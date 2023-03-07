ЄС вживатиме нових заходів проти Білорусі через порушення прав людини, - Боррель про вирок Тіхановській
Євросоюз готовий вжити нових заходів проти Білорусі у відповідь на заочний вирок екскандидату на пост президента Світлані Тіхановській.
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"ЄС засуджує ці абсурдні вироки, побудовані на сфабрикованих звинуваченнях у державній зраді, екстремізмі, змові та розпалюванні ненависті", - йдеться у заяві.
Боррель заявив, що Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь на обурливе порушення прав її населення, що і досі триває.
"ЄС і надалі підтримуватиме всіх, хто мужньо виступає за незалежну та демократичну Білорусь", - додав високий представник ЄС.
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stels400
показати весь коментар07.03.2023 17:09 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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