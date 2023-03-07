Литва відправить до Німеччини близько 40 інструкторів для підготовки українських захисників, - Міноборони
Литва відправить до Німеччини 40 інструкторів для навчання українських військових.
Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.
"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", - сказав міністр.
За словами Анушаускаса, литовські військові інструктори навчають українських військових у Великобританії та "інших північних країнах".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
dar #553339
показати весь коментар07.03.2023 15:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Cardinal Heretic
показати весь коментар07.03.2023 16:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
dar #553339
показати весь коментар07.03.2023 17:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юрій Володимирович Пєзов
показати весь коментар07.03.2023 15:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Darius Milasius #561157
показати весь коментар07.03.2023 15:44 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль