ЄС вживатиме нових заходів проти Білорусі через порушення прав людини, - Боррель про вирок Тіхановській

Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екскандидату на пост президента Світлані Тіхановській.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті", - йдеться у заяві.

Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.

"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь", - додав високий представник ЄС.

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