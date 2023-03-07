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Новини Війна
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РФ загрузла в Україні як у Чечні та Афганістані, війна триватиме ще місяці, - Міноборони Польщі

окупанти

Військова допомога, санкції та політичний тиск є найефективнішими формами протидії РФ.

Про це в інтерв'ю Larazon заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи тривалість війни він заявив, що це питання місяців, а не тижнів.

"Росія загрузла в Україні - як раніше в Чечні та Афганістані. Вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цього варварського нападу", - заявив Блащак.

За словами міністра оборони, військова допомога Україні, економічний та політичний тиск - найефективніші форми протидії росіянам.

"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - додав Блащак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші системи Patriot вже прибули до України, - глава Міноборони Польщі Блащак

Автор: 

Польща (8627) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+15
Ніякого б "Афганістану" не було б, якби роздуплилися дати Україні всю зброю якнайшвидше, а не цвіркати по чайній ложці роками! Україна захищає всю вашу ожирілу Західну цивілізацію, своєю кров'ю і смертями, а ви - її на Афганістан перетворили! Свої країни на афганістани перетворюйте!
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07.03.2023 13:04 Відповісти
+9
Ну , що , З ПОЧИНОМ , Україна ! Дякуемо і Польщі - ПЄТРИОТ В УКРАЇНІ
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07.03.2023 13:04 Відповісти
+8
З пастки Україна завдяки карліку, московський ведмідь має вибратись без лап і кликів. Далі примусова евтаназія.
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07.03.2023 13:03 Відповісти
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З пастки Україна завдяки карліку, московський ведмідь має вибратись без лап і кликів. Далі примусова евтаназія.
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07.03.2023 13:03 Відповісти
Ніякого б "Афганістану" не було б, якби роздуплилися дати Україні всю зброю якнайшвидше, а не цвіркати по чайній ложці роками! Україна захищає всю вашу ожирілу Західну цивілізацію, своєю кров'ю і смертями, а ви - її на Афганістан перетворили! Свої країни на афганістани перетворюйте!
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07.03.2023 13:04 Відповісти
Захід свої армії не знищував, на війську і військових не економив, а зараз допомагає нам як може. А у нас, як завжди, все витягує на собі глибинний народ, "купує армия" картоплю по 22 грв., і про яйця ви чули...
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07.03.2023 13:17 Відповісти
Наш мудрий нарід в 19 році взагалі обрав Премію Дарвіна. Нація вирішила самознищитися, в припадку безумства. Але тут вже питання виживання не тільки нашої країни, а усьої Східної Європи і НАТО повинне це розуміти. Впаде Україна - орда прийде до них. Робити з України Афганістан - знищити її де факто. Але не знищити паРашу - ресурсів у них досить + Китай допоможе.
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07.03.2023 13:24 Відповісти
Європі і НАТО нічого не загрожує, кацапи спустили повітря під Бахмутом, як раніше під Києвом і Черниговом . Захід діє планово, і з оглядом на суспільну думку своїх виборців, це їх право. Один приклад, всі волають рік, ... дайте нам літаки, закрийте небо, дайте F - 16!!! ... Питання, а хто на них буде літати, де взяти пілотів? Пілота треба виховувати роками, вкладати мільйони, мільярди, в навчальну базу. А цього нема, загинули і ті що були, а було дуже мало. Вот отправили двох, потім ще десять , і це займе певний час, нічого не поробиш. Коли в голові нема, то в ср.ці не позичиш...
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07.03.2023 13:43 Відповісти
Ну не скажіть. ***** просто здуру вліз в Україну, а якби пішов на Європу? Та поки б там узгоджували 5 поправку з Орбанами, він би вже півЄвропи повернув у Совок 2.
Але якщо Європа думає, що у нас безкінечний людський ресурс, то у ***** він ще більший. Ми не можемо триматися роками - вже мобілізація вигрібає усіх, до кого дотягнеться.
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07.03.2023 13:49 Відповісти
То ваші фантазії, нікуди він не пішов би далі України, і вже не піде.
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07.03.2023 13:56 Відповісти
Чому? У Німеччині армії не було, польська армія - курям на сміх. До берліну точно дійшли б за три дні.
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07.03.2023 14:09 Відповісти
Ну скабєєва с соловьевим, ще не таке змогли би язиками, так що маете можливість мріяти...
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07.03.2023 14:16 Відповісти
Тобто "украіна сама вінавата" у геноциді, що проводить на українській землі РФія? "Нація вирішила самознищитися" - ви це взагалі серйозно?
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07.03.2023 13:45 Відповісти
Коли обрала клоуна? Під час війни (а війна йде з 14 року)? "Дагаварімся пасєрєдінє"? "Мір в галазах Путіна"? Так. Нація (точніше 73% довбойобів, які висрали свій мозок) обрала (свідомо) капітулянта, який зробив все для капітуляції. Значить, вона капітуляції й хотіла. А війна - це наслідок.
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07.03.2023 13:52 Відповісти
Так. https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU&t=145s https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU&t=145s

