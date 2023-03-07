УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6710 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 097 24

Блащак заявив, що перші системи Patriot вже прибули до України. В міноборони Польщі заперечили. (оновлено)

patriot

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що перші американські системи ПРО Patriot вже прибули до України. В міністерстві заперечили це, пославшись на помилку в перекладі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це поінформував польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.

"Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям, батареї Patriot та перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів", - сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.

Блащак додав, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад 2,2 мільярда євро.

"Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно ухвалювати на ширшому союзницькому рівні", - наголосив польський міністр.

Також дивіться: Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині. ФОТОрепортаж

ОНОВЛЕНО

Пізніше в міністерстві оборони Польщі повідомили, що Блащак не говорив, що перші ЗРК Patriot вже знаходяться в Україні. Там наголосили, що він повідомив лише, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Автор: 

Польща (8627) Блащак Маріуш (111) Patriot (327)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
О, ну це чудово. Сподіваюся, наші вже ними навилися користуватися. Тепер можна буде перевірити на Х-22
показати весь коментар
07.03.2023 11:54 Відповісти
+3
Україна отримала JDAM-ER та вже успішно їх використовує. У Пентагоні підтвердили успішне використання Україною JDAM-ER https://www.youtube.com/shorts/CIuW3q2VvCU
показати весь коментар
07.03.2023 11:55 Відповісти
+3
З почином.
показати весь коментар
07.03.2023 11:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, ну це чудово. Сподіваюся, наші вже ними навилися користуватися. Тепер можна буде перевірити на Х-22
показати весь коментар
07.03.2023 11:54 Відповісти
Туди, де поставлять перші батареї петріот, зазвичай, х-22 не запускають, тобто по Києву і області, так що на чомусь іншому перевіряти поки будуть, мабуть. А краще, щоб ні на чому не перевіряли, бо в рашистів не було чим стріляти. Хоча рашисти можуть перевірити свій кинджал, пройде, чи ні. І заради цікавості перевірити усю іншу зброю, заради цікавості, Іскандери, х-22. Все одно її вже мало хто купує і продавати їм особливо немає що. Відповідно репутаційних ризиків немає, коли репутації немає.
показати весь коментар
07.03.2023 12:06 Відповісти
А чому саме у Києві? Є ще інші міста. Та й американці ж знають, що ми потерпаємо саме від балістичних ракет. Тому, скоріш за все, надали комплекси та ракети, які їх можуть збивати. Інакше навіщо вони тоді потрібні? У нас і так вже є NASAMS та IRIS-T, які чудово збивають крилаті ракети.
показати весь коментар
07.03.2023 12:18 Відповісти
Це не до мене питання, я б хотів, щоб Pac-3 MSE поставили в Запоріжжі, але нас ніхто питати не буде і зроблять так, як вважають за потрібне. А якщо бути об'єктивним, то Запоріжжя вважають за глибоку провінцію і особливо ніхто за його долю, за долю машканців, які потерпають від с-300, не переймається. А в Києві людей більше, до влади ближче, та ще Київ мабуть логістичний центр, плюс можливо потрібно аеродроми прикривати і інші важливі об'єкти. Також важливий фактор, що там влада уся. Тому, коли з' явиться у нас більше 3 батарей петріот, то можна розраховувати, що їх розмістять в інші містах. Але я не чув, що нам поки більше 3 батарей хтось передасть.
показати весь коментар
07.03.2023 12:29 Відповісти
Іронія полягає у тому, що банкову ЖОДНОГО разу ніхто ракетами не обстрілював. Навіть тоді, коли у них була така можливіть на початку війни. Було ж багато роликів, як калібри безперешкодно долітали до цілей на території Києва, причому у різних районах. Навіть у будівлю ГУР влучали. А ось ОП, тобто центр прийняття рішень, ніхто не чіпав. Чому?

А те, що інші міста зтось вважає провінціє, це тупість та злочин. ППО має прикривати насамперед ті з них, які найбільше потерпають від обстрілів (Херсон, Харків, Запоріжжя).
показати весь коментар
07.03.2023 12:35 Відповісти
Щось думаю що одна буде не в Києві а на заході, тому що їх вирішили передати після інциденту в Польщі, щоб ракети не залітали в країни Нато...

