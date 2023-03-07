Україна денонсує угоду з СНД про допомогу сім’ям загиблих у загарбницьких війнах СРСР

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт "про вихід з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту №0190.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що "повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та участь в ній Республіки Білорусь повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює цілі, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори в межах СНД".

Цю угоду підписали 1993 року, у Москві, але Рада ратифікувала її лише у 2011, коли у влади перебував Янукович разом із Партією регіонів.

Ця угода передбачала пенсійне забезпечення для родин, чиї члени загинули у загарбницьких війнах СРСР, насамперед підчас війни в Афганістані з 1979 по 1989.

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