УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 655 27

Під час штурму Бахмуту Росія втратила від 20 до 30 тис. окупантів, - The Guardian

бахмут

За даними The Guardian, під час спроб захопити Бахмут Росія втратила від 20 до 30 тис. людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Західні офіційні джерела на умовах анонімності повідомили провідному журналісту військового відділу The Guardian Дену Саббаху, що за оцінками, які вони мають, під час спроб захопити Бахмут російські війська втратили від 20 000 до 30 000 осіб, причому співвідношення числа вбитих і поранених "гірше ніж один до трьох".

Журналіст зазначає, що даних щодо втрат українських захисників Бахмута йому не повідомили, сказали лише, що вони "менші", але водночас "інші джерела говорять про п'ятьох росіян на одного українця і навіть більше".

Джерело The Guardian вважає, що битва за Бахмут "цілком може тривати ще місяць", проте "українці можуть і ухвалити рішення піти протягом тижня".

Також читайте: У НАТО оцінюють співвідношення втрат України та Росії в Бахмуті як 1 до 5, - CNN

Автор: 

армія рф (17821) Бахмут (1562) втрати (4444)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
07.03.2023 18:16 Відповісти
+5
Как вы достали прогнозёры, билять. Когда надо будет, тогда и оставят Бахмут - это командование ЗСУ решит.
показати весь коментар
07.03.2023 18:16 Відповісти
+4
to be continued_)
показати весь коментар
07.03.2023 18:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
to be continued_)
показати весь коментар
07.03.2023 18:14 Відповісти
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
показати весь коментар
07.03.2023 18:16 Відповісти
Как вы достали прогнозёры, билять. Когда надо будет, тогда и оставят Бахмут - это командование ЗСУ решит.
показати весь коментар
07.03.2023 18:16 Відповісти
Треба ше різати кацапів
показати весь коментар
07.03.2023 18:18 Відповісти
Це лише розминка - скільки рашистів нагодують ракам, коли вони почнуть переходить Бахмутівку, а у промзоні та багатоповрховій забудові співвдношення втрат буде ще більшим на нашу користь. Влегку можна і 100-200 тисяч закобзонити але стільки смертників вони навряд чи набрали
показати весь коментар
07.03.2023 18:21 Відповісти
Значить наших хлопців там полягло від 4000 до 6000
показати весь коментар
07.03.2023 18:22 Відповісти
Ці числа з пораненими, і співідношення в нас блище до хрестоматійного 1 до 3.
показати весь коментар
07.03.2023 18:27 Відповісти
Чим ближче тролі до лубянки, тим число втрат прагне до 1:1 і вони засипають цензор такими фейковими втратами. А західні джерела, які мають дані, підтверджені розвідкою називають зовсім інші цифри
показати весь коментар
07.03.2023 18:32 Відповісти
завжди дивувало як люди читаючи одне і теж приходять до різних висновків. за моїми прикидками наших полеглих 800 воїнів.
Що само собою страшно!!!
показати весь коментар
07.03.2023 18:28 Відповісти
Дурню ти. Кожен день наших там сотня лягала якщо не більше.
показати весь коментар
07.03.2023 18:59 Відповісти
Читай уважностаттю
показати весь коментар
07.03.2023 18:30 Відповісти
"баби ісчьо наражают!" (с)
показати весь коментар
07.03.2023 18:22 Відповісти
Виходить, що Україна втратила там від чотирьох до шісти тисяч при співвідношенні 1:5, або до десяти тисяч при 1:3. Для нас це величезні втрати, а у кацапні, здебільшого біосміття з в'язниць, втрата якого це лише економія бюджетних коштів на утримання цього непотребу.
показати весь коментар
07.03.2023 18:24 Відповісти
В статі напсано - гірше "гірше ніж один до трьох" тобто один до 5, до 7 а не до трьох
показати весь коментар
07.03.2023 18:34 Відповісти
Дякую, трохи не вірно зрозумів. Але це не змінює того факту, що для нас це значно болючіші втрати, ніж для рашистів.
показати весь коментар
07.03.2023 18:42 Відповісти
Звісно не можна порівняти життя справжнього воїна, героя з лишньохромсомною істотою, але це хоч і неймовірно болючі втрати, але неминучі втрати. Бо інакше ворога не можна зупунити і він нікуди бе не дівся з-під Бахмуту і все одно його б прйшлося вбивати в іншому місці і далеко не факт, що наші втрати там були б менші, ніж у Місті-фортеці
показати весь коментар
07.03.2023 18:46 Відповісти
"гірше ніж один до трьох"
Це відносно втрат кацапів.
Вбитих до поранених.
"Гірше" - це, наприклад, 1 до 2, на одного вбитого - два поранених.
Це гірше, ніж на одного вбитого - три поранених.
показати весь коментар
07.03.2023 21:32 Відповісти
І знову анонімні джерела.
показати весь коментар
07.03.2023 18:25 Відповісти
Добрив забагато не буває
показати весь коментар
07.03.2023 18:27 Відповісти
Bolse cem 30 tysiac uze poteriali kacapi,kto tam ix cytajet pusecnoje miaso.
показати весь коментар
07.03.2023 18:31 Відповісти
Британская газета The Guardian сообщила, что "группы неонацистов вербуют британцев воевать в Украине" Британская газета The Guardian опубликовала материал "Neo-Nazi groups recruit Britons to fight in Ukraine" Ось все, що треба знати про цю бридку газету
показати весь коментар
07.03.2023 18:41 Відповісти
PS. І тому я краще повірю у співвідношення п'ять до одного від СNN, бо це - обґрунтована оцінка, що базується на даних розвідки ніж мутним "гірше ніж один до трьох" від цієї лівацької газети
показати весь коментар
07.03.2023 19:00 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 18:44 Відповісти
собакам собачья смерть!
показати весь коментар
07.03.2023 18:46 Відповісти
vy ne pravy, - sobakam ta lisicam naoborot pir na poliax.
показати весь коментар
07.03.2023 19:25 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 20:57 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 20:58 Відповісти
 
 