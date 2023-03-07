Блащак заявив, що перші системи Patriot вже прибули до України. В міноборони Польщі заперечили. (оновлено)
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. В міністерстві заперечили це, пославшись на помилку в перекладі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.
"Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям, батареї Patriot та перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.
Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.
"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні", - наголосив польський міністр.
ОНОВЛЕНО
Пізніше в міністерстві оборони Польщі повідомили, що Блащак не говорив, що перші ЗРК Patriot вже знаходяться в Україні. Там наголосили, що він повідомив лише, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.
В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.
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А те, що інші міста зтось вважає провінціє, це тупість та злочин. ППО має прикривати насамперед ті з них, які найбільше потерпають від обстрілів (Херсон, Харків, Запоріжжя).
До речі хороша ідея це дає змогу полякам застосовувати свої Петріоти що стоять біля кордону деякі видно навіть з дороги по цілям на території України ніхто ніколи не докаже чия ракета...
гарна сашинка яку робить Україна... за цей рік правда їх багато знищено https://www.youtube.com/watch?v=dOKGLbzoY04 https://www.youtube.com/watch?v=dOKGLbzoY04
даної версії всього 7 шт залишилося
Як це резніков не встиг розпатякати про це!
С-125 теж "поховали"...
якщо дорогі конденсатори з паладієм не розікрали
Какое отношение Польша имеет к Патриотам? Патриоты поставляют США и Германия. Еще одна немецкая батарея защищает Польшу.
У Польши была возможность отправить свою батарею. Она отказалась.