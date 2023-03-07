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Новини
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Україна денонсує угоду з СНД про допомогу сім’ям загиблих у загарбницьких війнах СРСР

кабмін

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт "про вихід з Угоди про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, загиблих в Афганістані та інших державах, в яких велися бойові дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст законопроєкту №0190.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що "повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України та участь в ній Республіки Білорусь повністю порушує принципи та норми міжнародного права, а також нівелює цілі, якими керувалася Україна, укладаючи міжнародні договори в межах СНД".

Цю угоду підписали 1993 року, у Москві, але Рада ратифікувала її лише у 2011, коли у влади перебував Янукович разом із Партією регіонів.

Ця угода передбачала пенсійне забезпечення для родин, чиї члени загинули у загарбницьких війнах СРСР, насамперед підчас війни в Афганістані з 1979 по 1989. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна остаточно вийшла із залізничної угоди між країнами СНД

законопроєкт (3623) Кабмін (14150) СНД (163)


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Топ коментарі
+17
Накінець-то, так званий "інтернаціональний обов`язок" почали називати справжніми іменами-загарбницькими війнами совка.
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07.03.2023 15:43 Відповісти
+5
ти дурник?
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07.03.2023 16:06 Відповісти
+5
Хочете цікавий факт? Коли в 1968р. в Чехословаччині вирішили, що їм вистачить коммунізма і послабили гайки, в СРСР на це відреагували вводом військ. За цим ховаються танкові колони, десант на аеродромі в Празі....... Нічого не нагадує? Так от солдати учасники цієї радянської сво, котрі проживають в Україні, мають зараз статус учасника бойових дій. І відповідні доплати до пенсій.
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07.03.2023 16:32 Відповісти
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А хто буде платити за "Жигулі" загиблим росіянам в Україні. ?
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07.03.2023 15:39 Відповісти
Накінець-то, так званий "інтернаціональний обов`язок" почали називати справжніми іменами-загарбницькими війнами совка.
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07.03.2023 15:43 Відповісти
Эти пресловутые "афганцы"-интернационалисты из захватнических войск СССР вторглись в суверенную страну и убили в Афганистане от 700 тысяч до 900 тысяч афганских крестьян, женщин, детей и стариков. 90 % погибших это были мирные жители из кишлаков, стёртых с лица земли советскими "Градами" и артиллерией.
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07.03.2023 16:36 Відповісти
Давно пора. Економіка України і сама Україна в руїнах, які влаштували рашисти, а влада платить тим, хто виконував злочинні накази Кремля.
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07.03.2023 15:55 Відповісти
А т.зв. "афганцАм" продовжуватимемо надавати пільги та щорічні санаторії?
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07.03.2023 16:02 Відповісти
ти дурник?
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07.03.2023 16:06 Відповісти
Читай уважно.
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07.03.2023 16:35 Відповісти
в афган відправляла Українська РСР у складі окупаційних військ СССР... прикриваючись "благімі намереніямі" знову обкрадуть людей но самі красти не перестануть.
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07.03.2023 16:09 Відповісти
Брехня.
Україна жодного стосунку до розпорядження і контролю над збройними силами совка не мала,

