримали 444 депутати Європарламенту, засуджується рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпійських іграх наступного року.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на текст резолюціїї.

У резолюції, опрелюдненій з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, зокрема сказано: "Пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях".

Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку. 

Також читайте: Якщо спортсменів з РФ допустять до Олімпійських ігор, лише питання часу, коли Росія змусить їх підіграти пропаганді війни, - Зеленський

Європарламент (1055) МОК (173) Олімпіада (687)


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Топ коментарі
+12
Нехай ФБР перевірить БАХнутого на всю голову на предмет парашинських тугриків. І питання урегулюється відразу.⁹
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07.03.2023 11:12 Відповісти
+9
Ящо Україна не проігнорує ці ігри, це буде дно!
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07.03.2023 11:17 Відповісти
+9
Голова МОК чи дурень, чи рашиський агент ,нагадаю що під час війни загинули більше як двісті українських спортсменів.
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07.03.2023 11:19 Відповісти
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Нехай ФБР перевірить БАХнутого на всю голову на предмет парашинських тугриків. І питання урегулюється відразу.⁹
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07.03.2023 11:12 Відповісти
Ящо Україна не проігнорує ці ігри, це буде дно!
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07.03.2023 11:17 Відповісти
Криваві рашистські гроші не пахнуть?....
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07.03.2023 11:18 Відповісти
Голова МОК чи дурень, чи рашиський агент ,нагадаю що під час війни загинули більше як двісті українських спортсменів.
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07.03.2023 11:19 Відповісти
якщо ми відмовимося в участі расєйскої пропаганди(олімпійських ігор),так зробить більша частина адекватних країн,а олімпійські ігри залишаться в історії,і їхні теперішні керевники *************
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07.03.2023 11:51 Відповісти
МОК коррумпированная помойка
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07.03.2023 11:29 Відповісти
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07.03.2023 11:37 Відповісти
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07.03.2023 11:53 Відповісти
Ну то виженіть їх із Лозани. Нехай переїжджають до челябінська.
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07.03.2023 12:25 Відповісти
Какие олимпийские игры по время войны, изначально вовремя ОИ полностью прекращались войны, полностью извратили значение игр.
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07.03.2023 12:38 Відповісти
Україна повинна чітко заявити про майбутній бойкот щоб наші друзі якщо вони у нас є почали приєднуватися заздалегідь.

бо почнуться відбори а потім вигадають стонаццять причин чому треба записуватися в клюб недоносків.
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07.03.2023 14:40 Відповісти
приїдуть зеки з вагнера приймати участь у змаганнях,
буде як на росії - нагороджують вбивць і злодіїв
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07.03.2023 22:53 Відповісти
 
 