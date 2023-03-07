Росія продовжує перекидати з Білорусі підрозділи на фронт в Україні, - Держприкордонслужба

Співробітники Державної прикордонної служби фіксують перекидання з Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які проходили там навчання.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тис. російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону", - повідомив Демченко.

За його словами, попри дії ворога, зараз основне завдання - мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення, тому нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області, додав Демченко.

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