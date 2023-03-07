Гутерріш їде до Києва для переговорів щодо "зернової угоди", візит до РФ не планується
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України відвідає Київ.
Про це повідомляє у твіттері журналіст dpa Бенно Швингхаммер, передає Цензор.НЕТ.
За його інформацією, візит відбудеться 8 березня.
Гутерріш матиме зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорюватиметься "зернова угода".
"Подальша поїздка до Росії не планується", - зазначає журналіст.
"Генеральний секретар щойно прибув до Польщі на шляху до України", - цитує Reuters речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка. Він додав, що Гутерріш обговорить продовження зернової угоди "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях". За словами Дюжарріка, генсек ООН має повернутися в Нью-Йорк 9 березня.
Нагадаємо, чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а з Сірії йде корабель рф з військовим озброенням .?
Он МОНОПОЛИСТ и грабит каждую украинскую квартиру. Каждый дом. Поднимая цены как ему вздумается
ніграми)африканцями нагадує діда Мазая з зайцями. Що відбувається в Україні - йому ( п...й)не дуже турбує, головнє - африканців нагодувати задешево!
» Как можно во время войны «отдавать»стратегические ресурсы?»
Печальный опыт ковида уже показал- «украинские маски» были успешно проданы зарубеж, а в Украине начался их дефицит.
Понятна заинтересованность Турции - она имеет свой доход/% …
Непонятно только позиция Украины- зачем сейчас???
После Победы, встанем на ноги, отстроили все разрушенное- тогда другое дело.
И не надо говорить, что это Украине нужно что бы разблокировать судоходство- это не об этом. Все равно рф « проверяет» каждый корабль.
Судоходство было заблокировано тупо по беспределу кацапов и должно быть разблокировано без всякого зерна!