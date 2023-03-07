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Новини
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Білгород-Дністровський порт знову виставлять на аукціон за $2 млн, це половина початкової ціни

порт,мельник

Білгород-Дністровський порт не змогли продати з першого разу, його знову виставлять на аукціон, але ціну знизять удвічі.

Про це у Facebook повідомив експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Білгород-Дністровський порт не зміг бути проданим на аукціоні з першого разу. Просто не було людей, які хотіли брати участь у аукціоні. Регіональний підрозділ ФДМУ стверджував, що рекордна кількість компаній зацікавила лот. Однак ринок, мабуть, підрахував стартову вартість 187 мільйонів грн "дуже високо". Адже, з податками та боргами підприємства, покупцеві доведеться викласти близько 325 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За словами Мельника, порт буде виставлено на аукціон 13 березня за 93,7 млн грн.

"Тобто підприємство, яке налічує 9 причалів та 1 пристань у портопункті, 9 суден, 4 дизельні локомотиви, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту орендована) буде продано за $2 млн", - додав він.

Читайте: В Україні вперше приватизували морський порт (оновлено)

Автор: 

аукціон (1431) порт (2057) Білгород-Дністровський (61) ФДМУ (1612)


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Топ коментарі
+10
Щось мені підказує що не прдали щоб знизити та продати своїм удвічі дешевше...
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07.03.2023 11:20 Відповісти
+6
продадуть за безцінь хтось цього добивався
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07.03.2023 11:21 Відповісти
+6
Саме вдалий момент під час війни розпродавати коли ціна активів найнища ,ос такі "державники" в Україні.
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07.03.2023 11:22 Відповісти
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Щось мені підказує що не прдали щоб знизити та продати своїм удвічі дешевше...
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07.03.2023 11:20 Відповісти
продадуть за безцінь хтось цього добивався
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07.03.2023 11:21 Відповісти
Саме вдалий момент під час війни розпродавати коли ціна активів найнища ,ос такі "державники" в Україні.
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07.03.2023 11:22 Відповісти
знижка в двічі ,частково піде в кишені хабарників з ФДМ
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07.03.2023 11:22 Відповісти
То це на часі продавати??? Коли в країні війна, і покупців в такий момент просто неможе бути! Буде цікаво дізнатися хто дешево викупить отой порт. Нездивуюся якщо це буде з оточення ЗЕвлади.
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07.03.2023 11:22 Відповісти
Коломойша потирає рученьки і підленько хіхікає.
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07.03.2023 11:28 Відповісти
ІгарьВалєрєвіч все підбере.
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07.03.2023 11:28 Відповісти
Во время войны продавать порты? Это так срочно? Какой зарубежный инвестор его сейчас купит?
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07.03.2023 11:29 Відповісти
Это непримечательный для звезд дом Шаи Лабафа стоит 5 миллионов. Отпилить 2/5 выйдет как раз. То есть целый морской порт в Украине стоит как два гаража в Америке.

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07.03.2023 11:52 Відповісти
Шмигаль , продовжуешь НИЩІТИ українські порти? І кацапам під прикриттям продавати ?

може Шмигаля пора посадити
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07.03.2023 12:07 Відповісти
Будуть махлювати, та знижувати поки Беня за безцінь не прихватить.
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07.03.2023 12:29 Відповісти
Порт за ціною будинку в конче заспі! Браво ЗЕлені виб лядки!
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07.03.2023 13:06 Відповісти
Усі хто бере участь у цій кримінальній афері копупціонерів при владі, будуть вважатися співучасниками цього злочину з розбазарювання державного майна України під кровопролитної війни за незалежність українського народу
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07.03.2023 15:25 Відповісти
і керівників за збитки підприємству мабуть тільки звільнили,

продаж під час війни це мабуть хитрий маркетинговий хід щоб збільшити кількість учасників
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07.03.2023 22:50 Відповісти
 
 