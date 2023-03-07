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Новини Війна
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Розстріл за фразу "Слава Україні": Маляр закликає дочекатися, коли бригада офіційно підтвердить особу Героя

розстріл,воїн

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликає дочекатися, коли бригада чи її представник офіційно підтвердить особу загиблого, якого російські нелюди розстріляли за фразу "Слава Україні".

Про це Маляр написала у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"До загиблих та їхніх родин має бути насамперед повага. Соцмережі і тактовність - несумісні, менше з тим, краще дочекатись допоки бригада(командир) офіційно підтвердить особу загиблого.

Як повідомлялося, у мережі з'явилися кадри, як російські загарбники розстрілюють українського військового після його фрази "Слава Україні". Де і коли було зняте відео - поки невідомо.

6 березня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав країнам - міжнародним партнерам України і колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками як приклад чергового воєнного злочину РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ відкрила справу щодо відео з розстрілом українського військового

Автор: 

військовополонені (983) розстріл (269) воєнні злочини (1876)


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Топ коментарі
+38
його стратили не за фразу "слава Україні" судячи з відео його збиралися стратити на камеру але боєць пішов як Герой. RIP
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07.03.2023 11:33 Відповісти
+33
точно і про полонених не можна говорити, бо це чомусь заважає. Говорити можно тільки про пса патрона, кота буданова і реформи резнікова.
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07.03.2023 11:38 Відповісти
+29
він вже в майбутніх підручниках Історії... вписав себе золотими літерами, я думаю таких було і буде багато... мучеників за нашу багатостраждальну батьківщину Україну, які прийняли смерть щоб ми могли реалізувати їх мрії. треба жити й бути гідними їх жертви й подвигу
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07.03.2023 11:38 Відповісти
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07.03.2023 11:31 Відповісти
А к чему этот совок? Если бы не спился , был бы великодержавным михалковым-2. На.ер таких. ЗЫ... А нашему герою СЛАВА! СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ!
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07.03.2023 12:13 Відповісти
його стратили не за фразу "слава Україні" судячи з відео його збиралися стратити на камеру але боєць пішов як Герой. RIP
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07.03.2023 11:33 Відповісти
він вже в майбутніх підручниках Історії... вписав себе золотими літерами, я думаю таких було і буде багато... мучеників за нашу багатостраждальну батьківщину Україну, які прийняли смерть щоб ми могли реалізувати їх мрії. треба жити й бути гідними їх жертви й подвигу
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07.03.2023 11:38 Відповісти
точно і про полонених не можна говорити, бо це чомусь заважає. Говорити можно тільки про пса патрона, кота буданова і реформи резнікова.
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07.03.2023 11:38 Відповісти
яйця резнікова
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07.03.2023 11:43 Відповісти
та які там яйця в рєзнікова...так яічка.
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07.03.2023 11:50 Відповісти
Це ті що по 17 за кіло.
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07.03.2023 12:05 Відповісти
та які там яічка - ікра, та й та кабачкова
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07.03.2023 12:16 Відповісти
В Тік Току вже читав фамілію ім'я та по батькові Героя , але не маю морального права тут писати її . Хай офіційно скажуть
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07.03.2023 11:38 Відповісти
А чому така втаємниченість? Навіщо ще тут влаштовувати ці ігри у шпигунів. Кажіть - навіть якщо це виявиться неправдою, нічого катастрофічного не відбудеться.
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07.03.2023 11:44 Відповісти
Це не шпигунство якщо то неправдива інфа то я тоді буду тріпло ? Знайдіть в ТТ прочитайте самі в коментах
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07.03.2023 11:50 Відповісти
Дайте посилання на ролик, під яким про це говорится, і я прочитаю. А то розмова ні про що...
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07.03.2023 11:51 Відповісти
https://www.tiktok.com/@ksu_szc/video/7207585697962724613?_t=8aRXq42NgOb&_r=1
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07.03.2023 12:15 Відповісти
О, ну це вже інша справа. Дякую!
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07.03.2023 12:21 Відповісти
Для рідних-відбудеться.
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07.03.2023 12:15 Відповісти
Вже родичі його впізнали, пишуть так що це не Магніт, АРЕСТОВИЧ обісрався, можете сказати а не чекати зюзю
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07.03.2023 12:13 Відповісти
@Людмила Нанкина988: Вечная память ...ШАДУРА ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 🔥🔥🔥💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝
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07.03.2023 12:17 Відповісти
А в якій бригаді він служив? І коли це сталося, це нежодавно чі вже давно?
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07.03.2023 12:21 Відповісти
Начебто 72
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07.03.2023 13:20 Відповісти
Брехня он уже сказали що 30, що цікаво бачив на ютубі як солдати з цієї бригади робили взвернення до Залужного що їхній комбат, капітан Зах..ов дебіл, відправля солдат на дуже рисковані завдання із цього в батальоні дужу великі потєрі, і вони приступні прикази цього капітана відмовляються виконувати, а приступні прикази солдат має право не виконувати згідно устава.
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07.03.2023 14:10 Відповісти
У нас в полковників і підполковників, як собак(Арестович, Гриценко, Світан, Молчанов) з воєнкоматів майори бігають повєстки роздають, а капітани дебіли командують батальонами
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07.03.2023 14:15 Відповісти
Отож чому я не хотів писати фамілію Героя , щоб потім мені не тикали де брехня де правда
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07.03.2023 19:56 Відповісти
03.02.2023 - зник військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького (Оперативне командування "Північ" Сухопутні війська ЗС України) Джерело:
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07.03.2023 14:36 Відповісти
Вже Вікіпедія написала,
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07.03.2023 12:26 Відповісти
Смелых и отважных много….но таких достойных даже среди них единицы. RIP Герой ((
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07.03.2023 11:45 Відповісти
А що не на часі дати Героя України, дійсно Герою?
Чи у Zeкоманди "героями України" можуть бути тільки українофоби типу бойка?
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07.03.2023 11:49 Відповісти
Снести нахер последние бюсты и памятники совковым и кацапским деятелям и установить бюст Героя. Не поклонения ради, не ради боголепствования. Ради памяти и уважения. Надо учиться чтить своих героев как это делает США, как это делает Азербайджан. Вот достойные примеры для подражания. Называть в их честь улицы, площади, делать мемориалы. Мы должны запомнить каждого. Каждый родственник такого героя должен ощущать гордость за своего родного человека. Это меньшее, что мы можем сделать!
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07.03.2023 11:49 Відповісти
Для початку, хоча б Героям, а не ******, нагороди давати. І то був би крок, але...
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07.03.2023 12:27 Відповісти
А навищо на фото обличчя закрили ?
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07.03.2023 11:50 Відповісти
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07.03.2023 11:52 Відповісти
Ви про це ?

