ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)

Інформація про те, що НАБУ та САП заблокували чи арештували рахунки ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва не відповідає дійсності.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Розганяють інформацію, що НАБУ/САП заблокували/арештували рахунки Андрія Коболєва. Це неправда. Додамо, що нам в ЦПК невідомо про заблоковані/арештовані рахунки Коболєва іншими органами. Нагадаємо, що Апеляція ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Премії, виплачені собі Коболєвим, становлять:



- в 2017 році – 12 млн грн;

- в 2018 році – 266 млн грн;

- в 2021 році – 338 млн грн. Тобто – 616 млн грн (не рахуючи зарплати в 1 млн грн на місяць)", - йдеться в повідомленні.

Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.

"Зважаючи на чергову маніпулятивну заяву від САП, хочу поділитись цим скріном. Отримав ці смс прямо перед новим роком, відразу після того, як повідомив декільком моїм візаві в Києві, що після новорічних свят приїду говорити про гроші від західних партнерів на відновлення України. САП звичайно ж зараз скаже "Ой, це не ми." А хто? І чому? І на яких підставах? Бо мені досі офіційної відповіді не надали", - зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

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