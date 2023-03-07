Блащак заявив, що перші системи Patriot вже прибули до України. В міноборони Польщі заперечили. (оновлено)

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. В міністерстві заперечили це, пославшись на помилку в перекладі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.

"Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям, батареї Patriot та перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.

Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.

"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні", - наголосив польський міністр.

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Пізніше в міністерстві оборони Польщі повідомили, що Блащак не говорив, що перші ЗРК Patriot вже знаходяться в Україні. Там наголосили, що він повідомив лише, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.