І взагалі український уряд був майже фіктивним, контролював лише 5% промисловості республіки, переважно кустарної, усе інше контролювала Москва, і збройні інтервенції СРСР проти інших країн теж на совісті московитів, совок був замаскованою наново зібраною імперією рашистів.
Так що не спихуй злочини Москви на поневолену тоді Україну, якої за твердженням нинішнього московського підара-царя взагалі ніколи не існувало.
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07.03.2023 16:48 Відповісти
ТУПНЯ
от що значить - тупа голова, яка читати не вміє зато приписала ціле речення того, що я не писав і давай це розвінчувати.... сідай, молодець.
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07.03.2023 17:08 Відповісти
По суті немає що заперечити, московська істота?
Ще раз для перетружених звилин твого мозку.
Україна не відправляла українців чинити військові злочини в інші країни, це в радянський період була виключно справа рук твоїх москалів-імперіалістів
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07.03.2023 17:24 Відповісти
епать якеж ти тупе.... іди гуляй, хлопчику.
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07.03.2023 17:39 Відповісти
....Чорнобиль також "бахнув" за Совка?...
комусь "розумному" чи засланцю треба саме зараз, не після, наприклад, Української Перемоги, незрозумілий двіж незадоволених погіршенням фінансового стану?...
мені особисто - пох (ні до афганців ні до чорнобильців відношення не маю, не знаю які так виплати), мене турбує лише Україна
сподіваймося, що зевлада, на живих людях, вже навчилася робити Україні краще
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07.03.2023 16:21 Відповісти
наскільки я розумію мова йде про вихід з пост-совкового Общака, а не про припинення пуклування про своїх людей.
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07.03.2023 16:27 Відповісти
Йдеться про нав'язану Москвою Україні угоду у 1993 р., ратифіковану Януковичем у 2011 р., що якщо московити переселяються жити з Московії, чи з інших колишніх республік СРСР в Україну і вони у Московщині і цих країнах мали там ветеранські пільги за участь у військових злочинах Москви за кордоном в радянський період (а можливо не обов'язково навіть за кордоном, і не лише в радянські часи, а й за злочини здійснені московитами у межах нинішньої кастрованої імперії, наприклад за вбивство чеченців у 2-х війнах певно також), то Україна зобов'язується всі ці пільги за ними зберегти в нашій державі
Давно треба було скасувати цю ганебну і злочинну угоду, до того ж збиткову для України в усіх відношеннях.
Україна не поневолює інші народи, а кацапи поневолюють, і у них завжди будуть такі "ветерани", та й нинішні злочинці-окупанти, що вдерлися до нас, у них теж ще багато десятиліть будуть такими самими "ветеранами".
І якби їх підару-царю вдалося знищити незалежність України, то ті українці які вижили б, ще довго забезпечували б своєю працею пільги нинішнім окупантам, в нагороду за те, що вони вбивають і чинять різні злочини проти людяності в Україні
Україна може дозволити собі для них лише один привілей, відправити достроково до пекла
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07.03.2023 17:12 Відповісти
Треба ще пенсію у ветеранів Другої світової забрати, вони теж воювали у загарбницьких війнах совка, хоча можливо їх живих немає вже. А усіляким блохершам та комікам дати довічне забезпечення у розмірі 100000 щомісячно.
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07.03.2023 16:22 Відповісти
Так і є.Гарнізон радянських військ на Сході Німеччини офіційно називався окупаційним корпусом.
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07.03.2023 16:53 Відповісти
Кудись коментуючих понесло не туди. У 18-річних хлопців не було вибору у тоталітарному Совку. Тоді комуняки підтерлись тими хлопцями - а зараз робите те саме вже ви? Приклад Німеччини вам нічого не показує?! Ветерани Другої Світової в Германії отримують допомогу від держави наскільки мені відомо.

Афганці отримували якісь пільги і до 2011 року. А мова йде про вихід з Угоди щоб не платити у общак. А не про те щоб в черговий раз потоптатись на своїх громадянах. Ми маємо дбати про своїх а про колорадів хай піклуються їх вожді.
Не будьте тими що риє.
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07.03.2023 16:23 Відповісти
а кого це цікавить, головне що звучить он як красиво по тексту, мамкині дурники прибігли комментить.
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07.03.2023 17:10 Відповісти
Хочете цікавий факт? Коли в 1968р. в Чехословаччині вирішили, що їм вистачить коммунізма і послабили гайки, в СРСР на це відреагували вводом військ. За цим ховаються танкові колони, десант на аеродромі в Празі....... Нічого не нагадує? Так от солдати учасники цієї радянської сво, котрі проживають в Україні, мають зараз статус учасника бойових дій. І відповідні доплати до пенсій.
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07.03.2023 16:32 Відповісти
і що з цього випливає? Давай згадаємо ще набіги татар і з онуків вищитаємо.....
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07.03.2023 17:12 Відповісти
Наступні, у кого зеленський та його шайка заберуть пенсії та пільги - будуть АТОшніки , вони також воювали у "загарбницьких війнах" порошенка та свинарчуків
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07.03.2023 16:37 Відповісти
Давно пора забрать льготы у различных авганцев. Они занимались терроризмом.
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07.03.2023 16:45 Відповісти
і пенсії з паспортами громадянина у тих хто розмовляє мовою окупанта.
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07.03.2023 17:13 Відповісти
 
 