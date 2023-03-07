Для України важливо, щоб зброя вироблялася в Європі та йшла на фронт, - лідер партії Шольца Клінгбейл

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейл заявив, що для України важливо, щоб озброєння вироблялося в Європі та постачалося на фронт.

Про це він повідомив у інтерв'ю Bild, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, для України дуже важливо, щоб озброєння швидко вироблялося в Європі та постачалося на фронт.

Він зазначив, що канцлер ФРН Олаф Шольц дав зрозуміти, що Україна отримуватиме підтримку доти, доки вона її потребує.

"Це правильний шлях, СДПН чітко його дотримується", - сказав політик.

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Клінгбейл наголосив, що українське керівництво має вирішувати, у який момент можуть розпочатися переговори з Росією, але сьогодні йдеться про військове зміцнення України.