Європарламент засуджує рішення МОК про участь російських та білоруських спортсменів у Олімпіаді 2024
У резолюції, яку підтримали 444 депутати Європарламенту, засуджується рішення Міжнародного олімпійського комітету дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь у Олімпійських іграх наступного року.
Передає Цензор.НЕТ із посиланням на текст резолюціїї.
У резолюції, опрелюдненій з нагоди річниці російського вторгнення в Україну, зокрема сказано: "Пропозиція МОК дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь у кваліфікації до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року під нейтральним прапором суперечить багатогранній ізоляції цих країн і буде використовуватися обома режимами в пропагандистських цілях".
Нагадаємо, МОК має намір дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на Олімпіаді наступного року.Це викликало обурення України та міжнародної спільноти, лунають заклики бойкотувати Олімпіаду, якщо МОК не змінить свою думку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо почнуться відбори а потім вигадають стонаццять причин чому треба записуватися в клюб недоносків.
буде як на росії - нагороджують вбивць і злодіїв