До речі хороша ідея це дає змогу полякам застосовувати свої Петріоти що стоять біля кордону деякі видно навіть з дороги по цілям на території України ніхто ніколи не докаже чия ракета...
показати весь коментар
07.03.2023 13:06 Відповісти
І невідомо які прийшли комплекси, pac-3 з ракетами MSE, чи pac-2. Якщо другі, то вони не призначені для гарантованого знищення бч балістичної цілі. Вони можуть тільки уламками пошкодити, якщо пощастить, то знищити ракету.
показати весь коментар
07.03.2023 12:13 Відповісти
Україна отримала JDAM-ER та вже успішно їх використовує. У Пентагоні підтвердили успішне використання Україною JDAM-ER https://www.youtube.com/shorts/CIuW3q2VvCU
показати весь коментар
07.03.2023 11:55 Відповісти
Пара дамбіть бімбас
показати весь коментар
07.03.2023 12:32 Відповісти
З почином.
показати весь коментар
07.03.2023 11:56 Відповісти
Яка приємна новина!
показати весь коментар
07.03.2023 11:59 Відповісти
Скоро у кокошниківа: "наші доблестние ВКС пять сістем Patriot разорвалі в клочья".
показати весь коментар
07.03.2023 12:01 Відповісти
Российский бумажний самолет ПЯТАГА ПАКАЛЕНИЯ сделаный из газеты "ПРАВДА" уничтожил Хаймарс которий перезаряжал Петриот. Неназваные американские Ыксперты уже признали превосходство российского аружия у каторого нету аналогов в мире.
показати весь коментар
07.03.2023 12:06 Відповісти
Патріот це добре.... але треба ще більше БТР-4
гарна сашинка яку робить Україна... за цей рік правда їх багато знищено https://www.youtube.com/watch?v=dOKGLbzoY04 https://www.youtube.com/watch?v=dOKGLbzoY04


даної версії всього 7 шт залишилося
показати весь коментар
07.03.2023 12:01 Відповісти
А можна поменше ******* ротом От не можете зробити для кацапів приємний супризь, вони ж це так *******
показати весь коментар
07.03.2023 12:01 Відповісти
А казали, що процес навчання триває довго, але не для наших спеців, молодці!!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!!
показати весь коментар
07.03.2023 12:02 Відповісти
Так навчати можна і на території України.
показати весь коментар
07.03.2023 12:05 Відповісти
Всі навчання напевно починають проводити ще напевно до рішення про передачу у Нато є хороші симулятори, і навчання на них можна проводити в рамках уже існуючих програм співпраці, а вже практичні навики доводити на реальних комплексах...
показати весь коментар
07.03.2023 13:08 Відповісти
Я в шоці.
Як це резніков не встиг розпатякати про це!
показати весь коментар
07.03.2023 12:04 Відповісти
та резников то такое как еще ОК Юг не доложил,не понятно...) он же скоро и про обстановку на марсе докладывать будет)))
показати весь коментар
07.03.2023 12:08 Відповісти
О, чекаємо на результат. Який у них радіус, вони можуть збити ці кляті міги над Бєларусією і паРашою?
показати весь коментар
07.03.2023 12:12 Відповісти
Якби ми зберегли С-200, могли б на відстані до 200 км. А ту "тарілку", котру недавно пошкодили, можна було б навіть на відстані до 300 км. У 2013 році їх визнали "застарілими", і за один місяць їх знищили.
С-125 теж "поховали"...
показати весь коментар
07.03.2023 13:03 Відповісти
Їх не встигли знищити, за словами Кривоноса, але потім їх ніхто не відновлював, всім у нас на все пох... тільки піар і думаю що за 10 років простою їхня електронна начинка без консервації прийшло в неробочий стан...

якщо дорогі конденсатори з паладієм не розікрали
показати весь коментар
07.03.2023 13:11 Відповісти
"Я маю особливо наголосити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям, батареї Patriot... вже прибули до України"
Какое отношение Польша имеет к Патриотам? Патриоты поставляют США и Германия. Еще одна немецкая батарея защищает Польшу.
У Польши была возможность отправить свою батарею. Она отказалась.
показати весь коментар
07.03.2023 12:38 Відповісти
 
 