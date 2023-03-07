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Новини Війна
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Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій

діти,зсу

Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із одним із батьків із зон активних бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій

"Підставою для проведення обов'язкової евакуації тепер є рішення обласних військових адміністрацій, узгоджене з органами військового командування і Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обов'язкова евакуація в примусовий спосіб дітей здійснюватиметься в супроводі одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

"Діти, які опинилися в зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них - на дорослих. Відмова батьків або опікунів евакуювати дитину не допускається. Адже йдеться про її життя", - наголошують у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті наразі залишаються щонайменше 38 дітей, - Верещук

Автор: 

діти (5148) Кабмін (14150) евакуація (2342)


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Топ коментарі
+6
Нарешті
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07.03.2023 16:24 Відповісти
+3
Та піх#й чия сфера аби діти не страждали з за є#анутих батьків!
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07.03.2023 16:39 Відповісти
+2
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07.03.2023 16:19 Відповісти
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07.03.2023 16:19 Відповісти
Слуги зажопників!
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07.03.2023 16:36 Відповісти
Прочитав прямо по Фройду: "...працюють у тісній клоаці..."
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07.03.2023 16:57 Відповісти
Нарешті
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07.03.2023 16:24 Відповісти
З "язика зняли".
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07.03.2023 16:35 Відповісти
А такі рішення це сфера кабміну?
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07.03.2023 16:30 Відповісти
Це питання...але якщо Верховная Рада тормозить, то хоч так...
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07.03.2023 16:38 Відповісти
Та піх#й чия сфера аби діти не страждали з за є#анутих батьків!
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07.03.2023 16:39 Відповісти
Ні, це робиться саме в такий спосіб, щоб зняти із себе будь-яку відповідальність за відсутності стану війни. То тепер просто крайня буде ВЦА. Готуються в такий спосіб до можливих майбутніх судових позовів.
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07.03.2023 17:00 Відповісти
А фінансувати евакуацію будеш зі своєї кишені? Вперед!
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07.03.2023 17:29 Відповісти
Нарешті.
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07.03.2023 16:45 Відповісти
Не прошло и два года от начала войны.
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07.03.2023 16:46 Відповісти
давно це потрібно було зробити ще до вторгнення

Скільки українських дітей загинули або були вивезені до Московії через злочинну бездіяльність зелених виродків..

А ті батьки які тримають своїх дітей під обстрілом - йдіть нах
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07.03.2023 16:53 Відповісти
Нарешті. На другий рік війни!
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07.03.2023 17:28 Відповісти
 
 