УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6710 відвідувачів онлайн
Новини
978 8

Болтон: Після виходу РФ з СНО-ІІІ потрібна нова схема глобального ядерного стримування

болтон

Призупинення участі Росії в договорі про заходи з подальшого скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння зі США вказало на нагальну потребу розробки нової схеми глобального ядерного стримування.

Про це в колонці для Washington Post пише Джон Болтон, радник з питань національної безпеки колишнього президента США Дональда Трампа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нещодавнє рішення президента Володимира Путіна призупинити участь Росії у новому договорі про ядерну зброю СНО ІІІ може бути благословенням. Якщо воно схилить США до визнання, що двополярний світ американо-російських ядерних угод - річ з минулого, і що Китай зараз слід розцінювати як третю ядерну державу світу, то Путін зробив США послугу", - стверджує Болтон.

Читайте: Погрози Путіна ядерною зброєю - це абсолютне божевілля, - глава МЗС Австрії Шалленберг

На його переконання, "зважаючи на зміцнення російсько-китайського союзу та розширення китайських програм балістичної та ядерної зброї, складені у стилі холодної війни російсько-американські угоди про зброю, є не лише небажаними, а небезпечними".

"Попередній практично двосторонній ядерний світ був значно простішим, як стратегічно, так і операційно. Основоположні ядерні доктрини США та стратегії стримування передбачали одну основну ядерну протиборчу сторону. На жаль, те, що ми "знали" упродовж холодної війни, абсолютно недостатньо сьогодні. Постаючи тепер із двома ключовими ядерними опонентами, США мусять негайно відкалібрувати свої вимоги до боєголовок та систем доставки у багатьох нових безпрецедентних сценаріях", - заявив радник колишнього президента США.

Також читайте: У РФ заявили про плани розробити "новий вид військових операцій" із застосуванням ядерної зброї для відбиття "агресії з боку США"

Він звернув увагу, що Китай швидко нарощує свій ядерний арсенал та вже незабаром вийде на паритет у кількості ядерних боєголовок зі США та РФ.

"Майбутнє досягнення Китаєм статусу рівноправної ядерної держави, а також її союз із ядерною наддержавою Росією становить глобальну загрозу. За те, що нагальність цього стала очевидною, дякую, пане президенте", - підсумував Болтон.

Автор: 

росія (66037) США (23390) ядерна зброя (1172) ядерна безпека (570) Болтон Джон (113)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно відібрати ядерну зброю у психично больних кацапов
показати весь коментар
07.03.2023 11:46 Відповісти
"россия", сколько бы не сдерживалась - всё равно обос цится.
показати весь коментар
07.03.2023 11:55 Відповісти
А навіщо ,???? Все одно покидьки, руйнують Світ . А ви всі сидить та дивитися, та не чого не робите.
показати весь коментар
07.03.2023 12:01 Відповісти
США доведеться вибирати-або дешева робоча сила,або ядерна безпека.Китай без західних технологій і без загрузки свого робочого міліардного населення замовленнями скотиться в 19 століття.
показати весь коментар
07.03.2023 12:47 Відповісти
не нийте, кацапи, - не в вашу хату кацапяча ракета приилетіла..
за це - ніж, куля, граната - непогана відплата....!
показати весь коментар
07.03.2023 13:54 Відповісти
як на мене тут ідеально підходить стара комуняцька формула - відійняти та поділити
показати весь коментар
07.03.2023 13:36 Відповісти
кацапня всему світу доказала - дітей вбивати можна!
ну можна так можна...
показати весь коментар
07.03.2023 13:48 Відповісти
Система така, що треба надавати ядерну зброю Тайваню і повертати її Україні, в якої вони її забрали, раз росія виходить з договорів, то для США відкривається повна свобода для дії, якою треба вже користуватися
показати весь коментар
07.03.2023 13:54 Відповісти
 
 