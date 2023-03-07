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Новини Коронавірус і карантин
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Українці, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном, можуть сформувати сертифікат у "Дії"

дія,сертифікат

Пацієнти, які вакцинувалися проти COVID-19 за кордоном та отримали відповідний іноземний COVID-сертифікат, можуть звернутися до лікаря для внесення цих вакцинацій до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), а надалі – сформувати COVID-сертифікат через "Дію".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я, така можливість стала доступною на базі нового технічного рішення - зчитувача, що перевіряє автентичність отриманих цифрових документів про вакцинацію. Зчитувач є відкритим для користувачів за посиланням https://cert.ezdorovya.ua/. Відповідно після внесення лікарем даних про вакцинацію до системи пацієнт зможе згенерувати сертифікат у застосунку або на порталі "Дія".

Щоб інформацію про щеплення, проведені за кордоном, були внесені до ЕСОЗ, достатньо звернутися до сімейного лікаря з документом, що посвідчує особу, та іноземним документом, який підтверджує вакцинацію. Крім того, потрібно надати лікарю роздруковану копію документа - у випадку цифрового документа це може бути роздрукований скріншот із зображенням QR-коду.

Також дані про попередні щеплення може внести медичний працівник центру масової вакцинації.

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Згенерувати сертифікат про вакцинацію можливо тільки у разі, якщо щеплення зроблено вакциною, яка визнається ВООЗ ефективною та допускається до екстреного використання. В іншому випадку лікар може лише внести запис про щеплення до електронної системи охорони здоровʼя та рекомендувати пацієнту пройти курс вакцинації повторно.

Автор: 

вакцина (4419) Дія (1142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Ковидобесие закончилось после 24.02.22. Убили "вирус" снарядом или ракетой кацапской.Ширяться неизвестной субстанцией от несуществующего "вируса", ну такое себе,на любителя, внушительного.
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07.03.2023 17:41 Відповісти
+5
А що, в Європі ще хтось колиться?
Восени ж остання країна (Іспанія) скасувала всі короновірусні обсеження
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07.03.2023 16:28 Відповісти
+4
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07.03.2023 16:20 Відповісти
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07.03.2023 16:20 Відповісти
навіть не намагайтесь...**** вищого гатунку! Рекомендую швейцарський застосунок Covid Cert. Румунську і німецьку вакцину підтянув...
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07.03.2023 16:20 Відповісти
Много дурачков пользуются раховскою Диею?
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07.03.2023 16:24 Відповісти
ще більше користувачів раховською мовою. а ще більше дурачків розповідають про "кавідабєсіє".
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07.03.2023 16:30 Відповісти
Нє. Більшість дурників вже вкололись і мовчать. Дякувати Богу не в нас проживає та більшість, але є.
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07.03.2023 17:46 Відповісти
А що, в Європі ще хтось колиться?
Восени ж остання країна (Іспанія) скасувала всі короновірусні обсеження
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07.03.2023 16:28 Відповісти
щеплюватись і обмеження взагалі то різні речі. І так - у Європі антваксерів трохи менше. Не тих хто проти обмежень а антиваксерів. Але це складно для тих хто вірить кацапським наративам.
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07.03.2023 16:34 Відповісти
Что за бред несешь?Тебе в голову вороны насрали?Причем антиваксеры .Не перепутал темы новостей?
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07.03.2023 16:38 Відповісти
А шо тобі далися ті антиваксери? Не хочуть люди колоти шмурдяк і вбивати імунітет, то їхній вибір. Вони ж тобі не заважають, шприц з рук не виривають, навіть свою халявну дозу віддають. Чого на людей кидаєшся? Побочний ефект?
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07.03.2023 17:42 Відповісти
На@уя???
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07.03.2023 16:47 Відповісти
Я в Херсоне с момента освобождения спрашиваю о вакцине Ковид..... Врачи говорили что них-я им не поступало....
Да и от минздрава о вакцине них-я не слышно.... Как и о програмных лекарствах от рака, туберкулеза, спида... Значит правительство х-й на это положило.
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07.03.2023 17:35 Відповісти
Ковидобесие закончилось после 24.02.22. Убили "вирус" снарядом или ракетой кацапской.Ширяться неизвестной субстанцией от несуществующего "вируса", ну такое себе,на любителя, внушительного.
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07.03.2023 17:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9krn72Ge8ZQ
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07.03.2023 18:00 Відповісти
А нахер воно ????
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07.03.2023 18:06 Відповісти
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08.03.2023 05:51 Відповісти
 
 