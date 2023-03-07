Україна без крил не буде. Наші пілоти готові хоч завтра виїжджати в будь-яку країну на навчання, - Ігнат

Найкращі українські пілоти визначені й готові хоч завтра виїжджати на навчання в будь-яку країну, яка готова їх прийняти.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, Ігнат нагадав, що двоє українських пілотів відбули до Сполучених Штатів Америки для аналізу навичок українських льотчиків і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.

"Вони хочуть зрозуміти рівень підготовки українських пілотів, оскільки філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж філософія управління західною технікою… Це досвідчені пілоти, і разом із (іншими. - Ред.) нашими колегами наші партнери будуть аналізувати, скільки потрібно часу, сил та засобів для того, щоб дійсно організувати цю підготовку. Де вона буде проходити, поки що невідомо, на якому типі літака, теж поки що не оголошується, але процес іде, і, я думаю, тут треба просто не дуже піднімати рівень температури в цій темі, а дочекатися просто позитивних рішень для України", - зазначив Ігнат.

На уточнення журналістів, як буде розвиватися процес далі, речник ПС ЗСУ повідомив, що "є план дій - дорожня карта, яка розроблялася задовго до вторгнення Росії".

"Давно вже наміри нашого військового керівництва були перейти на сучасний багатоцільовий літак. Цей план дій, ця дорожня карта передбачає навчання пілотів, паралельно - навчання військових інженерів... Так само має готуватися інфраструктура. В нас уже це робиться в Україні. Уже Міністерство інфраструктури, Міноборони займається цим питанням, готуються ті майданчики, де можна буде приймати вибагливу західну техніку", - повідомив Ігнат.

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Він наголосив, що "цей процес глобальний, саме тому так довго не може бути прийнято якогось рішення". "Але Україна без крил не буде. Не може така велика потужна держава з такою найкращою у світі армією бути без авіації", - додав речник Повітряних сил.

Він зауважив, що "потрібно перш за все зрозуміти, який тип літака нам нададуть, тоді можна вже говорити про навчання пілотів".

"Хочу зазначити, що пілоти… Давно список затверджений, він обновляється, зрозуміло, що йде війна. Але найкращі пілоти визначені й готові хоч завтра виїжджати в будь-яку країну, яка прийме їх на навчання", - підкреслив Ігнат.