Під час штурму Бахмуту Росія втратила від 20 до 30 тис. окупантів, - The Guardian

За даними The Guardian, під час спроб захопити Бахмут Росія втратила від 20 до 30 тис. людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Західні офіційні джерела на умовах анонімності повідомили провідному журналісту військового відділу The Guardian Дену Саббаху, що за оцінками, які вони мають, під час спроб захопити Бахмут російські війська втратили від 20 000 до 30 000 осіб, причому співвідношення числа вбитих і поранених "гірше ніж один до трьох".

Журналіст зазначає, що даних щодо втрат українських захисників Бахмута йому не повідомили, сказали лише, що вони "менші", але водночас "інші джерела говорять про п'ятьох росіян на одного українця і навіть більше".

Джерело The Guardian вважає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць", проте "українці можуть і ухвалити рішення піти протягом тижня".

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