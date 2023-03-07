Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін
Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає керівництво Міністерства оборони до дискусії про ціни на продукти в закупівлях.
Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він виконав прохання Резнікова та надіслав приклад публікації ціни на яйця по 17 грн за штуку в Каталозі продуктів харчування від 12 грудня 2022 року.
"Міністр оборони і далі уникає відповіді на питання про дикі ціни на інші продукти. Наприклад, картопля по 22 грн при магазинній ціні 8 грн - тут маржа більша, ніж на яйцях по 17 грн при магазинній ціні у 7 грн", - пише він.
Шабунін наголосив, що метою дискусії його громадської організації "Центр протидії корупції" з Міноборони є максимально ефективне використання податків в інтересах ЗСУ.
"Купівля продуктів за у кілька разів вищим цінами очевидно НЕ є в інтересах Сил Оборони. Ми будемо продовжувати жорстку дискусію з міністром оборони, допоки його закупівлі не стануть ефективними. А вони стануть ефективними, з цим міністром чи іншим", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Допоки добре не отримає лозиною по хребті - не зупиниться.
Його прізідент на посаді залишив!
Майже як Гюльчатай в "Бєлом сонце пустині":
- Хозяин назначил меня любимой женой!
но вот єти СН они не способни дать ответ на критику потому что они не владеют ситуацией или не хотят или профессионализма не хватает
а все вина в том что должности занимают не по професиональним качествам а по прейскуранту Ермака где все должности с ценником и во всей машине управления специалисті пашут за пятерих а какая нибудь девочка без проф специализации просто тупо занимает отвеств должность нехрена не делает но через губу всем говорит я сюда с ОП направлена пошли все в дупу и єто на всей вертикали так что Ві ждете от єтой коррупционной лестниці которую вістроил ларечник Ермак получите просто уничтожение державніх институтов
надо поддержать ВСУ!
Жаль, что Зеленский не понимает, что сохраняя этого коррупционера на посту МО, он теряет право на власть каждый день.
Все это будет тщательно проверяться и по отношению к Президенту Украины. В чем его выгода.
Но чуток позже. Я не забуду. Я злопамятный.
Він дійсно в кг
Vit Book@book531
У Рівному виставлений на продаж завод по ремонту військової техніки. "Бо має 40 млн боргу" і не має замовлень. Уявляєте? Під час війни і немає замовлень! Стартова ціна 616 тис грн. Є нюанс. Це 7000 кВ м територій з приміщеннями по центральній вулиці. Вгадайте, що тут буде?