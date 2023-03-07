ЗСУ використовують високоточні "розумні" бомби JDAM, - командувач ПС США в Європі Хекер
Збройні Сили України почали використовувати високоточні "розумні" бомби JDAM-ER з дальністю враження до 72 км.
Про це заявив командувач Повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що Україна отримала від США високоточні боєприпаси, які мають збільшену дальність дії порівняно з бомбами з гравітаційним скиданням та мають більш високу точність.
"Нещодавно ми відправили деякі високоточні боєприпаси в Україну, які мають збільшену дальність дії та б'ють трохи далі, ніж некерована бомба вільного падіння, і мають точне наведення", - сказав Хекер.
За його словами, можливість використовувати JDAM українці отримали "ймовірно, протягом останніх трьох тижнів".
Хекер підтвердив, що він говорив саме про JDAM-ER. Його коментар про цю зброю, яка прибула в Україну близько трьох тижнів тому, також збігається з повідомленням Bloomberg про те, що американські військові працюють над його доставкою, опублікованим 21 лютого.
Хекер також наголосив, що загальна кількість JDAM-ER, яка зараз є в Україні, обмежена. "У них достатньо, щоб завдати кількох ударів", - сказав він.
Стандартні комплекти JDAM призначені для з'єднання з різними типами некерованих бомб серії Mk 80 та іншими боєприпасами, розробленими в тому самому форм-факторі, перетворюючи їх на високоточну зброю.
Повний комплект JDAM складається з нового хвостового оснащення, яке містить систему наведення за допомогою інерційної навігаційної системи (INS) за допомогою GPS, та планок, що проходять уздовж корпусу бомби, що дає їй обмежену здатність планувати до призначеної мети.
Звичайна бомба JDAM може, в залежності від висоти, на якій вона випущена, вражатиме цілі на відстані до 15 миль. Додавання до JDAM-ER комплекту крил збільшує дальність польоту приблизно до 45 миль.
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Догоряли три буряти
У москальськім танку
Ще димить трава прим»ята,
Кущі біля річки…
Догоряють на бурятах
Колорадські стрічки
І горить смердюче віхтя
- Шмаття кольорове
І «чорнобильське» страхіття
- Курка двоголова!
А так гарно починалось!
Всі грошей побрали,
Позалазили на танки,
Їхали, співали:
«Русский мир идёт -
«Укропам» некуда тикати!»
А «укропи» посміхнулись,
Навели гармати
Та вгатили так, що небо
Ясно запалало!
Тільки їхали-співали
Раптом їх не стало…
Ой заплачуть в «русскам мирє»
Сироти та вдови
Що покійник був розумний,
І такий чудовий
Він хотів лиш заробити,
«Укрів» постріляти,
Так за що ж його там вбили,
«Фашисти» прокляті
«Заробив»! І кров за кров,
І лихо за лихо!
Краще-б ви сиділи вдома
Й виздихали тихо!
І «сафарі» не робили
У сусідів поруч…
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