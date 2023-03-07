Розстріл за фразу "Слава Україні": Маляр закликає дочекатися, коли бригада офіційно підтвердить особу Героя
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає дочекатися, коли бригада чи її представник офіційно підтвердить особу загиблого, якого російські нелюди розстріляли за фразу "Слава Україні".
Про це Маляр написала у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"До загиблих та їхніх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого.
Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстрілюють українського військового після його фрази "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.
6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.
Будь ласка, зачекайте...
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Чи у Zeкоманди "героями України" можуть бути тільки українофоби типу бойка?
Розстріляним бійцем ЗСУ може бути Шадура Тимофій Миколайович, 1982 року народження. Він пропав безвісти 03.02.2023, н.п.Железнянське Донецької області.
МОЖЕ ЕРМАК НЕ РОЗУМІЕ ЩО ВІН РОБИТЬ ? Я сперечалася со словаком про ці події і він мене каже: так ваша влада сама потім писала що все вигадане , не було там зґвалтувань .
І ось зараз як попадается на цю тему відео НА РОССІЙСЬКОЙ МОВІ( бо українську той словак плохо розуміе) , то я йому одразу посилаю .
Хоча я радію, що усі переходять на укр мову, но іноді ГАРЯЧІ НОВИНИ ПРО ЗВЕРСТВА ОККУПАНІВ потрібно робить на россійськой мові, щоб розповсюджувати серед европейців і рускоязичних ТІ МАТЕРІАЛИ .