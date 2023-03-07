УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6857 відвідувачів онлайн
Новини
2 850 8

Блащак не говорив, що Україна вже отримала Patriot - Міноборони Польщі

блащак,маріуш

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot. Він лише ствердив, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

Про це повідомили в міністерстві національної оборони Польщі у відповідь на запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon. - Ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", - повідомили в міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Дивіться: Навчання українських військових на ЗРК Patriot у Німеччині. ФОТОрепортаж

Як відомо, іспанське видання La Razon в інтерв’ю з міністром оборони Польщі Блащаком написало, що Україна вже отримала систему ППО Patriot.

Нагадаємо, Держдепартамент США наприкінці грудня поінформував про пакет військової допомоги Україні на 850 млн $, де серед іншого є і система ППО Patriot.

Польща вже передала Україні перші чотири танки Leopard 2 з 14, які Варшава має намір передати Києву.

Автор: 

зброя (7532) Польща (8627) Блащак Маріуш (111) Patriot (327) ЗРК (217)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ось, а ми вже зраділи...
показати весь коментар
07.03.2023 13:42 Відповісти
Ви зраділи, а кацапи від радості вже штук 20 знищили.
показати весь коментар
07.03.2023 14:30 Відповісти
Дитсадок якийсь🤦
показати весь коментар
07.03.2023 13:44 Відповісти
.... молодша група
показати весь коментар
07.03.2023 13:58 Відповісти
Ну так виженіть хрінових перекладачів та візьміть таких, які не роблять помилок при перекладах! І не несіть фігні надалі!
показати весь коментар
07.03.2023 14:02 Відповісти
Кончились такие! скоро подгребут кто на "удаленке" учился, там и Гугл переводчик охренеет!
показати весь коментар
07.03.2023 14:16 Відповісти
У зегнид и с переводом проблемы...комп включить и в гугл зайти - это не страну сдать год назад и не ***** по пианино лобать.
показати весь коментар
07.03.2023 15:35 Відповісти
Что то много дезинформации в последнее время.
показати весь коментар
07.03.2023 16:03 Відповісти
 
 