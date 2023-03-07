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Новини Війна
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Данілов: Конфлікту між Зеленським і Залужним щодо Бахмуту немає, це російські вкиди

данілов

Повідомлення "анонімів" у різних ЗМІ про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним через ситуацію в Бахмуті - типові російські спроби розхитати єдність українців, до яких ворог вдається через свої проблеми на полі бою.

Про це в ефірі телемарафону сказав увечері 6 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ведуча ICTV послалася на статтю в німецькому виданні Bild, де "анонімні співрозмовники" розповіли про "конфлікт Зеленського та Залужного через Бахмут": перший нібито вимагає утримувати місто, а другий - за відведення військ.

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"Я хочу сказати, що декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація", - відповів Данілов.

Він наголосив, що цю тему Росія не знімає з порядку денного і намагається всіляко розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі актуальні питання та педалюючи їх.

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"РФ не може нас перемогти воєннним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні на Росії розглядається питання так званого Мінська-3, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень", - пояснив секретар РНБО.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Зеленський Володимир (24339) Бахмут (1562) фейк (749) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+21
Віримо, віримо. Ви ж ніколи не брехали.
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07.03.2023 12:38 Відповісти
+20
То виходить, що в квітні 2014 Вова Зе працював на росію, коли на гастролях в Горлівці закликав максимально хитати українську владу.

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07.03.2023 12:41 Відповісти
+18
Дай Боже, щоб Данилов не збрехав, але ми всі пам'ятаємо попередні "російські вкиди"....
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07.03.2023 12:34 Відповісти
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але... https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
надо поддержать ВСУ!
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07.03.2023 12:33 Відповісти
Дай Боже, щоб Данилов не збрехав, але ми всі пам'ятаємо попередні "російські вкиди"....
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07.03.2023 12:34 Відповісти
Віримо, віримо. Ви ж ніколи не брехали.
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07.03.2023 12:38 Відповісти
ніколи, ніколи....
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07.03.2023 12:41 Відповісти
То виходить, що в квітні 2014 Вова Зе працював на росію, коли на гастролях в Горлівці закликав максимально хитати українську владу.

