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Новини
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Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін

шабунін

Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає керівництво Міністерства оборони до дискусії про ціни на продукти в закупівлях.

Про це Шабунін пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він виконав прохання Резнікова та надіслав приклад публікації ціни на яйця по 17 грн за штуку в Каталозі продуктів харчування від 12 грудня 2022 року.

Читайте: Резніков: Чому я маю подавати у відставку? Є поняття індивідуальної відповідальності

Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін 01

"Міністр оборони і далі уникає відповіді на питання про дикі ціни на інші продукти. Наприклад, картопля по 22 грн при магазинній ціні 8 грн - тут маржа більша, ніж на яйцях по 17 грн при магазинній ціні у 7 грн", - пише він.

Шабунін наголосив, що метою дискусії його громадської організації "Центр протидії корупції" з Міноборони є максимально ефективне використання податків в інтересах ЗСУ.

Також читайте: Корупція в Міноборони: половина українців - за негайне покарання, половина - за розслідування, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Купівля продуктів за у кілька разів вищим цінами очевидно НЕ є в інтересах Сил Оборони. Ми будемо продовжувати жорстку дискусію з міністром оборони, допоки його закупівлі не стануть ефективними. А вони стануть ефективними, з цим міністром чи іншим", - підсумував він.

Міністр оборони і далі уникає відповіді на запитання про завищені ціни на продукти. Приміром, картоплю по 22 грн, - Шабунін 02

Автор: 

Міноборони (7475) продукти (1175) Шабунін Віталій (538) закупівлі (3436) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+29
Він гідний свого шефа який теж уникає відповіді що робив в Омані.
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07.03.2023 11:28 Відповісти
+22
Як крали, мородерили так і продовжують красти. Вже на китайських флягах зробили під'йомчик більше ніж в десять разів. Кожна вкрадена гривня це смерть наших героїв. Тому цих утирків потрібно прирівнювати не тільки як мородерів но і як вбивць воїнів. Ганьба такому міністру.
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07.03.2023 11:36 Відповісти
+22
А чого дивуватись?!
Його прізідент на посаді залишив!
Майже як Гюльчатай в "Бєлом сонце пустині":
- Хозяин назначил меня любимой женой!
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07.03.2023 11:36 Відповісти
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Він гідний свого шефа який теж уникає відповіді що робив в Омані.
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07.03.2023 11:28 Відповісти
Скаже шо купляв турецьку .
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07.03.2023 11:28 Відповісти
Нагадує шкідливого кота, що занадився до сметани...
Допоки добре не отримає лозиною по хребті - не зупиниться.
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07.03.2023 11:32 Відповісти
Лозиною?! За задні лапи і до одвірка
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07.03.2023 11:47 Відповісти
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07.03.2023 11:48 Відповісти
скільки ще потрібно посадовського лайна щоб всі зрозуміли хто вас найобує?
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07.03.2023 11:55 Відповісти
Ганьба! В умовах війни завищувати ціни на харчування солдатів, які воюють та гинуть за країну. Що це, як не звичайне мародерство. Т. з. міністра треба судити.
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07.03.2023 11:32 Відповісти
Як крали, мородерили так і продовжують красти. Вже на китайських флягах зробили під'йомчик більше ніж в десять разів. Кожна вкрадена гривня це смерть наших героїв. Тому цих утирків потрібно прирівнювати не тільки як мородерів но і як вбивць воїнів. Ганьба такому міністру.
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07.03.2023 11:36 Відповісти
А чого дивуватись?!
Його прізідент на посаді залишив!
Майже як Гюльчатай в "Бєлом сонце пустині":
- Хозяин назначил меня любимой женой!
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07.03.2023 11:36 Відповісти
Рєзніков не хоче "здавати" ту курку, яка несе золоті яйця. Видно курка ще потрібна чи самому Рєзнікову, чи тим, хто над ним.
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07.03.2023 11:38 Відповісти
це ха-ха-ха чи ще тільки ха-ха
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07.03.2023 11:53 Відповісти
А еще фляги золотіе и если копнуть еще много чего найдем
но вот єти СН они не способни дать ответ на критику потому что они не владеют ситуацией или не хотят или профессионализма не хватает
а все вина в том что должности занимают не по професиональним качествам а по прейскуранту Ермака где все должности с ценником и во всей машине управления специалисті пашут за пятерих а какая нибудь девочка без проф специализации просто тупо занимает отвеств должность нехрена не делает но через губу всем говорит я сюда с ОП направлена пошли все в дупу и єто на всей вертикали так что Ві ждете от єтой коррупционной лестниці которую вістроил ларечник Ермак получите просто уничтожение державніх институтов
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07.03.2023 11:41 Відповісти
Вони не нездатні дати відповідь на критику, їм просто на нас на всіх наплювати.
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07.03.2023 13:40 Відповісти
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07.03.2023 11:46 Відповісти
резнікова в окоп
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07.03.2023 11:51 Відповісти
мародер рєзніков просоо прібараляється.йому не на часі давати пояснення якимось лохам.
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07.03.2023 11:52 Відповісти
по йбалу яйцеголовому, щоб став адекватним.
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07.03.2023 12:00 Відповісти
Будь ласка, посилання на сам закон і статті, які регламентують розстріл. Заїбав вже цей *******.
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07.03.2023 12:33 Відповісти
Заспокойся -це зроблять партизани !
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07.03.2023 13:04 Відповісти
Це мабуть, ті "партизани", які раніше були "смєтунами"? Ну , одразу після виборів, коли говорили " а єслі он будєт дєлать что-то нє так, то ми єво смєтьом"
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07.03.2023 13:35 Відповісти
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e

