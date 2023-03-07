ЦПК каже, що НАБУ та САП не блокували рахунки Коболєва: Він стверджує, що його рахунок арештували ще наприкінці грудня (оновлено)
Інформація про те, що НАБУ та САП заблокували чи арештували рахунки ексголови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва не відповідає дійсності.
Про це у Facebook повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Розганяють інформацію, що НАБУ/САП заблокували/арештували рахунки Андрія Коболєва. Це неправда. Додамо, що нам в ЦПК невідомо про заблоковані/арештовані рахунки Коболєва іншими органами. Нагадаємо, що Апеляція ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.
Премії, виплачені собі Коболєвим, становлять:
- в 2017 році – 12 млн грн;
- в 2018 році – 266 млн грн;
- в 2021 році – 338 млн грн. Тобто – 616 млн грн (не рахуючи зарплати в 1 млн грн на місяць)", - йдеться в повідомленні.
Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.
"Зважаючи на чергову маніпулятивну заяву від САП, хочу поділитись цим скріном. Отримав ці смс прямо перед новим роком, відразу після того, як повідомив декільком моїм візаві в Києві, що після новорічних свят приїду говорити про гроші від західних партнерів на відновлення України. САП звичайно ж зараз скаже "Ой, це не ми." А хто? І чому? І на яких підставах? Бо мені досі офіційної відповіді не надали", - зазначив він.
Раніше повідомлялось, що Коболєв не вніс заставу у 229 мільйонів
Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).
Коболєва підозрюють у протиправному отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила $10 млн замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.
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А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
И получают премии по 10млн.у.е.?
260млн.грн премии в 2018 году.
Это за что?
Если за выиграш у Газпрома - то к тому времени, Газпром уже заплатил деньги или нет?
Вроде он согласился заплатить только в конце 2019 года.
Также Украина рассматривала вариант, чтобы Газпром заплатил газом, вместо денег - когда решался вопрос продления контрактов на прокачку газа.
В общем похоже получил премию, пока реально еще не было денег от Газпрома
Коболєв це - справжній герой України. Просто він не марнославний тому взяв свою нагороду - зірку героя грошима.
А ви його, благодійника, судити надумали! Ви пігмеї на його фоні!