Україна почала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, - Reuters

Україна розпочала обговорення з партнерами продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", - повідомило виданню високопоставлене джерело в українському уряді.

Джерело також розповіло, що Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року, та додало - Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з Москвою.

"Ситуація з переговорами доволі складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело на умовах анонімності.

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