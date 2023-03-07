Данілов: Конфлікту між Зеленським і Залужним щодо Бахмуту немає, це російські вкиди
Повідомлення "анонімів" у різних ЗМІ про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним через ситуацію в Бахмуті - типові російські спроби розхитати єдність українців, до яких ворог вдається через свої проблеми на полі бою.
Про це в ефірі телемарафону сказав увечері 6 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Ведуча ICTV послалася на статтю в німецькому виданні Bild, де "анонімні співрозмовники" розповіли про "конфлікт Зеленського та Залужного через Бахмут": перший нібито вимагає утримувати місто, а другий - за відведення військ.
"Я хочу сказати, що декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація", - відповів Данілов.
Він наголосив, що цю тему Росія не знімає з порядку денного і намагається всіляко розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі актуальні питання та педалюючи їх.
"РФ не може нас перемогти воєннним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні на Росії розглядається питання так званого Мінська-3, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень", - пояснив секретар РНБО.
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надо поддержать ВСУ!
Журналюги на айсітіві вже зовсім й..нулися .
Ще б пішли опитали бабусь на базарі , які торгують насінням . пц !!
Бо - анонімні співрозмовники це не що інше як - кацапські політтехнологи , завдання яких - сіяти смуту в суспільстві . Бо інакше у ***** , з Україною нічого не виходить .
Технологія добряче відпрацьована на останніх наших виборах , коли проти Порошенка велась несамовита кампанія з дезінформації і перекручування фактів . Там теж тоді була ціла купа , так званих - анонімних співрозмовників .
Ермак в цей час розминав за дверима кусок від старої реклами - "Зробимо себе в третій раз!"
ЗСУ почали відведення підрозділів від Бахмута. Відведення особисто курує генерал Сирський.
28.02.2023
Присутність генерала Сирського з незрозумілими повноваженнями, наданими по його словам президентом країни, в зоні оборони Бахмуту, дезорганізує діяльність військ, створюючи проблеми в дотриманні принципу єдиного загального командування. Це може мати найсерйозніші наслідки для оборони цього об'єкту.
Може, і немає, але ви, суки, робите все, щоб конфлікт був!
То були гарні часи, наразі зелені брехливі ******.
Очікуй на трибунал для нього після війни.
навіть твое спілкування видае пролетарске походження та приналежность до жлобского класу маргіналів