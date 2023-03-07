РФ загрузла в Україні як у Чечні та Афганістані, війна триватиме ще місяці, - Міноборони Польщі
Військова допомога, санкції та політичний тиск є найефективнішими формами протидії РФ.
Про це в інтерв'ю Larazon заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи тривалість війни він заявив, що це питання місяців, а не тижнів.
"Росія загрузла в Україні - як раніше в Чечні та Афганістані. Вийти з війни зараз означало б визнати помилку Кремля і необхідність зіткнутися з наслідками цього варварського нападу", - заявив Блащак.
За словами міністра оборони, військова допомога Україні, економічний та політичний тиск - найефективніші форми протидії росіянам.
"Ми не повинні відчувати себе втомленими чи звільненими від підтримки України, ця нація теж бореться за нашу свободу, за свободу та цінності Європи", - додав Блащак.
Будь ласка, зачекайте...
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Але якщо Європа думає, що у нас безкінечний людський ресурс, то у ***** він ще більший. Ми не можемо триматися роками - вже мобілізація вигрібає усіх, до кого дотягнеться.
Митець сказав те саме 3 роки тому. Він чомусь бачив наслідки, а ви ні. Ви з ним не згодні?
10 років
Перша чеченська війна 1994-1996 (2 роки)
Друга чеченська війна - 1999 - 2009 (10 років)
Разом - 12 років
Робимо висновки...
Взагалі, американці та європейці дограються, що до кацапів приєднаються кндр, китай та іран. І тоді їм доведеться воювати не з одним, а одразу з чотирма ворогами. І ось тоді вони з величезним запізненням нарешті усвідомлять, що треба було допомогти Україні перемогти кацапів і не дати привід іншим диктатурам підіймати свої огидні голови...
***** обрав тактику війни на виснаження - і він знає, що ресурси в нього є. Мільони бидла, яке можна кинути в війну. А в нас - немає. Гинуть кращі. Демографічна катастрофа. Закінчаться люди - далі що?
У мене є припущення: вони затягують війну в Україні, щоб мати змогу самим підготуватися до Третьої світової. Ви ж бачите, що у них з озброєнням - танки не їздять, *********** мало, армії маленькі, бюджети на військо жалюгідні, військові підприємства на працюють або працюють по мінімуму. І щоб все це виправити їм потрбен час. І ось цей час вони отримують завдяки нам...
Гинуть кращі. Демографічна катастрофа. Закінчаться люди - далі що?
Питання риторичне. Але якщо так далі триватиме, то ми ризикуємо отримате внутрішню дестабілізацію.
2. Ви навіть розуміння не маєте, скільки зброї до нас надходить.
3. "Цивілізанти" не можуть надати швидко вам все необхідне озброєння хоча б тому, що там нема авторітаризму, а бюрократичні процедури ще гірше наших. Ніхто не готувався до Великої війни з паРашею. І зараз ніхто не буде переводити свої країни на воєнні рейки тільки тому, що так захотілося. Особливо якщо цей "хтось" сам цього не робить. Я вже не раз писав на цьому форумі і ще раз повторю: одним з першим об'єктів, які запустилися у Києві у цьому році є будівництво розв'язки на Дарницькому мості, і в тому році було так само. А скільки тих же Мавіків можна було купити за ці гроші?
У демократичних країнах завжди враховують думку виборця. Тому що в іншому випадку ці політики швидко вилетять. І якщо через допомогу Україні, ціна на яйця в умовній Франції злетить у 2 рази, то винним стане Макрон, а переможе Ле Пен, після чого про допомогу Франціі можна зовсім забути. Така сама ситуація в Італії і штатах. Ви бачили опитування? Більша частина населення у світі вважає допомогу Україні достатньою.
В планах:
- Зайшли - Усіх перемогли - Ворогів поставили на коліна - Провели парад перемоги - Героями повернулися додому.
В реальності:
- Зайшли - Отримали по шапці - Почали пихкати - Попливли трупи додому - Бездарно протопталися кілька років - З ганьбою вийшли
Фінляндія, Афганістан, Чечня, Україна - абсолютно однаковий сценарій
місяці - хороший жарт
роки напевно хотів сказати