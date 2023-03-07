На північ окупованого Криму росіяни вантажівками звозять військових, - представництво президента в АРК

Російські загарбники перекидають військових на північ тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили у представництві президента в АР Крим, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією з відкритих джерел, на північ окупованого півострова через Сімферополь продовжують завозити вантажівки російських військових, в основному з 126 бригади берегової охорони чф рф", - йдеться в повідомленні.

Також, за даними представництва, окупанти почали шукати робочих для риття й облаштування окопів у Красноперекопську.

Також читайте: Російська влада після невдач на фронті почала агресивніше реагувати на все українське в окупованому Криму, - прокуратура АРК