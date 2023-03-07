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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн може претендувати на пост генсека НАТО, - La Repubblica

фон,дер,урсула,ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на пост генерального секретаря НАТО. Однак це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на італійську газету La Repubblica.

За даними видання, фон дер Ляєн вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому.

Крім того, голова Єврокомісії 7 березня вирушить до Канади та США. Видання наголошує, що її поїздку слід "розглядати в іншому світлі", тобто з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

За інформацією італійської газети, на літньому саміті НАТО у Вільнюсі члени альянсу намагатимуться продовжити повноваження Єнса Столтенберга, термін яких закінчується у вересні, ще на рік. Термін повноважень фон дер Ляєн спливає влітку 2024 року.

Газета зазначає, що Урсула фон дер Ляєн стала б "ідеальним рішенням" для США, оскільки Вашингтон давно розглядає на цій посаді жінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон висуватиметься на посаду генсека НАТО

Автор: 

Єврокомісія (2182) НАТО (6543) Столтенберг Єнс (1596) фон дер Ляєн Урсула (794)


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Топ коментарі
+7
А мож Бориску краще? Або Далю? А наш Порох теж був би непоганим генсеком.
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07.03.2023 13:32 Відповісти
+6
Як на мене, то Джонсонюк ліпше: тільки від його прізвища в московитів підгоратиме. Та й рішучості в Бориса більше. А з огляду на те, що НАТО та загально-світова система безпеки потребують реформування, то він стане доволі потужним локомотивом таких змін.
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07.03.2023 13:38 Відповісти
+5
Тільки Борис. Альтернативи немає . .
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07.03.2023 13:32 Відповісти
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07.03.2023 13:21 Відповісти
"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "феноменальными" русских композиторов и сказала, что нужно уважать культуру"...Урсулка ******** борьку годунова.
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07.03.2023 13:53 Відповісти
Тай на здоров'я, Годунови доре москалів голодом морили, спасибі їм за це...
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07.03.2023 13:59 Відповісти
акушерку - в генсеки!
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07.03.2023 13:27 Відповісти
А мож Бориску краще? Або Далю? А наш Порох теж був би непоганим генсеком.
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07.03.2023 13:32 Відповісти
Тільки Борис. Альтернативи немає . .
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07.03.2023 13:32 Відповісти
Як на мене, то Джонсонюк ліпше: тільки від його прізвища в московитів підгоратиме. Та й рішучості в Бориса більше. А з огляду на те, що НАТО та загально-світова система безпеки потребують реформування, то він стане доволі потужним локомотивом таких змін.
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07.03.2023 13:38 Відповісти
Може, нарешті, керувати НАТО поставити мужика зі сталевими яйцями? Одна дамочка вже цей пост нині займає, та все белькоче що "НАТО не є стороної конфлікту".
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07.03.2023 13:44 Відповісти
міноборони дерьманії вона вже розвалила свого часу
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07.03.2023 13:45 Відповісти
Та і взагалі урсулка ******** "рузкую опєру та культуру".
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07.03.2023 13:55 Відповісти
НЕ НАЙКРАЩА КАНДИДАТУРА ДЛЯУКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ У ВІЙНІ З РАШИСТОМ.
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07.03.2023 15:54 Відповісти
Лучше уж Борис чем эти все девушки идущие на посадку.
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07.03.2023 15:59 Відповісти
Так, так. А від України висунути Супруншу... Вони там вже геть їб.нулися?
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07.03.2023 17:09 Відповісти
Только Борис. НАТО сейчас нужен водитель, который, не смотря на нытиков, может собрать все страны в кулак, чтобы дать отпор наглым грабителям.
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07.03.2023 17:21 Відповісти
 
 