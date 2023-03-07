Для України важливо, щоб зброя вироблялася в Європі та йшла на фронт, - лідер партії Шольца Клінгбейл
Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейл заявив, що для України важливо, щоб озброєння вироблялося в Європі та постачалося на фронт.
Про це він повідомив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, для України дуже важливо, щоб озброєння швидко вироблялося в Європі та постачалося на фронт.
Він зазначив, що канцлер ФРН Олаф Шольц дав зрозуміти, що Україна отримуватиме підтримку доти, доки вона її потребує.
"Це правильний шлях, СДПН чітко його дотримується", - сказав політик.
Клінгбейл наголосив, що українське керівництво має вирішувати, у який момент можуть розпочатися переговори з Росією, але сьогодні йдеться про військове зміцнення України.
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Евгений Агро
показати весь коментар07.03.2023 15:04 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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