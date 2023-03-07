Адміністратора російського телеграм-каналу посадили на 8,5 років за пости про війну в Україні
Тимірязівський районний суд Москви засудив до 8,5 років колонії загального режиму адміністратора ТГ-каналу "Протестний МГУ" Дмитра Іванова у справі "фейків" про армію РФ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Іванова затримали у кримінальній справі 2 червня 2022 року, коли закінчився термін відбування арешту у його попередній, адміністративній справі. Приводом для кримінального переслідування стали публікації "Протестного МГУ" про війну в Україні: про втрати російської авіації, напади на Запорізьку АЕС, про злочини російських військових проти мирного населення в Бучі та Ірпені.
Велика частина публікацій, які слідство закидає Іванову, називаючи їх "фейками" про дії російської армії, - це просто репости чужих висловлювань: російського опозиціонера Олексія Навального, президента України Володимира Зеленського, блогера Максима Каца.
У середині січня після засідання Тимірязівського районного суду конвоїр побив Дмитра Іванова. Формальною причиною побиття стала відмова Іванова давати руки для кайданок у той момент, коли адвокат Марія Ейсмонт розмовляла з суддею, щоб узгодити наступні дати засідання.
Дмитро Іванов розповів, що конвоїр спустив його сходами, вимкнув відеореєстратор і побив по голові та ребрах, у тому числі ногами та палицею, а також заламував руки за спину в коридорі конвойного приміщення. За його словами, силовик намагався опустити його головою в унітаз і погрожував, що "введе йому палицю в анальний отвір". Другий співробітник "спостерігав" за цим і "не діяв".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль