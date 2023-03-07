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Новини Війна
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Путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки, відповідь НАТО - допомагати Україні до перемоги, - Столтенберг

столтенберг

Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками.

Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Албанії Байрамом Бегай сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми щойно обговорили війну Росії проти України. Президент Путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки. Наша відповідь - продовжувати надавати Україні все, чого вона потребує для перемоги. Союзники нарощують свою безпрецедентну підтримку, і я вітаю зобов’язання щодо такої допомоги від Албанії. Ми маємо продовжувати нашу допомогу так довго, як це буде необхідно", - зазначив керівник Альянсу.

Він зауважив, що Албанія відіграє ключову роль у підтриманні стабільності та співробітництва в регіоні Західних Балкан, який стратегічно важливий для НАТО. Альянс продовжуватиме свою миротворчу місію в Косово та сприятиме продовженню діалогу між Приштиною та Белградом з нормалізації відносин, що відбувається під егідою ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: На саміті НАТО влітку узгодять нові кроки підтримки України

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 березня розпочне візит до Швеції, яка головує в ЄС. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського союзу. Головною темою цього форуму буде прискорення надання Україні військової допомоги від країн ЄС для реалізації права на самооборону від російської агресії.

Автор: 

НАТО (6543) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+9
"Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками. "

То добре, якраз потрібні далекобійні ракети. Коли дасте?
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07.03.2023 17:18 Відповісти
+3
що кацапіку, пригорає? а чого в Бахмут не поїхало, відкупилося? страшно?
нічого-нічого, скоро буде ще страшніше, суки.
Слава ЗСУ!
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07.03.2023 17:42 Відповісти
+2
Відповідь Нато веести війська на допомогу Украини десь 70 000 тис чол.
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07.03.2023 18:06 Відповісти
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"Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками. "

То добре, якраз потрібні далекобійні ракети. Коли дасте?
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07.03.2023 17:18 Відповісти
Авжеж даєте, мікроскопічними дозами...
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07.03.2023 17:20 Відповісти
що кацапіку, пригорає? а чого в Бахмут не поїхало, відкупилося? страшно?
нічого-нічого, скоро буде ще страшніше, суки.
Слава ЗСУ!
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07.03.2023 17:42 Відповісти
Москалику, СБУ тебе вичислить.
А в кабінеті ти будеш плакати і кликати маму...
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07.03.2023 18:23 Відповісти
свинорыл - быстрей твоя паРаша вся здохнет...
а украинцы будут...!!!
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07.03.2023 18:40 Відповісти
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07.03.2023 18:42 Відповісти
Відповідь Нато веести війська на допомогу Украини десь 70 000 тис чол.
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07.03.2023 18:06 Відповісти
Це Системна війна. Азія VS Європа.
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07.03.2023 18:25 Відповісти
НАТА как всегда смелая когда речь идет о банановых республиках типа Югославии или Ливии. Когда можно и самим выхватить по зубам, включается режим "не допустить эскалации конфликта"

При желании война уже давно была бы прекращена простым ультиматумом "24 часа на вывод войск, иначе несколько тысяч томагавков со всех сторон, подводные лодки на облцентры, и бункер не спасет".

Но видимо эта война нужна всем.
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07.03.2023 19:01 Відповісти
Ещё 2-3 года, и у нас просто закончатся люди, которые могут хоть какое-то сопротивление оказывать. Все умрут или разъедутся. И что тогда?
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09.03.2023 14:50 Відповісти
 
 