Україна денонсує угоду з СНД про допомогу сім’ям загиблих у загарбницьких війнах СРСР
Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт "про вихід з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту №0190.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що "повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та участь в ній Республіки Білорусь повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює цілі, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори в межах СНД".
Цю угоду підписали 1993 року, у Москві, але Рада ратифікувала її лише у 2011, коли у влади перебував Янукович разом із Партією регіонів.
Ця угода передбачала пенсійне забезпечення для родин, чиї члени загинули у загарбницьких війнах СРСР, насамперед підчас війни в Афганістані з 1979 по 1989.
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Україна жодного стосунку до розпорядження і контролю над збройними силами совка не мала,
І взагалі український уряд був майже фіктивним, контролював лише 5% промисловості республіки, переважно кустарної, усе інше контролювала Москва, і збройні інтервенції СРСР проти інших країн теж на совісті московитів, совок був замаскованою наново зібраною імперією рашистів.
Так що не спихуй злочини Москви на поневолену тоді Україну, якої за твердженням нинішнього московського підара-царя взагалі ніколи не існувало.
от що значить - тупа голова, яка читати не вміє зато приписала ціле речення того, що я не писав і давай це розвінчувати.... сідай, молодець.
Ще раз для перетружених звилин твого мозку.
Україна не відправляла українців чинити військові злочини в інші країни, це в радянський період була виключно справа рук твоїх москалів-імперіалістів
комусь "розумному" чи засланцю треба саме зараз, не після, наприклад, Української Перемоги, незрозумілий двіж незадоволених погіршенням фінансового стану?...
мені особисто - пох (ні до афганців ні до чорнобильців відношення не маю, не знаю які так виплати), мене турбує лише Україна
сподіваймося, що зевлада, на живих людях, вже навчилася робити Україні краще
Давно треба було скасувати цю ганебну і злочинну угоду, до того ж збиткову для України в усіх відношеннях.
Україна не поневолює інші народи, а кацапи поневолюють, і у них завжди будуть такі "ветерани", та й нинішні злочинці-окупанти, що вдерлися до нас, у них теж ще багато десятиліть будуть такими самими "ветеранами".
І якби їх підару-царю вдалося знищити незалежність України, то ті українці які вижили б, ще довго забезпечували б своєю працею пільги нинішнім окупантам, в нагороду за те, що вони вбивають і чинять різні злочини проти людяності в Україні
Україна може дозволити собі для них лише один привілей, відправити достроково до пекла
Афганці отримували якісь пільги і до 2011 року. А мова йде про вихід з Угоди щоб не платити у общак. А не про те щоб в черговий раз потоптатись на своїх громадянах. Ми маємо дбати про своїх а про колорадів хай піклуються їх вожді.
Не будьте тими що риє.