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Новини Окуповані території Війна
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На північ окупованого Криму росіяни вантажівками звозять військових, - представництво президента в АРК

крим,окупація

Російські загарбники перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у представництві президента в АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони чф рф", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними представництва, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

Також читайте: Російська влада після невдач на фронті почала агресивніше реагувати на все українське в окупованому Криму, - прокуратура АРК

Автор: 

армія рф (17821) Крим (14189) окупація (6748)


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Топ коментарі
+22
только пусть селятся кучно и технику пусть рядом ставят
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07.03.2023 15:48 Відповісти
+9
И плавать пусть тренируются,мост снесут а кораблей не будет для эвакуации.
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07.03.2023 15:50 Відповісти
+9
Скотину в скотовозах!
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07.03.2023 15:51 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=CIb5hPQAZQA
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07.03.2023 15:42 Відповісти
только пусть селятся кучно и технику пусть рядом ставят
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07.03.2023 15:48 Відповісти
И плавать пусть тренируются,мост снесут а кораблей не будет для эвакуации.
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07.03.2023 15:50 Відповісти
звісно, вони по іншому не вміють)
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07.03.2023 15:56 Відповісти
Да, и потом жахнуть бы по этому скоплению ракетами для HIMARS/M270 - модификации M30A1.

Их особенность заключается в том, что вокруг заряда взрывчатого вещества уложено около 180 тысяч шариков из карбида вольфрама, которые могут превращать в фарш пехоту противника.
Боевая часть M30A1 снаряжается по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance), что переводится как «боеприпас повышенной летальности». Его главная задача - уничтожение живой силы противника. В качестве взрывчатого вещества выступает октоген. Дальность поражения данной ракеты составляет от 15 до 84 км с круговым отклонением всего в 7 метров. И ещё одна главная особенность припаса - дистанционный АТМОСФЕРНЫЙ подрыв НАД целью. Накрывает веером площадь радиусом не меньше 150 м..
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07.03.2023 16:21 Відповісти
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07.03.2023 15:50 Відповісти
Скотину в скотовозах!
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07.03.2023 15:51 Відповісти
Не розбомбили той міст до кінця, ось кацапи і ''просочуються'' ним
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07.03.2023 16:01 Відповісти
потім тими же вантажівками їх додому вивозять, але, як кажуть, є нюанс...
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07.03.2023 16:10 Відповісти
Краще б координати де ці падлюки знаходятся для їх знищення
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07.03.2023 16:16 Відповісти
Чують уроди, що атака на Крим це сталий факт. До тма же все і випалити Хімарсами і всім, що валить, полонених поменьше так як у мішку в Криму будуть десятки тисяч.
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07.03.2023 16:26 Відповісти
Там вони окопи будують,треба послати туди Україньського прораба шоб дав їм команду строїти їх поширше і поглибше,щоб побільше вміщяли орків.
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07.03.2023 18:40 Відповісти
Мясом запасаються? Правильно...
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07.03.2023 19:37 Відповісти
 
 