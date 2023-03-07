Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо "зернової угоди", візит до РФ не планується

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України відвідає Київ.

Про це повідомляє у твіттері журналіст dpa Бенно Швингхаммер, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, візит відбудеться 8 березня.

Гутерріш матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорюватиметься "зернова угода".

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"Подальша поїздка до Росії не планується", - зазначає журналіст.

"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України", - цитує Reuters речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка. Він додав, що Гутерріш обговорить продовження зернової угоди "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях". За словами Дюжарріка, генсек ООН має повернутися в Нью-Йорк 9 березня.

Нагадаємо, чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

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