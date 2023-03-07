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ЄС вживатиме нових заходів проти Білорусі через порушення прав людини, - Боррель про вирок Тіхановській

тіхановська

Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екскандидату на пост президента Світлані Тіхановській.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті", - йдеться у заяві.

Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.

"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь", - додав високий представник ЄС.

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Автор: 

Білорусь (7968) вирок (1092) санкції (12104) Боррель Жозеп (1074) Тіхановська Світлана (389)


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Цей режим повинен здохнути разом з Лукою.Цю погань потрібно задавити
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07.03.2023 17:09 Відповісти
 
 