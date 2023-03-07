Данілов: Конфлікту між Зеленським і Залужним щодо Бахмуту немає, це російські вкиди

Повідомлення "анонімів" у різних ЗМІ про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним через ситуацію в Бахмуті - типові російські спроби розхитати єдність українців, до яких ворог вдається через свої проблеми на полі бою.

Про це в ефірі телемарафону сказав увечері 6 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Ведуча ICTV послалася на статтю в німецькому виданні Bild, де "анонімні співрозмовники" розповіли про "конфлікт Зеленського та Залужного через Бахмут": перший нібито вимагає утримувати місто, а другий - за відведення військ.

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"Я хочу сказати, що декому дуже хочеться, щоб у нас тут був розбрат. Хочу вказати, що одним із питань, які РФ завжди ставила, є внутрішня дестабілізація", - відповів Данілов.

Він наголосив, що цю тему Росія не знімає з порядку денного і намагається всіляко розгойдувати ситуацію в Україні, вкидаючи фейки на чутливі актуальні питання та педалюючи їх.

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"РФ не може нас перемогти воєннним шляхом. Питання внутрішньої дестабілізації для них дуже важливе. Сьогодні на Росії розглядається питання так званого Мінська-3, вони роблять для цього все можливе і неможливе, втягують сюди деяких діячів, які за часів Януковича очолювали інститути стратегічних досліджень", - пояснив секретар РНБО.