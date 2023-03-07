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Новини Війна
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Литва відправить до Німеччини близько 40 інструкторів для підготовки українських захисників, - Міноборони

литва

Литва відправить до Німеччини 40 інструкторів для навчання українських військових.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", - сказав міністр.

За словами Анушаускаса, литовські військові інструктори навчають українських військових у Великобританії та "інших північних країнах".

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Автор: 

Литва (2448) військові навчання (2781) Арвідас Анушаускас (66)


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А де воювали ці інструктори ?
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07.03.2023 15:33 Відповісти
а ты хоть одни учения проводил, чтоб экспертное мнение давать...
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07.03.2023 16:43 Відповісти
У меня звание-- четире майора.
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07.03.2023 17:51 Відповісти
мені ці навчання з інструкторами,нагадують одного тренера з плаванія.якій ходив по берегу,та розказував як треба пливти.
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07.03.2023 15:37 Відповісти
Около 5000 (не одновременно, конечно) литовских солдат участвовали в войнах в Ираке и Афганистане.
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07.03.2023 15:44 Відповісти
 
 