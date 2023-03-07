Білгород-Дністровський порт знову виставлять на аукціон за $2 млн, це половина початкової ціни

Білгород-Дністровський порт не змогли продати з першого разу, його знову виставлять на аукціон, але ціну знизять удвічі.

Про це у Facebook повідомив експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник, передає Цензор.НЕТ.

"Білгород-Дністровський порт не зміг бути проданим на аукціоні з першого разу. Просто не було людей, які хотіли брати участь у аукціоні. Регіональний підрозділ ФДМУ стверджував, що рекордна кількість компаній зацікавила лот. Однак ринок, мабуть, підрахував стартову вартість 187 мільйонів грн "дуже високо". Адже, з податками та боргами підприємства, покупцеві доведеться викласти близько 325 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За словами Мельника, порт буде виставлено на аукціон 13 березня за 93,7 млн грн.

"Тобто підприємство, яке налічує 9 причалів та 1 пристань у портопункті, 9 суден, 4 дизельні локомотиви, 18 портальних кранів та 47 транспортних засобів (частина транспорту орендована) буде продано за $2 млн", - додав він.

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