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07.03.2023 12:41 Відповісти
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07.03.2023 12:58 Відповісти
Хочеться вірити що Данілов каже правду...інакше якщо конфлікт Зеленського та Залужного таки був- то це паршива новина...надіюсь у Президента вистачить розуму не лізти в військові справи...або це банальний тиск за високі рейтинги Залужного..
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07.03.2023 12:43 Відповісти
Ведуча ICTV послалася на статтю в німецькому виданні Bild )) Джерело:
Журналюги на айсітіві вже зовсім й..нулися .
Ще б пішли опитали бабусь на базарі , які торгують насінням . пц !!
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07.03.2023 12:44 Відповісти
Я ,коли шукала відео про Незламного Героя, прочитала статтю. Вона трохи не так,як ви тут бачите. Стаття про тотальне невиправдано тупе керування зе. У усьому. А потім і відео Героя. Я думаю, що вкидання з боку кацапів таки є,бо джерел і тексту так багато
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07.03.2023 12:53 Відповісти
Тільки чую слова - " анонімні співрозмовники " зразу хочеться вилаятись , не добираючи слів .
Бо - анонімні співрозмовники це не що інше як - кацапські політтехнологи , завдання яких - сіяти смуту в суспільстві . Бо інакше у ***** , з Україною нічого не виходить .
Технологія добряче відпрацьована на останніх наших виборах , коли проти Порошенка велась несамовита кампанія з дезінформації і перекручування фактів . Там теж тоді була ціла купа , так званих - анонімних співрозмовників .
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07.03.2023 13:15 Відповісти
Якщо Безмозгла може керувати військами, то чому я, Бонапарт Боневтік, не можу? - думав собі Бубочка, сидячи на горшку.
Ермак в цей час розминав за дверима кусок від старої реклами - "Зробимо себе в третій раз!"
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07.03.2023 12:51 Відповісти
Кому - кому, а Данілову віримо, еге ж...🤡🤡🤡
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07.03.2023 12:53 Відповісти
Данілову вірити -себе не поважати! Чрез тиждень будем знати!
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07.03.2023 12:53 Відповісти
А осьо нехай всілякі єрмаки з подоляками продовжують коментувати військові дії і рішення замість самих військивих, які чомусь не надто допускаються до коментарів, аби "власний рейтинг не нарощували" - так, тоді ф Більд писати таке не буде.
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07.03.2023 12:54 Відповісти
Краще б взагалі Зеленський не втручався у воєнну справу. Залужний більш фахівець, та й люди вірять йому більше ніж тому що іноді кажуть Зеленський та Данилов.
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07.03.2023 13:01 Відповісти
Bild - це шольцівське видання до того, як опублікувати фейк про Залужного і раніше займалася дискредитацією українскьої армії. Наприклад, "Bild разоблачила фейк минобороны Украины о пытках с вырыванием зубов". Вырванные зубы, которые, как утверждали в минобороны https://iz.ru/tag/ukraina Украины , якобы принадлежали жертвам пыток российскими солдатами в Харьковской области, на самом деле принадлежат местному стоматологу. Об этом 6 октября сообщила немецкая газета https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/ukraine-verbreitete-das-foto-stammen-die-goldzaehne-wirklich-von-folter-opfern-81529562.bild.html Bild ." Зараз навіть топові західні ЗМІ продалися відробляють російські нафтодолари, схиляючи Україну до здачі росії та підриваючи авторитет ЗСУ
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07.03.2023 13:02 Відповісти
Билд это жёлтая пресса
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07.03.2023 13:03 Відповісти
Газета-таблоїд, а таблоїд - це бульварне друковане видання, яке догоджає смакам низькопробної публіки. У таблоїдах публікуються матеріали скандального змісту.
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07.03.2023 13:06 Відповісти
Провладні журналісти перебрешуть будь-який Bild на догоду Зелі. Це дуже часто трапляється останнім часом. Зеля бажає навіяти, що хтось з Західу тисне на нього, щоб він поча в перемовини с Пулером у той час як це є його власним гарячим бажанням.
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07.03.2023 13:18 Відповісти
Уверена в том что это взброс.У Залужного сейчас достаточно средств и власти чтобы сделать так как ему нужно.Имхо.
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07.03.2023 13:02 Відповісти
Бахмут не настільки ключовий щоб через нього конфліктувати. Тобто його оборона як і відхід нічого на стратегічному рівні не змінить. А оперативний рівень це не рівень Зеленського. Тобто він отримує готові рішення а не пропозиції.
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07.03.2023 13:10 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html 06.‎03.‎2023

ЗСУ почали відведення підрозділів від Бахмута. Відведення особисто курує генерал Сирський.



28.‎02.‎2023

Присутність генерала Сирського з незрозумілими повноваженнями, наданими по його словам президентом країни, в зоні оборони Бахмуту, дезорганізує діяльність військ, створюючи проблеми в дотриманні принципу єдиного загального командування. Це може мати найсерйозніші наслідки для оборони цього об'єкту.

Може, і немає, але ви, суки, робите все, щоб конфлікт був!
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07.03.2023 13:20 Відповісти
Може людина при здоровому глузді повірити, що нема конфлікту між професіоналом і тупим чмоніком? Інша справа, в якому стані цей конфлікт тримається. Залужний, як людина розумна, вміє керуватись дипломатичним інструментарієм.
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07.03.2023 13:24 Відповісти
1000%, особливо коли тупий чмонік одночасно є верховним кловуном.
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07.03.2023 13:35 Відповісти
не знаю хто такі аноніми але вже добре знаю хто такий холуй-данілов, так що не треба ля-ля.
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07.03.2023 13:32 Відповісти
Пригадую коли на цей посаді був Пастир.
То були гарні часи, наразі зелені брехливі ******.
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07.03.2023 13:45 Відповісти
Твій зелений блазень вбив десятки тисяч громадян через зраду та дурість.
Очікуй на трибунал для нього після війни.
навіть твое спілкування видае пролетарске походження та приналежность до жлобского класу маргіналів
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07.03.2023 16:45 Відповісти
Не забудьте -«Минские соглашегя», «липетская фабрика»
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07.03.2023 19:05 Відповісти
Кацапські вкиди з ОП. Ага.
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07.03.2023 13:49 Відповісти
у нас і корупції не було а потім новинарі нарили.
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07.03.2023 14:36 Відповісти
 
 