Протягом 7 березня росіяни завдали по Україні 19 авіаційних та 1 ракетний удари, здійснили 5 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо обстрілів російськими окупантами території України протягом 7 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби противник завдав 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів залишається значною по всій території України".
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