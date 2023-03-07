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Новини Війна
17 010 32

ЗСУ використовують високоточні "розумні" бомби JDAM, - командувач ПС США в Європі Хекер

jdam

Збройні Сили України почали використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км.

Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна отримала від США високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії порівняно з бомбами з гравітаційним скиданням та мають більш високу точність.

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"Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення", - сказав Хекер.

За його словами, можливість використовувати JDAM українці отримали "ймовірно, протягом останніх трьох тижнів".

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Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про цю зброю, яка прибула в Україну близько трьох тижнів тому, також збігається з повідомленням Bloomberg про те, що американські військові працюють над його доставкою, опублікованим 21 лютого.

Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них достатньо, щоб завдати кількох ударів", - сказав він.

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Стандартні комплекти JDAM призначені для з'єднання з різними типами некерованих бомб серії Mk 80 та іншими боєприпасами, розробленими в тому самому форм-факторі, перетворюючи їх на високоточну зброю.

Повний комплект JDAM складається з нового хвостового оснащення, яке містить систему наведення за допомогою інерційної навігаційної системи (INS) за допомогою GPS, та планок, що проходять уздовж корпусу бомби, що дає їй обмежену здатність планувати до призначеної мети.

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Звичайна бомба JDAM може, в залежності від висоти, на якій вона випущена, вражатиме цілі на відстані до 15 миль. Додавання до JDAM-ER комплекту крил збільшує дальність польоту приблизно до 45 миль.

Автор: 

бомба (236) зброя (7532) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+44
Сморід паленої вати

Чути на світанку

Догоряли три буряти

У москальськім танку

Ще димить трава прим»ята,

Кущі біля річки…

Догоряють на бурятах

Колорадські стрічки

І горить смердюче віхтя

- Шмаття кольорове

І «чорнобильське» страхіття

- Курка двоголова!

А так гарно починалось!

Всі грошей побрали,

Позалазили на танки,

Їхали, співали:

«Русский мир идёт -

«Укропам» некуда тикати!»

А «укропи» посміхнулись,

Навели гармати

Та вгатили так, що небо

Ясно запалало!

Тільки їхали-співали

Раптом їх не стало…

Ой заплачуть в «русскам мирє»

Сироти та вдови

Що покійник був розумний,

І такий чудовий

Він хотів лиш заробити,

«Укрів» постріляти,

Так за що ж його там вбили,

«Фашисти» прокляті

«Заробив»! І кров за кров,

І лихо за лихо!

Краще-б ви сиділи вдома

Й виздихали тихо!

І «сафарі» не робили

У сусідів поруч…

Думали - вони мисливці…

Виявилось - здобич! …»
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07.03.2023 12:40 Відповісти
+15
За развитие умного планеризма !
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07.03.2023 13:06 Відповісти
+12
Пара дамбіть бімбас... нє па дзєцкі
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07.03.2023 12:47 Відповісти
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Сморід паленої вати

Чути на світанку

Догоряли три буряти

У москальськім танку

Ще димить трава прим»ята,

Кущі біля річки…

Догоряють на бурятах

Колорадські стрічки

І горить смердюче віхтя

- Шмаття кольорове

І «чорнобильське» страхіття

- Курка двоголова!

А так гарно починалось!

Всі грошей побрали,

Позалазили на танки,

Їхали, співали:

«Русский мир идёт -

«Укропам» некуда тикати!»

А «укропи» посміхнулись,

Навели гармати

Та вгатили так, що небо

Ясно запалало!

Тільки їхали-співали

Раптом їх не стало…

Ой заплачуть в «русскам мирє»

Сироти та вдови

Що покійник був розумний,

І такий чудовий

Він хотів лиш заробити,

«Укрів» постріляти,

Так за що ж його там вбили,

«Фашисти» прокляті

«Заробив»! І кров за кров,

І лихо за лихо!

Краще-б ви сиділи вдома

Й виздихали тихо!

