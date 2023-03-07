Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає керівництво Міністерства оборони до дискусії про ціни на продукти в закупівлях.

Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він виконав прохання Резнікова та надіслав приклад публікації ціни на яйця по 17 грн за штуку в Каталозі продуктів харчування від 12 грудня 2022 року.

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"Міністр оборони і далі уникає відповіді на питання про дикі ціни на інші продукти. Наприклад, картопля по 22 грн при магазинній ціні 8 грн - тут маржа більша, ніж на яйцях по 17 грн при магазинній ціні у 7 грн", - пише він.

Шабунін наголосив, що метою дискусії його громадської організації "Центр протидії корупції" з Міноборони є максимально ефективне використання податків в інтересах ЗСУ.

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"Купівля продуктів за у кілька разів вищим цінами очевидно НЕ є в інтересах Сил Оборони. Ми будемо продовжувати жорстку дискусію з міністром оборони, допоки його закупівлі не стануть ефективними. А вони стануть ефективними, з цим міністром чи іншим", - підсумував він.