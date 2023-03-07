"Військовому комісару", який вербував кримчан до армії РФ, присудили 11 років позбавлення волі
В Україні винесли перший вирок "військовому комісару", який організовував незаконні призовні кампанії та мобілізацію на території тимчасово окупованого Криму.
Вирок винесено заочно, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прокуратуру АРК та м. Севастополь.
"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 11 років позбавлення волі заочно засуджено окупаційного військового комісара з Криму. Його визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, що полягає у примушуванні цивільного населення окупованого півострова служити в збройних силах ворога (за ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що засуджений є громадянином Російської Федерації. У 2018 році він обійняв посаду "військового комісара Сімферопольського району та м. Алушти Республіки Крим".
У прокуратурі наголосили, що обвинувачений реалізовував політику РФ та її окупаційної адміністрації в тимчасово окупованому Криму щодо проведення незаконних призовних кампаній до російських збройних сил.
Зокрема, він безпосередньо розробляв плани та організовував п'ять призовних кампаній на окупованому півострові.
У прокуратурі додали, що станом на зараз повідомлено про підозри у вчиненні аналогічних воєнних злочинів десятьом "військовим комісарам" з різних районів окупованого Криму. На розгляді в судах перебувають три обвинувальні акти.
"Також прокуратура автономії спільно з неурядовими організаціями інформувала Прокурора Міжнародного кримінального суду з цього приводу. У інформаційних повідомленнях містяться докази вчинення вищим військово-політичним керівництвом РФ воєнних злочинів у контексті незаконного призову та пропаганди служби в армії РФ, зокрема, і серед дітей", - зауважили у прокуратурі АРК.
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