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07.03.2023 14:18 Відповісти
Якби зробив все для капітуляції, уже б капітулювали. Де це ваше "пасєрєдінє" зараз? Коли востаннє таке від клоуна чули?
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07.03.2023 15:46 Відповісти
Так він в омані й договорився, тільки людей забули попередити і військових - які в перший день нападу згуртувались і дали *********** "втарой арміі свєту", причому боневтік сидів в бункері і жрав мівіну....
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07.03.2023 15:56 Відповісти
А хто голосував за "крепких хозяйственников" в 90х, коли віддали за буси ядерну зброю, хто знищив свою армію, коли викидали молодих офіцерів в зв'язку з скороченнями. Розформовуванням частин і військових- навчальних закладів? Тут якраз все зрозуміло і просто.
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07.03.2023 13:53 Відповісти
Скажімо відверто, ми пішли не туди, вже коли замість Чорновола обрали Кравчука. А дійшли до зелені, що було вже повним фінішом. І вважали (майже весь цей час) паРашу "братом". роззброювалися, під носом у історичного ворога. Тепер тільки лікті кусати і за голову хвататися. Але чи нарід мудрий виніс урок з цього? Не думаю.
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07.03.2023 14:09 Відповісти
Пішли не тим шляхом - то правда. Але називати це "самознищенням", так само як і називати більшу частину населення "розумово недорозвиненими" чи якось інакше це просто навмисне ігнорування ситуації що склалася в нашій країні ще до незалежності і від українців ніяк не залежала, як от русифікація, пацифікація, геноцид свідомих українців, і так далі
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07.03.2023 15:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU&t=145s https://www.youtube.com/watch?v=n7KIIRfQNlU&t=145s

Митець сказав те саме 3 роки тому. Він чомусь бачив наслідки, а ви ні. Ви з ним не згодні?
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07.03.2023 14:09 Відповісти
Якщо з хохлами нічого не робити, то отримаємо президентом або Арєстовіча, або Паровознюка, або Гордона. З таким електоратом треба працювати, що б хоч повний треш "па-пріколу" не обирали. Дуже дорогу ціну за ці "приколи" тепер платимо.
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07.03.2023 14:21 Відповісти
Так. Бєня це зрозумів, тому й "працював". Що вийшло, самі бачите. Як навчити населення критично мислити?
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07.03.2023 14:27 Відповісти
Навіть не уявляю. Але народ голосує взагалі не розумом (бо більшість про передвиборчі програми кандидатів взагалі нічого не чула), а емоціями - подобається/не подобається. Якесь медійне розкручене обличчя має на 99% шансів більше, ніж немедійний кандидат. І пофіг, що кандидат - просто махровий популіст.
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07.03.2023 14:37 Відповісти
Не згоден. Люди помилялися, але на геноцид ніхто свідомо не йшов
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07.03.2023 15:52 Відповісти
Ну , що , З ПОЧИНОМ , Україна ! Дякуемо і Польщі - ПЄТРИОТ В УКРАЇНІ
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07.03.2023 13:04 Відповісти
Війна в Афганістані - 1979 - 1989

10 років

Перша чеченська війна 1994-1996 (2 роки)
Друга чеченська війна - 1999 - 2009 (10 років)

Разом - 12 років

Робимо висновки...
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07.03.2023 13:13 Відповісти
Україна стільки не протримається з такою "допомогою", в нас банально людей не хватить. То ж або цивілізанти швидко надсилають потрібне озброєння (так, і АТАКАМС, і літаки, і абрамси) і покінчуємо з паРашою, або через два-три роки піднімають свої жопи і самі вже йдуть воювати з ордою.
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07.03.2023 13:20 Відповісти
Ви абсолютно праві. У них треба вимагати зброю, а не, як тут багато хто закликає, дякувати за те, що нам взагалі щось дають і мовчати. Бо через її нестачу на фронті будуть гинути тисячами наші солдати, а війна триватиме ще не один рік.

Взагалі, американці та європейці дограються, що до кацапів приєднаються кндр, китай та іран. І тоді їм доведеться воювати не з одним, а одразу з чотирма ворогами. І ось тоді вони з величезним запізненням нарешті усвідомлять, що треба було допомогти Україні перемогти кацапів і не дати привід іншим диктатурам підіймати свої огидні голови...
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07.03.2023 13:31 Відповісти
Нажаль, все йде до 3 світової. Вісь зла - Іран, Росія, Бєларусь, КНДР - вже склалася. І все це через те, що відбулося затягування війни. Хоча з нормальними поставками зброї вона б могла закінчитися швидше. Чим далі війна буде затягуватися, тим більше країн будуть в неї втягуватися. Я не розумію, чому НАТО і США такий розвиток подій дозволяють. Вже Китай відкрито бикує і натякає приєднатися до *****.
***** обрав тактику війни на виснаження - і він знає, що ресурси в нього є. Мільони бидла, яке можна кинути в війну. А в нас - немає. Гинуть кращі. Демографічна катастрофа. Закінчаться люди - далі що?
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07.03.2023 13:37 Відповісти
Я не розумію, чому НАТО і США такий розвиток подій дозволяють

У мене є припущення: вони затягують війну в Україні, щоб мати змогу самим підготуватися до Третьої світової. Ви ж бачите, що у них з озброєнням - танки не їздять, *********** мало, армії маленькі, бюджети на військо жалюгідні, військові підприємства на працюють або працюють по мінімуму. І щоб все це виправити їм потрбен час. І ось цей час вони отримують завдяки нам...

