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Новини
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ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)

коболев,андрій,коболєв

Інформація про те, що НАБУ та САП заблокували чи арештували рахунки ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Розганяють інформацію, що НАБУ/САП заблокували/арештували рахунки Андрія Коболєва. Це неправда. Додамо, що нам в ЦПК невідомо про заблоковані/арештовані рахунки Коболєва іншими органами. Нагадаємо, що Апеляція ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Премії, виплачені собі Коболєвим, становлять:

- в 2017 році – 12 млн грн;
- в 2018 році – 266 млн грн;
- в 2021 році – 338 млн грн. Тобто – 616 млн грн (не рахуючи зарплати в 1 млн грн на місяць)", - йдеться в повідомленні.

ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня 01

Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.

ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня 02

"Зважаючи на чергову маніпулятивну заяву від САП, хочу поділитись цим скріном. Отримав ці смс прямо перед новим роком, відразу після того, як повідомив декільком моїм візаві в Києві, що після новорічних свят приїду говорити про гроші від західних партнерів на відновлення України. САП звичайно ж зараз скаже "Ой, це не ми." А хто? І чому? І на яких підставах? Бо мені досі офіційної відповіді не надали", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

Читайте: ВАКС визнав необґрунтованою підозру Коболєву у справі про преміювання

Автор: 

НАБУ (5092) Коболєв Андрій (823) САП (2237) Центр протидії корупції (268)


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Топ коментарі
+8
Премії із прибутків компанії, та за справу про стягування з РФ мільярдів доларів (в можливість чого мало хто вірив).
А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
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07.03.2023 15:20 Відповісти
+5
Йоу.. одна премія як зарплата за все життя.
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07.03.2023 15:06 Відповісти
+5
коли щось отримує премії за збитки-це одне,а коли хтось отримує премії за прибуток-це зовсім інше
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07.03.2023 15:18 Відповісти
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Йоу.. одна премія як зарплата за все життя.
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07.03.2023 15:06 Відповісти
коли щось отримує премії за збитки-це одне,а коли хтось отримує премії за прибуток-це зовсім інше
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07.03.2023 15:18 Відповісти
Пішов ти в газову дупу до премій суперзлодюги кобєльова. Хто має пам*ять і глузд, той знає, що "прибуток" Гафтогазу з*явився після того, як в тарифи на газ були підвищені в кілька разів.
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07.03.2023 15:51 Відповісти
Потім їх ще підвищили, а Нафтогаз при цьому знову став збитковим. А премія була за виграш справи у стокгольмському арбітражі, де ми не тільки відбили багатомільярдні зазіхання москви, а ще й залишили її винною нам кілька мільярдів доларів
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07.03.2023 15:54 Відповісти
Я навіть відповідати не буду на ваші благоглупості про роль Кобельова в Стокгольмському арбітражі.
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07.03.2023 16:11 Відповісти
що ти мичиш під кожним коментом?як тількі коболева зняли,куди прибуток дівся,мичало?може ціни знизили на газ,а?
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07.03.2023 16:12 Відповісти
Премії із прибутків компанії, та за справу про стягування з РФ мільярдів доларів (в можливість чого мало хто вірив).
А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
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07.03.2023 15:20 Відповісти
Коболева не тронут за испарившиеся миллиарды выделенные на добычу газа которые он распилил при двух президентах а Сережа честный парень он только на Пинчука работал и его компании.
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07.03.2023 15:27 Відповісти
Та а де кримінальна справа про твої мілліарди? Чи це мосійчук тобі розказала таку новину?
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07.03.2023 15:34 Відповісти
Так это самое интересное деньги на увеличение газодобычу ушли а где газ?
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07.03.2023 15:39 Відповісти
8 танків "Оплот" за довоєнними цінами, у премії одного чинуши.
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07.03.2023 15:25 Відповісти
4 млрд, які вкрав рєзніков на одних яйцях тебе так не цікавили, як премія коболєва за багатомільярдний прибуток державі
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07.03.2023 15:35 Відповісти
Було слідство, НАБУ доречі, був суд Антикорупційний доречі, де доведено що чиновник Коболєв вкрав державні кошти. Потрібно бути збоченцем, щоб важати нормальним де премії чиновників в Україні більші ніж доходи президента США за 4 роки.
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07.03.2023 15:46 Відповісти
ПДРСи типу роблять вигляд, що не розуміють звідки взявся той "прибуток"? Чи то "ку-ку" в їхніх головах забагато, чи то навпаки замало, щоб зрозуміти, що "прибуток", досягнений за рахунок ПРОСТОГО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ, не може бути заслугою. А якщо це і заслуга, то не Кобєльова, а тодішнього голови НКРЕ нєкоєго Вовка, який зараз переховується від слідства десь по лондонах.
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07.03.2023 16:02 Відповісти
4 лярди-це тільки на одному контракті.там в рази більше
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07.03.2023 16:40 Відповісти
Я в захваті від фанатів Пороха, які з шаленою активністю захищають тут гіперзлодюгу Кобєльова. Чому вони так заклопотані справами рудого кацапюги, за якого "органи" вже давно повинні були вчепитись мертвою хваткою бульдогів.
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07.03.2023 15:55 Відповісти
Після приходу до влади Слуг Сатани,під керівництвом ЗЕ-бо невтіка,вбивці дітей і жінок,за не евакувацію,знаючи про війну,за розвал ракетної програми і ЗСУ,за продаж Півдня України (рф),за будівництво Автократії(Єрмака-Омансьського,агента ФСБ) і знищення демократичних інститутів влади,ви ще шось ждете від наркотичного малороса??? з 2019 по 2021 рік всі сектори такі як Натогаз,Енергоатом,Укрзалізниця і т.д. з прибуткових стали банкротами.І зарз ситуація між ЗСУ під керівництвом В.Залужного і офісом ОП і зе боневтіка стає дуже напруженою,ця зелена пліснява уже замислила щось дуже підле і небеспечне.
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07.03.2023 15:58 Відповісти
Кожний баран повинен висіти тушею за свою ногу! Кобельов за свою, ЗЕлупа Янелох-Боневтік за свою.
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07.03.2023 16:06 Відповісти
Чого ви рахуєте, якщо вже усі такі принципові та пухнасті, то у нас жоден не білий, тільки краде у різних кількостях... Хто ближче до годівниці, той більше...
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07.03.2023 16:04 Відповісти
Розумієте в чому справа? Гаспадін рудий кацаписько Кобєльов виявився САМИМ, САМИМ пухнастим і САМИМ, САМИМ білим серед інших пухнастих та білих.
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07.03.2023 16:23 Відповісти
Ктото знает гос.компании в мире, где служащие получают 1млн.грн = 40000у.е. в месяц?

И получают премии по 10млн.у.е.?

260млн.грн премии в 2018 году.

Это за что?

Если за выиграш у Газпрома - то к тому времени, Газпром уже заплатил деньги или нет?

Вроде он согласился заплатить только в конце 2019 года.

Также Украина рассматривала вариант, чтобы Газпром заплатил газом, вместо денег - когда решался вопрос продления контрактов на прокачку газа.

В общем похоже получил премию, пока реально еще не было денег от Газпрома
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07.03.2023 18:01 Відповісти
Ви нічого не розумієте!
Коболєв це - справжній герой України. Просто він не марнославний тому взяв свою нагороду - зірку героя грошима.
А ви його, благодійника, судити надумали! Ви пігмеї на його фоні!
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07.03.2023 18:53 Відповісти
 
 