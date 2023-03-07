Заяви Лукашенка про "Мачулищі" - спроба створити штучну загрозу з України, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ назвали заяви білоруського диктатора Лукашенка про інцидент на аеродромі "Мачулищі" спробою виправдання підтримки агресії Росії.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Категорично відкидаємо інсинуації Олександра Лукашенка про нібито причетність української сторони до подій на аеродромі "Мачулищі". Очевидно, що це є черговою спробою створити штучну загрозу зі сторони України заради виправдання своєї підтримки агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенко, загрозу потрібно шукати не в Україні, яка бореться за себе, а в Росії, яка намагається втягнути Білорусь у війну.

"Лукашенко також дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді", - підсумував речник МЗС.

Нагадаємо, 7 березня самопроголошений "президент" Білорусі Лукашенко заявив про затримання "українського терориста та його спільників", які нібито причетні до підриву літака ДРЛО А-50 на аеродромі "Мачулищі".

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