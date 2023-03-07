На Лимансько-Куп’янському напрямку за добу знищено 6 російських танків, 5 із них - новітні Т-90, - Череватий

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти намагаються активізувати наступальні дії на Лимансько-Куп’янському напрямку, в районі Білогорівки, Невського та Федорівки, але несуть значні втрати в особовому складі та бронетехниці.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Лимансько-Куп'янський напрямок протягом останніх кількох тижнів є проявом активності ворога. Він намагається там атакувати нас у районі Білогорівки, Невського, Федорівки, зазнає невдач. І, що характерно, крім значного артилерійського вогню (за добу 280 обстрілів) він пробує там використовувати бронетехніку, на відміну від Бахмутського напрямку, і постійно її втрачає", - розповів Череватий.

За його даними, за останню добу ворог на цій ділянці втратив шість танків, п'ять із них - найновіші Т-90, бойову машину піхоти та два артилерійські склади.

"За цю добу було вбито 76 окупантів, 99 поранено, одного взято в полон", - зазначив військовий.

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