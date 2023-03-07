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Україна почала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, - Reuters

зерно

Україна розпочала обговорення з партнерами продовження Чорноморської зернової ініціативи. Ці переговори називають складними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки", - повідомило виданню високопоставлене джерело в українському уряді.

Джерело також розповіло, що Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року, та додало - Київ має розуміння, що його партнери спілкуються з Москвою.

"Ситуація з переговорами доволі складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело на умовах анонімності.

Читайте: Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", - міністр МЗС Чавушоглу

Автор: 

зерно (3133) зерновий коридор (583)


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Кому це треба ? Бені ? Зелі ? Певно більше за всіх Путлеру !
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07.03.2023 12:51 Відповісти
Це потрібно насамперед економіці України
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07.03.2023 13:12 Відповісти
ТОЛЬКО ФАКТЫ
1.КРЕДИТЫ фермерам под безбожные 30-40% на посевную 2023 года
2. Удобрений нема покупать тонна из ЕС 800-1200 грн а на 1 ГА надо тонна одна...
3.Дизтоплива нема-- фонда соляры по фиксированной стоимости нема
4.Озимых засажено на уровне прошлого года 60% а прошлом году 80% от потребностей пройти год спокойно без инфляций и перекосов на рынке яиц корм курам корм скоту мука хлеб макароны и прочее..
5.Озимы 32% -40% не взошло в эту зима нет снега осадков надо пересевать еще вопрос как быть с яровыми подсолнух кукуруза
6 Расчетный прогноз фримеров если соляру по рынку если кредиты и удобрения минеральные то буханка 800 граммов 1 сорт не высший выйдет в районе 80-90 грн высшей перевалит за сотку готова ли маланская шобла у власти в частности бонусом война продолжается еще и ГОЛОДОМОР 2023 Г8ОДА И ПЛЮС ПОДНЯТЬ ТАРИФЫ ДЛЯ БЕНИ АХМЕТОВА НА СВЕТ В 4 РАЗА...А ОТОПЛЕНИЕ И ГАЗ В 3 РАЗА????!!! не мне интересно что там будет варнякать главное имно Вовчик???!!
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07.03.2023 12:58 Відповісти
 
 