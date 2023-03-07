НАБУ викликало на допит колишнього голову НБУ Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів. ДОКУМЕНТ
Національна антикорупційне бюро України викликало на допит колишнього голову Нацбанку України Кирила Шевченка, який перебуває в розшуку. Його підозрюють в організації схеми щодо заволодіння коштами "Укргазбанку" в особливо великих розмірах.
Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Шевченка викликають на допит як підозрюваного. Його зобов’язали з’явитися до слідчого 16 березня о 10:00.
Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень. Суд заочно заарештував Шевченка.
Топ коментарі
+20 18c49ed2
показати весь коментар07.03.2023 16:14 Відповісти Посилання
+14 Сармат Сарматович
показати весь коментар07.03.2023 16:21 Відповісти Посилання
+13 Чайка Київ
показати весь коментар07.03.2023 16:34 Відповісти Посилання
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Хто розкрадає, той має такий статус.
Правило життя в Україні.
Можна ще Президентом стати.
Читаєш Жидотрєпаніє Франка ,Куліша ,Костомарова - все як сьогодні,нічого не змінюється.
Піде на співпрацю зі слідством. Відслюнявить частину на гору, трохи, показово, на
благочинність, і буде вільно жити на Заході.
А это при попередниках он сделал или при нынешних? Что-то мне подсказывает, что при попередних.
"... На моє переконання, окрім незалежності голови Національного банку України, має бути ще як мінімум три важливі якості: професійність, мужність і відповідальність. Переконаний, що пан Шевченко - саме така людина", - зазначив Зеленський.