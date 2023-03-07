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Новини Війна
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Оборона Бахмуту корисна для України, але з його втратою нічого не станеться, - польський генерал Козей

бахмут

Поразка росіян у Бахмуті була б для них катастрофою, а в разі втрати Бахмута Україною нічого не станеться.

Таку думку озвучив польський генерал, колишній голова Бюро нацбезпеки Станіслав Козей, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Козєй заявив, що довіряє рішенням українського командування.

"Битва за Бахмут трактується по-різному з російської сторони і по-різному з української сторони. Українці ставляться до Бахмута як до місця, де вони можуть завдати росіянам величезних втрат. І поки вони можуть завдавати цих втрат, поки росіяни хвилями атакують Бахмут, а українці захищаються і можуть розстрілювати ці наступаючі російські хвилі, то з військової точки зору є сенс захищати цей Бахмут", - сказав генерал.

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"Україна не дивиться на Бахмут так політично, пропагандистськи і навіть стратегічно, тому що це місце не має якогось величезного стратегічного значення, в тому сенсі, що (якщо) вони втратять Бахмут, Україна буде відкрита для подальшого російського вторгнення", - зазначив він.

Натомість, за його словами, росіяни дивляться на Бахмут більше з політично-пропагандистської точки зору.

"Для Росії це певний символ, який тривалий час піариться. Якщо росіянам не вдасться його захопити, для них це буде катастрофа, поразка. З іншого боку, якщо вони його захоплять, то зможуть похвалитися, що ось ми завоювали важливе місце, ми перемагаємо", - сказав Козей.

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Він додав, що нещодавнє рішення українського командування і президента захищатися далі є зрозумілим.

За його оцінкою, у Бахмуті росіяни зазнають більших втрат.

"Це бої в місті, урбанізованій місцевості, яка завжди більш сприятлива для того, хто обороняється. Той, хто обороняється, завжди може сховатися в цих будівлях, може використовувати інфраструктуру, маючи, можна сказати, таку "природну броню" в цьому місті. Нападник повинен вийти, підняти себе з цих окопів, якщо вони у нього є, рухатися вперед і виявити себе", - зазначив Козей.

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Автор: 

армія рф (17821) Польща (8627) Бахмут (1562) ЗСУ (7666)


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07.03.2023 13:17 Відповісти
Звичайна м'ясорубка, а до неї ще й підключили амерканську дрель - так вона зараз крутить на шалених обертах и чудово перемелює м'ясо у великій кількості - тож хай собі працює і навіщо йти у магазин за новою? А якщо навіть заб'ється, то не проблема - трохи прогуляєшся і купиш нову на базарі - а їх вдосталь, на Мотор-Січі вибробляють - підключай до неї знову американську дрель і продовжуй перемелювати
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07.03.2023 13:25 Відповісти
В світі маса генералів, але знайшли якраз того що пояснює що зданий Бахмут то нічо страшного...
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07.03.2023 13:26 Відповісти
Чи кориснч та оборона Бахмута, чи ні - зараз скчзати не можна. Оцінку можна буде дати після закінчення війни. А можливо навіть і через десятки років після війни. Як не ожна було одразу дати оцінку Мінським домовленостям, які одразу після підписання піддалися найжорсткішій критиці, яка проте з плином часу стає не такою категоричною. Я ніколи на жодному ресурсі не дпвав оцвник обороні Бахмута, чи потребі його утримувати. Чому? Та тому, що справді не знаю, що краще - утримувати, чи залишити. І я радий, що не мені робити цей вибір. Бо вибір - то хрест військового керівництва і йому цей хрест нести. Впевнений, що досвід, ерудиція і отримувана ініормація від розвідки дозволить керівництву зробити правильний вибір і зрест цього вибору не пригне це керівництво до землі.
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07.03.2023 13:28 Відповісти
У випадку поразки пригожина, негри перестануть наймати вагнерівців на роботу
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07.03.2023 13:34 Відповісти
Питання чому рішення Ставки про продовження оборонної операції довкола Бахмуту вийшло в публічний простір є доволі важливим.
Відповідь на нього криється у фразі "Іду на ви", у впевненості і силі українського війська, у намірі перемогти рашистську пітьму не її підступною хитрістю тихих кабінетів дипломатів, а у смертельній битві, що стала кульмінацією цієї війни.
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07.03.2023 13:49 Відповісти
Питання "чи корисний Бахмут для перемоги?" не стоїть взагалі. Це те ж саме що "чи був корисний ДАП?" А ДАП кацапи "брали 242 дня і офіційно втратили 14,6 кацапа до 1 ЗСУ, після чого ***** засекретило "втрати в мирний час" і заморозило війну на 8 років. Втрати *****стану в Бахмуті, а це наступ маси на підготовлені позиції, колосальні. Можливо навіть колись ми дізнаємось що "рекорд ДАПу" перевищено саме в Бахмуті. Бахмут це місце масової смерті кацапні в епічних масштабах. Кожний день викликає депресуху в ********* і справно постачає конвеєрним методом залишки мобіків в *****стан. А яка альтернатива? Перетворити на Бахмут ще одне місто України? Так і тут дуже добре виходить знищувати маси кацапні і поки можна це робити з мінімальними втратами в Бахмуті то варто продовжувати. Нам все одно потрібно знищити як мінімум ще 150 тисяч кацапів тільки для того щоб до них дійшло що це не "спецоперація" а повномасштабна агресивна війна яку вони програють.
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07.03.2023 13:51 Відповісти
"каждый мнит себя стратегом наблюдая бой со стороны" (с)

гейнерал, країна якого не приймала участь у бойових діях останні 80 років коментує реальну війну. це смішно.
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07.03.2023 14:06 Відповісти
А дальше что Славянск и Краматорск умник.
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07.03.2023 15:58 Відповісти
 
 