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07.03.2023 11:59 Відповісти
Вони й самі не знають навіщо. Таємниця полішинеля.
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07.03.2023 12:11 Відповісти
Для того, що потрібен дозвіл рідних
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07.03.2023 12:18 Відповісти
Про можливе прізвище цієї людини вже написали кілька онлайн-видань.

Розстріляним бійцем ЗСУ може бути Шадура Тимофій Миколайович, 1982 року народження. Він пропав безвісти 03.02.2023, н.п.Железнянське Донецької області.

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07.03.2023 12:45 Відповісти
А ви памьятаете , як про зґвалтування у Бучі почали писати , що все вигадане?

МОЖЕ ЕРМАК НЕ РОЗУМІЕ ЩО ВІН РОБИТЬ ? Я сперечалася со словаком про ці події і він мене каже: так ваша влада сама потім писала що все вигадане , не було там зґвалтувань .
І ось зараз як попадается на цю тему відео НА РОССІЙСЬКОЙ МОВІ( бо українську той словак плохо розуміе) , то я йому одразу посилаю .

Хоча я радію, що усі переходять на укр мову, но іноді ГАРЯЧІ НОВИНИ ПРО ЗВЕРСТВА ОККУПАНІВ потрібно робить на россійськой мові, щоб розповсюджувати серед европейців і рускоязичних ТІ МАТЕРІАЛИ .
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07.03.2023 11:58 Відповісти
Не ослабла ще козацька сила, ще не гнуться козаки!
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07.03.2023 11:53 Відповісти
Chwała Bohaterom, Obrońcom Ukrainy!
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07.03.2023 11:57 Відповісти
Задолбали эти зебилы... Та чи эта Малярша согласовала бы свои действия з яневтiком. Тот уже видео всем странам разослал, а эта подвергает сомнению его утверждение, шо кацапы - звери.
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07.03.2023 12:18 Відповісти
Маляр вчергове продемонструвала всю неадекватність як власну так і керівництва МО вцілому.
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07.03.2023 12:30 Відповісти
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07.03.2023 12:31 Відповісти
На героя було наведено автомата заздалегiдь, але наш захисник навiть не моргнув, не те щоб закрити очi, дивлячись смертi в пащеку. Смерть усьому путiнському бидлу! До живодерiв пощада - зайва!
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07.03.2023 12:47 Відповісти
...у стрiляючого кацапа прононс - не слов`янський... Ость так тi бабаi, хто вцiлiе, пiсля повернення в своi хащоби, почнуть нищити всих пересiчних москалiв.
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07.03.2023 12:55 Відповісти
 
 