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На північ окупованого Криму росіяни вантажівками звозять військових, - представництво президента в АРК
Російські загарбники перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомили у представництві президента в АР Крим, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони чф рф", - йдеться в повідомленні.
Також, за даними представництва, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.
Топ коментарі
+22 SlavaGeroyam
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+9 Огусто
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