Гинуть кращі. Демографічна катастрофа. Закінчаться люди - далі що?

Питання риторичне. Але якщо так далі триватиме, то ми ризикуємо отримате внутрішню дестабілізацію.
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07.03.2023 13:41 Відповісти
1. Україна протримається і переможе. Те, що ця війна на багато років було зрозуміло з самого початку. Велика кількість озброєння збільшила б інтенсивність війни і ціну для параши (та і для нас), але не привела б до швидкого закінчення війни.
2. Ви навіть розуміння не маєте, скільки зброї до нас надходить.
3. "Цивілізанти" не можуть надати швидко вам все необхідне озброєння хоча б тому, що там нема авторітаризму, а бюрократичні процедури ще гірше наших. Ніхто не готувався до Великої війни з паРашею. І зараз ніхто не буде переводити свої країни на воєнні рейки тільки тому, що так захотілося. Особливо якщо цей "хтось" сам цього не робить. Я вже не раз писав на цьому форумі і ще раз повторю: одним з першим об'єктів, які запустилися у Києві у цьому році є будівництво розв'язки на Дарницькому мості, і в тому році було так само. А скільки тих же Мавіків можна було купити за ці гроші?
У демократичних країнах завжди враховують думку виборця. Тому що в іншому випадку ці політики швидко вилетять. І якщо через допомогу Україні, ціна на яйця в умовній Франції злетить у 2 рази, то винним стане Макрон, а переможе Ле Пен, після чого про допомогу Франціі можна зовсім забути. Така сама ситуація в Італії і штатах. Ви бачили опитування? Більша частина населення у світі вважає допомогу Україні достатньою.
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07.03.2023 13:51 Відповісти
Тому ***** і обрало тактику "війни на виснаження", бо рано чи пізно, виборці в Європі почнуть проявляти невдоволення. І з ними політики вимушені будуть рахуватися. Іншими словами, ***** вважає, що Європа втомиться від війни швидше, тому тактика Афганістану - це його виграшна тактика. "Взяти ізмором" і просто перемолоти своїм м'ясом нашу армію.
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07.03.2023 14:16 Відповісти
Ви помиляєтесь. Не обирав ***** ніякої тактики. Точніше обирав на початку війни: він розраховував на швидку перемогу. А зараз він просто не може зупинитися, щоб не втратити владу. Захід не втомиться - він тільки починає розкручуватися, у демократичних, капіталістичних країнах це не швидкий процес.
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07.03.2023 14:24 Відповісти
Якщо це не свідома тактика *****, то він добряче встряв.
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07.03.2023 14:29 Відповісти
Афганістан і Чечня були війнами зовсім іншої інтенсивності
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07.03.2023 13:48 Відповісти
Я навів ці цифри лише для того, щоб показати, наскільки затятими та впертими можуть бути кацапи. І що нам треба готуватися до тривалої війни...
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07.03.2023 14:12 Відповісти
Самое эффективное это ВСУ
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07.03.2023 13:23 Відповісти
Класична картина ведення війни росією - ніде і ніколи війна довгі роки не планується. Тільки швидка та рішуча перемога
В планах:
- Зайшли - Усіх перемогли - Ворогів поставили на коліна - Провели парад перемоги - Героями повернулися додому.
В реальності:
- Зайшли - Отримали по шапці - Почали пихкати - Попливли трупи додому - Бездарно протопталися кілька років - З ганьбою вийшли
Фінляндія, Афганістан, Чечня, Україна - абсолютно однаковий сценарій
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07.03.2023 13:26 Відповісти
хех

місяці - хороший жарт
роки напевно хотів сказати
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07.03.2023 13:28 Відповісти
Не така тут війна.
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07.03.2023 15:10 Відповісти
Чим більше триватиме війна рф з Україною, тим більше ймовірність того, що в неї вступить все НАТО і вона перетвориться в Світову !
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07.03.2023 17:16 Відповісти
На Афганістан Україну перетворили Українці. Шукайте проблему в собі а не в інших. У заходу є свої діти яких захищати і годувати треба. У України свої. Подякували за те що дають і вчитися виробляти і не п@здити в церкві. . Інших не виправиш, а себе ще можна.
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08.03.2023 00:20 Відповісти
 
 