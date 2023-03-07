Європарламент засуджує рішення МОК про участь російських та білоруських спортсменів у Олімпіаді 2024

У резолюції, яку підтримали 444 депутати Європарламенту, засуджується рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпійських іграх наступного року.

Передає Цензор.НЕТ із посиланням на текст резолюціїї.

У резолюції, опрелюдненій з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, зокрема сказано: "Пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях".

Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.

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