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Цього тижня Польща відправить в Україну 10 танків Leopard 2, - Міноборони
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав він.
Раніше повідомлялось, що Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М.
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Блащак не говорив, що Україна отримає на цьому тижні 10 танків Leopard 2 - Міноборони Польщі