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Для України важливо, щоб зброя вироблялася в Європі та йшла на фронт, - лідер партії Шольца Клінгбейл

клінгбейл

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейл заявив, що для України важливо, щоб озброєння вироблялося в Європі та постачалося на фронт.

Про це він повідомив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, для України дуже важливо, щоб озброєння швидко вироблялося в Європі та постачалося на фронт.

Він зазначив, що канцлер ФРН Олаф Шольц дав зрозуміти, що Україна отримуватиме підтримку доти, доки вона її потребує.

"Це правильний шлях, СДПН чітко його дотримується", - сказав політик.

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Клінгбейл наголосив, що українське керівництво має вирішувати, у який момент можуть розпочатися переговори з Росією, але сьогодні йдеться про військове зміцнення України.

Автор: 

Німеччина (7480) зброя (7532) допомога (8446) Шольц Олаф (1142)


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Нам особливо потрібно, щоб двигуни до Вільхи-м також вироблялися в ЄС, бо у нас з цим проблема. А краще на сушішах з США це робилося. Тоді дальність буде більша. Може на їх сумішах Вільха-м2 і до 250 км дотягнула б.
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07.03.2023 15:04 Відповісти
 
 