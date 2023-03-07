Глава Єврокомісії фон дер Ляєн може претендувати на пост генсека НАТО, - La Repubblica

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Однак це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на італійську газету La Repubblica.

За даними видання, фон дер Ляєн вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляєн спливає влітку 2024 року.

Газета зазначає, що Урсула фон дер Ляєн стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.

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