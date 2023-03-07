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Новини Війна
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Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо "зернової угоди", візит до РФ не планується

зеленський,гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України відвідає Київ.

Про це повідомляє у твіттері журналіст dpa Бенно Швингхаммер, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, візит відбудеться 8 березня.

Гутерріш матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорюватиметься "зернова угода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи, - Reuters

"Подальша поїздка до Росії не планується", - зазначає журналіст.

Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо зернової угоди, візит до РФ не планується 01

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України", - цитує Reuters речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка. Він додав, що Гутерріш обговорить продовження зернової угоди "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях". За словами Дюжарріка, генсек ООН має повернутися в Нью-Йорк 9 березня.

Нагадаємо, чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

Також читайте: До програми Grain from Ukraine долучилися вже 43 країни, - посол МЗС з особливих доручень Трофімцева

Автор: 

Гутерріш Антоніу (394) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+8
ООН хоче годувати Африку українським зерном по 69 доларів за тонну, а не по середньосвітовим цінам - 362 долари за тонну. Цікаво що може запропонувати ООН в обмін на відкритий грабунок України? Пустопорожні "засудження військової агресії **********" і "вічне висловлення занепокоєння" під керівництвом ********** в Раді Безпеки ООН?
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07.03.2023 15:50 Відповісти
+6
Що це угода, де рф перевіряє кораблі з зерном України у Стамбулі,
а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
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07.03.2023 15:37 Відповісти
+5
португальський осел,котрого в ООН підгодовують рашисти їде домовлятися про "гешефт" "зелено- рашистсько,турецьких аферистів на продажі хліба українського народу.І ні словом не буде вимагати у рашиста припинити обстріли України з акваторії Чорного моря і повернути полонених "АЗОВА"
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07.03.2023 15:51 Відповісти
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ООН хоче годувати Африку українським зерном по 69 доларів за тонну, а не по середньосвітовим цінам - 362 долари за тонну. Цікаво що може запропонувати ООН в обмін на відкритий грабунок України? Пустопорожні "засудження військової агресії **********" і "вічне висловлення занепокоєння" під керівництвом ********** в Раді Безпеки ООН?
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07.03.2023 15:50 Відповісти
Що це угода, де рф перевіряє кораблі з зерном України у Стамбулі,
а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
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07.03.2023 15:37 Відповісти
нірибянім'ясо їде до нірибинім'си...
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07.03.2023 15:39 Відповісти
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07.03.2023 15:40 Відповісти
а вот інтересно звідки гроші? ахметівський бізнес сильно постраждав з втратою маріуполя. по нафтових складах московити відпрацювали ще рік тому. в банки хто зараз понесе гроші? отже і ахмет і коломой мали б сильно втратити. то звідки?
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07.03.2023 15:54 Відповісти
Ахметов наживается на энергетике- все облэнерго, ТЭЦ - его.

Он МОНОПОЛИСТ и грабит каждую украинскую квартиру. Каждый дом. Поднимая цены как ему вздумается
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07.03.2023 21:46 Відповісти
Гутерріш? Міністр сільського господарства Африки? Може його треба послати на...Китай із статутом ООН та мапою кордонів 1991. Якщо Китай вумний хай годує свою зону впливу Африку.
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07.03.2023 15:42 Відповісти
Кому шо,а курці просо...
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07.03.2023 19:46 Відповісти
Так вона ж працює! Те що кацапи її гальмують то ми тут до чого? Нехай їде до *уйла і від нього вимагає припинити гальмувати оту угоду! А то зараз знову будуть якісь вимоги щось уступи Україні.
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07.03.2023 15:50 Відповісти
португальський осел,котрого в ООН підгодовують рашисти їде домовлятися про "гешефт" "зелено- рашистсько,турецьких аферистів на продажі хліба українського народу.І ні словом не буде вимагати у рашиста припинити обстріли України з акваторії Чорного моря і повернути полонених "АЗОВА"
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07.03.2023 15:51 Відповісти
Антошка Гутерреш з генсека ООН перетворився у торговця зерном. Це для цього ООН створювалась?
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07.03.2023 16:11 Відповісти
Любая « международная помощь через международные» организации имеет риск превратиться в « зароботок» для чиновников и «бизнесменов» разного уровня…
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07.03.2023 21:54 Відповісти
Толку от визита этого старого пердуна ноль.
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07.03.2023 16:42 Відповісти
Гутерриш зі свома (ніграми) африканцями нагадує діда Мазая з зайцями. Що відбувається в Україні - йому (п...й) не дуже турбує, головнє - африканців нагодувати задешево!
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07.03.2023 16:45 Відповісти
Китайскй агент едет
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07.03.2023 16:46 Відповісти
Ну все - ми врятовані... Та й черговий автограф клоуну не завадить. І черговий відосік для лохів.
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07.03.2023 17:13 Відповісти
У меня как всегда по этой теме только один вопрос:

» Как можно во время войны «отдавать»стратегические ресурсы?»

Печальный опыт ковида уже показал- «украинские маски» были успешно проданы зарубеж, а в Украине начался их дефицит.
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07.03.2023 21:51 Відповісти
Понятна « заинтересованность» ООН в этой зерновой сделке - она может показать свою нужность и значимость. Взять у одних и передать другим.

Понятна заинтересованность Турции - она имеет свой доход/% …

Непонятно только позиция Украины- зачем сейчас???

После Победы, встанем на ноги, отстроили все разрушенное- тогда другое дело.

И не надо говорить, что это Украине нужно что бы разблокировать судоходство- это не об этом. Все равно рф « проверяет» каждый корабль.

Судоходство было заблокировано тупо по беспределу кацапов и должно быть разблокировано без всякого зерна!
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07.03.2023 22:03 Відповісти
 
 