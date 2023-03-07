УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5582 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 144 2

Росія продовжує перекидати з Білорусі підрозділи на фронт в Україні, - Держприкордонслужба

білорусь,російські,військові

Співробітники Державної прикордонної служби фіксують перекидання з Білорусі підрозділів збройних сил РФ, які проходили там навчання.

Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в Росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі перебувають близько 9-10 тис. російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки, в тому числі і Державної прикордонної служби, які фіксують все, що відбувається по той бік кордону", - повідомив Демченко.

За його словами, попри дії ворога, зараз основне завдання - мати сильну оборону на цьому напрямку і не допустити вторгнення, тому нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю - від Волині до Чернігівської області, додав Демченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація на кордоні з Білоруссю та частиною РФ повністю контрольована. Ударного угруповання немає, - Держприкордонслужба

Автор: 

армія рф (17821) Білорусь (7968) Держприкордонслужба ДПСУ (6138) Демченко Андрій (361)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.03.2023 16:36 Відповісти
Кінченний бульбокуй. Це падло каже що воно не причім.
показати весь коментар
07.03.2023 16:49 Відповісти
 
 