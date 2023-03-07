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Новини Обмін полоненими Війна
15 060 29

Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією.

Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий обмін полоненими - нам вдалося повернути додому 130 наших людей - 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них - 87 захисників Маріуполя, 71 з яких - із "Азовсталі".

Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара - загалом 35 людей з Донецького напрямку", - йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, більшість з людей, яких повертають сьогодні, мають важкі поранення.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими водночас повідомляє, що усі врятовані з російської неволі – представники рядового та сержантького складу: 126 чоловіків та чотири жінки.

"Більшість звільнених – 87 осіб – потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з "Азовсталі". Решта врятованих українців воювали на Донецькому (в районі Бахмута та Соледара) та Луганському напрямках. Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту.

Більшість Захисників та Захисниць повертаються додому з пораненнями та хворобами, набутими в боях та під час перебування в неволі. Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки", - зазначили у Штабі.

Читайте: РосЗМІ повідомляють про новий обмін полоненими

Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 01
Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 02
Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 03
Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 04
Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 05
Україна повернула з російського полону 130 захисників та захисниць, зокрема 87 оборонців Маріуполя 06

Автор: 

військовополонені (983) обмін (1203) полонені (2296) Єрмак Андрій (1383)


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Топ коментарі
+39
гарна новина, одужання всім
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07.03.2023 17:05 Відповісти
+30
Вітаємо справжніх українських воїнів та героїв на рідній землі...
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07.03.2023 17:10 Відповісти
+15
святковий день...
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07.03.2023 17:03 Відповісти
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07.03.2023 17:03 Відповісти
гарна новина, одужання всім
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07.03.2023 17:05 Відповісти
ура
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07.03.2023 17:05 Відповісти
Вітаємо справжніх українських воїнів та героїв на рідній землі...
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07.03.2023 17:10 Відповісти
нерівноцінний обмін це завжди підозра в тому що одна зі сторін лохи.
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07.03.2023 17:20 Відповісти
Ти не задоволений, що 90 років поміняли на 130 наших героїв?
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07.03.2023 17:51 Відповісти
- орків
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07.03.2023 17:54 Відповісти
не тикайте мені, я українець, українці на ти тільки до побратимів та друзів звертаються а я вас уперше бачу.
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07.03.2023 17:57 Відповісти
Стефанія купилась на твоє пестливе "Сашко"
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07.03.2023 18:17 Відповісти
пестливе воно для тих, хто не знає української мови та традицій вимови та написання.

для всіх инших звичайне, як і повинно бути.

це українське ім'я, не грецьке олександер і не кацапсько-дівоче саша.
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07.03.2023 18:23 Відповісти
а де тут в новині йде мова про кількість обміняних орків?
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07.03.2023 18:16 Відповісти
Полонених для обміну беруть наші воїни, а піаряться пацюки з ОПи.
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07.03.2023 17:21 Відповісти
... які розмінували Чонгар. Але про те вони згадувати не ******* і сподіваються, що електорат забуде.
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07.03.2023 17:43 Відповісти
Для 130 українськіх родин сьогодні настала весна.
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07.03.2023 17:24 Відповісти
-"Більшість звільнених - 87 осіб - потрапили в полон у Маріуполі, зокрема, були евакуйовані з "Азовсталі" - це так називається здача владою вполон !
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07.03.2023 17:25 Відповісти
90 орків за 130 наших світлих ельфів. Чудовий обмін.
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07.03.2023 18:01 Відповісти
4-й вторник Ноуруза=Масленницы=Троянской битвы вам помощь от появившегося сегодня Бахтиара(Судьбы Муж)=Гектора = Бахровского собора.Свечи и костры сегодн.я А 21 марта наступит 5961 от с.м.
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07.03.2023 18:05 Відповісти
як же я люблю такі повідомлення, фото, відео...
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07.03.2023 18:16 Відповісти
ну у нас Олександрів Лесями називають чи Олесями. А Сашками тільки близьких
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07.03.2023 18:27 Відповісти
Зе клоун стільки наздавав наших вояків в полон, що піариться на кожному їх обміні може десятки разів
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07.03.2023 18:36 Відповісти
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07.03.2023 18:38 Відповісти
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07.03.2023 18:43 Відповісти
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07.03.2023 18:45 Відповісти
Одночасно і радість і біль, скільки наші Герої настраждались в рашистському полоні.
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07.03.2023 18:47 Відповісти
Слава Героям!
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07.03.2023 21:40 Відповісти
Здоров'я вам, бережить себе i свoiх близьких
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07.03.2023 22:23 Відповісти
Слава Героям,Слава тем кто берет рашкинских солдать в плен для обменного фонда. Ганьба Зе-идиотам которые разминировали Чонгар,не делали укреплений на Юге и тем самым сделали возможным окружение наших бойцов в Мариуполе. А теперь еще и пиаряться на обмене пленными
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08.03.2023 10:20 Відповісти
З поверненням, рідні наші !
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08.03.2023 11:42 Відповісти
Чудесная новость и огромная радость.Только омрачается тем,что произносится грязной пасть Дерьмака. Эта мразь пытается связать это событие только с ним
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08.03.2023 16:31 Відповісти
 
 