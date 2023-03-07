Блащак не говорив, що Україна вже отримала Patriot - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він лише ствердив, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

Про це повідомили в міністерстві національної оборони Польщі у відповідь на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon. - Ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", - повідомили в міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

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Як відомо, іспанське видання La Razon в інтерв’ю з міністром оборони Польщі Блащаком написало, що Україна вже отримала систему ППО Patriot.

Нагадаємо, Держдепартамент США наприкінці грудня поінформував про пакет військової допомоги Україні на 850 млн $, де серед іншого є і система ППО Patriot.

Польща вже передала Україні перші чотири танки Leopard 2 з 14, які Варшава має намір передати Києву.