надо поддержать ВСУ!
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07.03.2023 12:02 Відповісти
"мій президент" сказав що так потрібно. Крапка
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07.03.2023 12:07 Відповісти
А я призываю Виталю пойти служить в ВСУ в службу тыла,вот пусть там порядок и наведет.
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07.03.2023 12:10 Відповісти
Не для того "всім миром" Баригу скидали, щоб зараз по арміях служити) Навіть в тилу.
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07.03.2023 12:34 Відповісти
Резникова в отставку и точка.
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07.03.2023 12:20 Відповісти
Прийшла весна, пора купувати демісезонне біле пальто.
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07.03.2023 12:22 Відповісти
Я щось не розумію, що в тому скріні не так?.....ок...кг коштує 17 грн...і так там є шт...але там також є кількість і там 0,2 та 0,3...тобто на 1 кг виходить 5 або 3(грубо) яйця???...я щось не так рахую???
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07.03.2023 12:28 Відповісти
то важкі "залізні" яйця.)
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07.03.2023 12:35 Відповісти
а як він вихвалявся що на зарплатах військовослужбовців зекономив 100 ярдів.
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07.03.2023 12:52 Відповісти
Придивіться до цієї відомості уважніше.В графі "одиниця виміру" вказано "ШТ",в графі "кількість" вказано "0,20",в графі "ціна за кг.(!) вказано сімнадцять...І все це виконано друкованим текстом,тоді як дата і реєстраційний номер написано від руки...Незрозуміло 0,20 то скільки - двадцять,двісті,дві тисячі,але якщо ціна йде за кілограм то можна припустити що на кілограм припадає двадцять яєць...Тоді ціна яйця виходить менше гривні,що в принципі було ще років зо три назад,коли в березні оптова ціна яєць була 50-60 копійок...Взагалі дуже неграмотно то все складено і щоб дійти до істини потрібно передивитись супутні документи по кожній позиціі.Скажімо скільки грошей перераховано за яйця,скільки отримано їх,як розпреділено і так далі...А тикати під ніс оту фількіну грамоту не личить такому серйозному викривачеві як Шабунін...
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07.03.2023 13:09 Відповісти
Резникова уже давно нужно было подвесить за яйца по 17 грн на Кресте.
Жаль, что Зеленский не понимает, что сохраняя этого коррупционера на посту МО, он теряет право на власть каждый день.
Все это будет тщательно проверяться и по отношению к Президенту Украины. В чем его выгода.
Но чуток позже. Я не забуду. Я злопамятный.
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07.03.2023 13:09 Відповісти
Пішов на сайт АТБ і доповідаю: сосиски фаршеві 450 гр-48.50, суп миттєвого приготування 20 гр-6 гр, пельмені 800 гр-87.50, лосось консерва 200 гр-44.50, пряники медові 360 гр-44 грн, сушки ванільні 300 гр-26 гр, каша гречана зі свининою банка 350 гр-42.90, яловичина/ свинина в сортименті банка 350 гр=42.80 Ось такі ціни сьогодні в АТБ.... І це ціни роздрібні, магазинні. Оптові повинні бути , ну, мінімум на 25-30% нижчі...
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07.03.2023 13:15 Відповісти
Ті ж яйця сьогодні на птахофабриці оптом по 3.2÷4.3 грн/шт. І в штуках, а не кілограмах. Хоча, можливо, ця сволота закуповувала меланж
Він дійсно в кг
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07.03.2023 13:33 Відповісти
Рєзникову ЙОГО преZЕдент сказав, що він буде займати це місце, доки не буде останній цент західної допомоги не вкрадено. А далі тільки ПЕРЕсадка радником в ОПу.
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07.03.2023 13:29 Відповісти
Резнік, ти знов не в темі?

Vit Book@book531
У Рівному виставлений на продаж завод по ремонту військової техніки. "Бо має 40 млн боргу" і не має замовлень. Уявляєте? Під час війни і немає замовлень! Стартова ціна 616 тис грн. Є нюанс. Це 7000 кВ м територій з приміщеннями по центральній вулиці. Вгадайте, що тут буде?
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07.03.2023 13:37 Відповісти
Мiністр- звичайний мародер, як і все правляче кодло
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07.03.2023 13:44 Відповісти
 
 