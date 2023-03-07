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Протягом 7 березня росіяни завдали по Україні 19 авіаційних та 1 ракетний удари, здійснили 5 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

ракета

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 7 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України".

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Генштаб ЗС (6772) крилаті ракети (1080) обстріл (29141)


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07.03.2023 19:11 Відповісти
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https://t.me/nlevshitstelegram Николай Левшиц - channel in Georgia / Грузия В Тбилиси протестующие штурмуют парламент https://charter97.org/ru/news/2023/3/7/539073/comments/#comments 2 7.03.2023, 20:13
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07.03.2023 19:26 Відповісти
 
 