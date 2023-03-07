Польща готова створити центр обслуговування для танків Leopard, наданих Україні, - Блащак

Польща готова створити центр технічного обслуговування німецьких танків Leopard, переданих Україні.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Bloomberg, Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася передати Україні.

"Основною проблемою є нестача запчастин. Я сподіваюся на прорив", - сказав він.

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Блащак також повідомив, що цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2A4 після передачі чотирьох минулого місяця.

Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.