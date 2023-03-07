Українці, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном, можуть сформувати сертифікат у "Дії"
Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний COVID-сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), а надалі – сформувати COVID-сертифікат через "Дію".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення - зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням https://cert.ezdorovya.ua/. Відповідно після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі "Дія".
Щоб інформацію про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, потрібно надати лікарю роздруковану копію документа - у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду.
Також дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації.
Згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у разі, якщо щеплення зроблено вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно.
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Восени ж остання країна (Іспанія) скасувала всі короновірусні обсеження
Да и от минздрава о вакцине них-я не слышно.... Как и о програмных лекарствах от рака, туберкулеза, спида... Значит правительство х-й на это положило.