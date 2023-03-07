Цього тижня Польща відправить в Україну 10 танків Leopard 2, - Міноборони

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М.

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