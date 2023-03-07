Через кадровий дефіцит окупанти знизили вимоги для працевлаштування на захоплену ЗАЕС, - Центр національного спротиву

Ворог має кадровий дефіцит на захопленій Запорізькій атомній електростанції, тому намагається його подолати за будь-яку ціну.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Так, днями окупаційне керівництво станції знизило вимоги для низки вакансій на станції, щоб була можливість завезти відповідний персонал з РФ і замінити ним український, більшість якого відмовляється укладати договір з "Росатомом".

Крім того, в Центрі нагадали, що в тимчасово окупованому Енергодарі почастішали випадки викрадень працівників Запорізької атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з росіянами. Родичам викрадених працівників не повідомлять, де їх тримають.

Зауважується також, що раніше окупанти заблокували доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС. Наразі росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

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