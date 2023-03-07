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Цього тижня Польща відправить в Україну 10 танків Leopard 2, - Міноборони

leopard

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив, що найближчими днями в Україну прибудуть 10 з 14 обіцяних танків Leopard 2 німецького виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Чотири танки вже в Україні, ще 10 поїдуть в Україну цього тижня", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Польща невдовзі передасть Україні 60 танків PT-91 - модернізованої версії Т-72М.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ опановувати Leopard 2. ФОТОрепортаж

Автор: 

Польща (8627) танк (2085) Leopard (140)


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Новина через п'ять хвилин.
Блащак не говорив, що Україна отримає на цьому тижні 10 танків Leopard 2 - Міноборони Польщі
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07.03.2023 14:44 Відповісти
А росповсюдження подібної інформації не підпадає під статтю? Ще б маршрут та розклад руху ешелону додали.
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07.03.2023 14:45 Відповісти
Скорше за все вони вже тут )
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07.03.2023 14:57 Відповісти
Звісно. Газета "правда" вже надрукувала статтю про перший підбитий "Леопард" з фото героєфпамфілафцофф.
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07.03.2023 15:09 Відповісти
Какой мудак сегодня вещал из зелуп про патриоты?
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07.03.2023 15:30 Відповісти
Будь-який.
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07.03.2023 16:02 Відповісти
И накой херес об этом писать?
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07.03.2023 16:52 Відповісти
 
 