Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі".



Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку", - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, більшість з людей, яких повертають сьогодні, мають важкі поранення.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими водночас повідомляє, що усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантького складу: 126 чоловіків та чотири жінки.

"Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з "Азовсталі". Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках. Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.



Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки", - зазначили у Штабі.

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