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Польща готова створити центр обслуговування для танків Leopard, наданих Україні, - Блащак

танк,леопард

Польща готова створити центр технічного обслуговування німецьких танків Leopard, переданих Україні.

Про це заявив міністр оборони Маріуш Блащак, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Bloomberg, Блащак очікує, що його німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни постачати запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася передати Україні.

"Основною проблемою є нестача запчастин. Я сподіваюся на прорив", - сказав він.

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Блащак також повідомив, що цього тижня Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2A4 після передачі чотирьох минулого місяця.

Польща першою з західних союзників передала Україні сучасні танки Leopard. Також Варшава надасть 60 танків PT-91 Twardy.

Автор: 

танк (2084) Блащак Маріуш (111)


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Это было прогнозируемо.
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07.03.2023 18:17 Відповісти
Поляки розумні. Вони знають древньогрецьку аксіому:
"Воювати за свій дім треба якнайдалі від свого дому.
А найкраще - чужими руками."
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07.03.2023 18:38 Відповісти
Дякуємо.
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07.03.2023 19:12 Відповісти
Ні ні ні ..Ремонт танків повинен бути на передку ...Таким чином ізраїльська армія виграла битву на Голандських висотах ..Тому що танки Центуріон ремонтували одразу в тилу і це дало успіх так як у сирійської армії була пкревага в кількості танків
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07.03.2023 19:18 Відповісти
Зараз принципово інша логістика.
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07.03.2023 19:32 Відповісти
У Польши более 100 Лео 2А4. У нее должно быть достаточно запчастей для 14 для Украины. Если их нет, значит Польша не обеспечила свои танки запчастями. Так или иначе это ее проблема. Пусть разбирает свои другие танки. Поставка танков включает в себя поставку достаточного количества запчастей и снарядов. Испания, Норвегия и Канада на недостачу запчастей не жалуются.

Надеюсь, Писториус решит ремонтировать рамонтировать Лео 2А6/А5 где угодно кроме Польши.
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08.03.2023 00:00 Відповісти
 
 