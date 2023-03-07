Агент ГРУ з Очакова - колишній командувач 73 морського центру ССО Едуард Шевченко, - ЗМІ. ФОТО

Російським агентом, якого Служба безпеки України затримала в Очакові Миколаївської області, виявився Едуард Шевченко - колишній начальник 73 морського центру спеціальних операцій.

Про це "Бабелю" повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Шевченко пройшов бої за Словʼянськ, Краматорськ, Лисичанськ і Дебальцеве, лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, повний кавалер ордена "За мужність".

У травні 2017 року військово-лікарська комісія діагностувала в Едуарда Шевченка посттравматичний синдром внаслідок служби в зоні бойових дій на сході і визнала його обмежено придатним. На підставі цих висновків Шевченка вивели з 73 центру і перевели "в розпорядження Генштабу". Шевченко не погодився з таким рішенням та подав позов до адміністративного суду. 7 вересня 2017 року суд визнав дії військового керівництва протиправними та зобовʼязав направити Шевченка на повторне проходження комісії.

У 2018 році Одеський апеляційний адміністративний суд скасував постанову Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області - і офіцер продовжив військову службу у складі Військово-морських сил Збройних сил України.

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