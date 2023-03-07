Болтон: Після виходу РФ з СНО-ІІІ потрібна нова схема глобального ядерного стримування

Призупинення участі Росії в договорі про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США вказало на нагальну потребу розробки нової схеми глобального ядерного стримування.

Про це в колонці для Washington Post пише Джон Болтон, радник з питань національної безпеки колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавнє рішення президента Володимира Путіна призупинити участь Росії у новому договорі про ядерну зброю СНО ІІІ може бути благословенням. Якщо воно схилить США до визнання, що двополярний світ американо-російських ядерних угод - річ з минулого, і що Китай зараз слід розцінювати як третю ядерну державу світу, то Путін зробив США послугу", - стверджує Болтон.

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На його переконання, "зважаючи на зміцнення російсько-китайського союзу та розширення китайських програм балістичної та ядерної зброї, складені у стилі холодної війни російсько-американські угоди про зброю, є не лише небажаними, а небезпечними".

"Попередній практично двосторонній ядерний світ був значно простішим, як стратегічно, так і операційно. Основоположні ядерні доктрини США та стратегії стримування передбачали одну основну ядерну протиборчу сторону. На жаль, те, що ми "знали" упродовж холодної війни, абсолютно недостатньо сьогодні. Постаючи тепер із двома ключовими ядерними опонентами, США мусять негайно відкалібрувати свої вимоги до боєголовок та систем доставки у багатьох нових безпрецедентних сценаріях", - заявив радник колишнього президента США.

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Він звернув увагу, що Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал та вже незабаром вийде на паритет у кількості ядерних боєголовок зі США та РФ.

"Майбутнє досягнення Китаєм статусу рівноправної ядерної держави, а також її союз із ядерною наддержавою Росією становить глобальну загрозу. За те, що нагальність цього стала очевидною, дякую, пане президенте", - підсумував Болтон.