І «сафарі» не робили

У сусідів поруч…

Думали - вони мисливці…

Виявилось - здобич! …»
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07.03.2023 12:40 Відповісти
Класний вірш. Стиль написання трішки схожий на стиль П. Глазового.
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07.03.2023 12:46 Відповісти
Я не знаю, хто автор Зустрів у Інтернет і скопіював
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07.03.2023 13:10 Відповісти
І оцей мені писав що мені треба до школи - кома не в тому місці крапки не має і вишенька на торті "зустрів" хоча мало би бути слово "знайшов"( надіюсь ви як культурна людина привіталися з віршем).
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07.03.2023 16:48 Відповісти
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07.03.2023 19:21 Відповісти
"Натрапив" також підходить - навіть більше ніж "знайшов"(ну ніяк не підходить "зустрів").
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07.03.2023 17:01 Відповісти
Вітаю праву руку Яра - а може ви ліва тоді вибачаюсь ( я просто не знаю яка там в вашій секті організація).
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07.03.2023 17:13 Відповісти
СмаленийЧорт, якого чорта тобі треба?
Я твій нік правильно прочитав, бо написано латиницею? Нам, лівим і правим рукам в секті, Яр забороняє користовуватися агліцькими буквами .
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07.03.2023 17:46 Відповісти
Та йому нік помінять треба ! З "трохи сердитого (злого)"(так тлумачиться подекуди в англомовному середовищі ця ідіома), на "джинни"! (у "однині" та в узбецькому, вульгаризованому, простонародному варіанті) Бо тільки "придурок намаханий" може так знетямлено та злобно ломиться туди, де його мордою в його власне лайно неодноразово тикали Я його тепер тільки "посилаю"… Він з тих, про кого кажуть: "З дураком спорить - что говно пинать… Удовольствия никакого - а ботинки мыть придётся…"
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07.03.2023 19:15 Відповісти
А запитати в мене що тяжко - я пояснити значення свого ніку можу тільки мені прийдеться використати англіцькі букви ( так як я не у вашій секті то проблем у вас не має виникнути - хоча хто вас знає що вам знову приспічить). small - означає малий (ну малий на зріст ну що поробиш ) evil - означає злий ( власне злий а чого злий пояснює останне слово - не повністью я б сказав а відсотків так на 10%) і нарешті слово short - означає короткий ( короткий той орган на який ви ********** посилати людей). Ну то як Яре а визначення свого ніку поясняти будете чи ні ( хоча в мене є теорія що ви переставили в ніці слова місцями )? А щодо лайна - ну так ми всі "лайно" ( в ваших довідниках напевно щось писали про кругообіг речовини в природі - може і не на пряму але ми всі складаємося з "лайна" попередників). І нарешті вишенька на торті - куди це я по вашому ломлюся , якщо у вашу секту то вона мені не здалася від слова зовсім, чи може Цензор ваш сайт(якщо ви так думаєте то у вас проблема)?
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07.03.2023 20:39 Відповісти
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07.03.2023 20:48 Відповісти
Ты тут до всех доколупываешся?))) Во мне увидел самого Яра, в других - правые и левые руки))) Ты смотри осторожней с этим, психушки говорят закрыли, будешь каждой тени шугаться)))
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07.03.2023 18:30 Відповісти
Ага - то поняття сарказму іронії і подібного вам не доступні, тоді я вибачаюсь. Ну що тут скажеш - буває і таке.
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07.03.2023 19:57 Відповісти
Пара дамбіть бімбас... нє па дзєцкі
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07.03.2023 12:47 Відповісти
У чіп цієї бомби треба ввести - путін *****, то треба знищити.
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07.03.2023 13:00 Відповісти
За развитие умного планеризма !
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07.03.2023 13:06 Відповісти
Мне вот интересно на 70+ км она залетает с какой высоты и скорости сброса? Наверно что-то 15кв и 1,5М наверно.
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07.03.2023 13:07 Відповісти
Вона з "Хаймерса" запускається!
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07.03.2023 13:11 Відповісти
підвішенного на сушку?
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07.03.2023 14:36 Відповісти
То мабуть я модифікації сплутав американські Там якась малорорзмірна бомба комплектується подібною "приспособою" під Хаймерс
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07.03.2023 14:59 Відповісти
З Хаймерса запускається GLSDB - це GBU-39 х крилами і розгінним двигуном від M26
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07.03.2023 16:25 Відповісти
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07.03.2023 19:17 Відповісти
Дякую!
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07.03.2023 19:18 Відповісти
Вікіпедія каже, що 12 км та 0.9М
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07.03.2023 13:18 Відповісти
В ходе испытания две УАБ GBU-31 с БЧ BLU-109/B, сброшенные с истребителя F-16 с высоты 6000 и 7600 м на скорости соответствующей 0,8М, попали в заданную точку прицеливания. При этом их относ составил 43,2 и 65 км соответственно. Согласно расчетам, проведенным специалистами фирмы Boeing для УАБ GBU-31, крыло может обеспечивать максимальный относ до 75 км при сбросе с высот порядка 12 000 м на скорости соответствующей 0,9М.
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08.03.2023 09:38 Відповісти
Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них достатньо, щоб завдати кількох ударів", - сказав він.

Мда... А коли кілька ударів завдамо, то що далі робити?
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07.03.2023 13:17 Відповісти
Повідомимо про результати випробувань І будем чекать коли пришлють ще
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07.03.2023 15:00 Відповісти
Цікаво, а командувач ПС США в Європі Хекер знає, що "******** мізки" країн Нато та США, "елітні пропагандисти" Кремля? RTVI, "Эхо\живий труп=дилетант" аля венедіктов-курніков?

Ось розслідування ФБК Навального, як вони отримують гроші від мера москви, член радбезу путіна.

Черная касса. Как Симоньян, Венедиктов и Собчак получают миллионы от Собянина.
(https://www.youtube.com/watch?v=fi7dTdYA8D0)

Цікаво, як інститути безпеки та розвідки США та країн Нато це пропустили?
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07.03.2023 14:21 Відповісти
Це, звичайно, добре, але де наші конструктори?
Чому вони не "в шоколаді", чому влада "суки урода" не зробила належних умов для ВІДНОВЛЕННЯ виробництва ніштяків для знищення кацапні?
Питання...
Відповідь відома ...
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07.03.2023 14:29 Відповісти
> не зробила належних умов для ВІДНОВЛЕННЯ

вона те те що відновлення - вона згорнула програму випробувань Вільхи, тому що "я увідєл мір в глазах путіна, нєсмотря на данниє развєдкі, я ведь нє лох, мнє 42 года"
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07.03.2023 18:01 Відповісти
Хто дЄрмак ?
Напевно креатура Ротенберга, цікаво як що Держдеп перевірить всі банковські рахунки і офшорні дЄрмака по всьому світу.
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07.03.2023 18:51 Відповісти
У нас їх ніхто на повну дальність запускати не буде, бо з літаками буде те саме, що з ****-34 під Єнакієво. Тому дальність буде значно менша. Але це все одна класна річ, якщо 500 кг бомбу можна запустити по укріпленим об'єктам, які з HIMARS не уразити.
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07.03.2023 20:39 Відповісти
 
 