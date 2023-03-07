НАБУ викликало на допит колишнього голову НБУ Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів. ДОКУМЕНТ

Національна антикорупційне бюро України викликало на допит колишнього голову Нацбанку України Кирила Шевченка, який перебуває в розшуку. Його підозрюють в організації схеми щодо заволодіння коштами "Укргазбанку" в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Шевченка викликають на допит як підозрюваного. Його зобов’язали з’явитися до слідчого 16 березня о 10:00.

Дивіться: Батальйон "Відень": журналісти знайшли в столиці Австрії віп-біженців, політиків та їхніх родичів. ВIДЕО

Нагадуємо, САП та НАБУ повідомили про підозру ексголові НБУ Кирилу Шевченку у справі про протиправну діяльність під час роботи головою правління державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень. Суд заочно заарештував Шевченка.