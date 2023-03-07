Путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки, відповідь НАТО - допомагати Україні до перемоги, - Столтенберг

Союзники по НАТО надаватимуть Україні все, що потрібно для перемоги над російськими загарбниками.

Про це у Брюсселі на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Албанії Байрамом Бегай сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми щойно обговорили війну Росії проти України. Президент Путін починає нові наступи та продовжує ракетні атаки. Наша відповідь - продовжувати надавати Україні все, чого вона потребує для перемоги. Союзники нарощують свою безпрецедентну підтримку, і я вітаю зобов’язання щодо такої допомоги від Албанії. Ми маємо продовжувати нашу допомогу так довго, як це буде необхідно", - зазначив керівник Альянсу.

Він зауважив, що Албанія відіграє ключову роль у підтриманні стабільності та співробітництва в регіоні Західних Балкан, який стратегічно важливий для НАТО. Альянс продовжуватиме свою миротворчу місію в Косово та сприятиме продовженню діалогу між Приштиною та Белградом з нормалізації відносин, що відбувається під егідою ЄС.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 7 березня розпочне візит до Швеції, яка головує в ЄС. Він візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони Європейського союзу. Головною темою цього форуму буде прискорення надання Україні військової допомоги від країн ЄС для реалізації права на самооборону від російської агресії.