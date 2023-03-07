Литва відправить до Німеччини близько 40 інструкторів для підготовки українських захисників, - Міноборони

Литва відправить до Німеччини 40 інструкторів для навчання українських військових.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Близько 40 литовських інструкторів візьмуть участь у різних курсах підготовки українських військових у Німеччині", - сказав міністр.

За словами Анушаускаса, литовські військові інструктори навчають українських військових у Великобританії та "інших північних країнах".

Також читайте: Міністр оборони Німеччини Пісторіус пообіцяв країнам Балтії захист