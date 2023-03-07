РФ загрузла в Україні як у Чечні та Афганістані, війна триватиме ще місяці, - Міноборони Польщі

Військова допомога, санкції та політичний тиск є найефективнішими формами протидії РФ.

Про це в інтерв'ю Larazon заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи тривалість війни він заявив, що це питання місяців, а не тижнів.

"Росія загрузла в Україні - як раніше в Чечні та Афганістані. Вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цього варварського нападу", - заявив Блащак.

За словами міністра оборони, військова допомога Україні, економічний та політичний тиск - найефективніші форми протидії росіянам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - додав Блащак.

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