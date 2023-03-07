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Новини Війна
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Заяви Лукашенка про "Мачулищі" - спроба створити штучну загрозу з України, - МЗС

лукашенко

У Міністерстві закордонних справ назвали заяви білоруського диктатора Лукашенка про інцидент на аеродромі "Мачулищі" спробою виправдання підтримки агресії Росії.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенко, загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе, а в Росії, яка намагається втягнути Білорусь у війну.

"Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, 7 березня самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

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Автор: 

Білорусь (7968) Лукашенко Олександр (2661) МЗС (4169) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+10
МЗС просто б послало вслід,за рускім кораблем от і все
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07.03.2023 16:56 Відповісти
+5
Не треба увагу звертати на хворого. Воно живе поки ху.ло ще дригає своїми напів копитами.
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07.03.2023 16:59 Відповісти
+5
«Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"» - короче: будь-який дрон можна купитив в Мінську в воєнторзі, і йди ти пюрер, нахер.
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07.03.2023 17:14 Відповісти
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МЗС просто б послало вслід,за рускім кораблем от і все
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07.03.2023 16:56 Відповісти
Ну ти глянь на це бидло-луку мудіщева, холуя і раба, подножку, грязь москви, яке знищило білоруську мову, державність,культуру, історію великого народу...?! І воно там ще щось в'якає на українського Президента, якому і в підметки " подметки" не годиться! Оцей "політик"з дозволу кремля з'здило в Китай, в Африці зустрічали його з козою а проводжали з козлом , розкусили напевно?! Возгорділся бальшой палітік і тут мудіщева понесло, а чаво ж тама, ващето... "коня кують, а жаба ногу підставляє"!
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07.03.2023 18:38 Відповісти
Не треба увагу звертати на хворого. Воно живе поки ху.ло ще дригає своїми напів копитами.
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07.03.2023 16:59 Відповісти
Деервеле 50, вирушив в Країну Вічного Ремонту. Картопляний дуче, від безсилля плюється лайном. Все добре
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07.03.2023 17:03 Відповісти
В унісон з китайцями працює. Китай працює на США а лука на українського споживача. Пробують взяти на понт.
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07.03.2023 17:07 Відповісти
срані китайські комуняки не на США працюють цими заявами, а проти України, вони чітко дали зрозуміти або Україна здається, а бо вони допомагають зброєю підорашці
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07.03.2023 17:11 Відповісти
Ні, вони лише беруть на понт, бо американці їм чітко дали зрозмути, яку ціну вони заплатять і ціна настільки висока, що вони не наважилися коли ху#ло лише починав програвати, не наважаться і коли його вже добивають. А Китай зараз лише підіграє росії, пустими погрозами залякуючи Україну і незалежно від того, програє росія і чосягне якогось тимчасового успіху, Китай потім скаже - а ми і не думали посилати росії зброю, це ми лише побазікали і розійшлися, бо не Китай стане підставлятись ідучи на конфлікт зі світовим лідером
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07.03.2023 17:23 Відповісти
Дивно, що Зеленський із ним церемониться і боїться якось там "скривдити" Бєларусь відповіддним огнем в сторону військових об'єктів. Також незрозуміло, чому досі дипідносини не розірвані. Повівся на ФСБешні казки про те, що агрофюрер нібито якийсь там хитрий і спритний і на кшталт не кращий кореш тупина?
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07.03.2023 17:11 Відповісти
Там бітум потрібен для ''зеленого великого крадівництва''!
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07.03.2023 17:15 Відповісти
И шо, зебилы, проглотили личную оскорбуху? Терпилы? Только это не личное - это оскорбление всего украинского народа.
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07.03.2023 17:14 Відповісти
Теперь последний дранык будет прикалываться с нашего бубочки.
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07.03.2023 17:17 Відповісти
«Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі"» - короче: будь-який дрон можна купитив в Мінську в воєнторзі, і йди ти пюрер, нахер.
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07.03.2023 17:14 Відповісти
100500% Тока зебилы почему-та жуют нэжэть.
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07.03.2023 17:18 Відповісти
И даже карту не принес со стрелками откуда готовилось нападение на аэродром. Чет таракан хватку теряет.
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07.03.2023 17:33 Відповісти
Усатый диктатор продолжает вести свою антинародную и антиукраинскую политику, его дни, как

и кремлёвского плешивого параноика, сочтены, Гаага уже заждалась двух этих упырей.
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07.03.2023 17:45 Відповісти
Ого як Остапа понесло! Ох і допиз.....ся!
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07.03.2023 19:31 Відповісти
Жалюгідні бульбонські дегенерати! На кого перетворилися славні литвини...
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07.03.2023 19:45 Відповісти
справді як це так
бульба фюрер не згадував що може бути відповідь на обстріли з білорусі
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07.03.2023 22:23 Відповісти
 
 