З початку російського вторгнення в Україні загинули 12 працівників ЗМІ, ще 21 поранений, - Рада Європи

За даними звіту Платформи Ради Європи із захисту журналістів за 2023 рік, з початку повномасштабної війни росії проти України щонайменше 12 журналістів та працівників ЗМІ загинули та 21 зазнав поранень під час виконання своїх професійних обов’язків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Рада Європи із посиланням на звіт Платформи.

"Останніми роками ми спостерігаємо тривожне збільшення нападів і погроз проти журналістів. Багато журналістів виявили мужність, а інші поплатилися життям за право висвітлювати агресію росії проти України", – сказала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Бурич додала, що безкарність нападів на працівників ЗМІ "загрожує самій основі наших суспільств", і закликала держави-члени "повністю поважати та захищати права журналістів, забезпечити їхню безпеку, захистити їхні джерела та запобігти цензурі та іншим формам втручання у їхню роботу".

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Відповідно до щорічного звіту організацій-партнерів Платформи Ради Європи із захисту журналістів, війна відбувається у контексті постійного погіршення свободи преси у Європі зі значним збільшенням кількості затриманих журналістів.

У звіті під назвою "Війна в Європі та боротьба за право на інформацію" розглядаються основні загрози свободі ЗМІ у Європі та надаються рекомендації Раді Європи, Європейському Союзу та їхнім державам-членам щодо дій, необхідних для покращення ситуації.

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Упродовж 2022 року Платформа опублікувала 289 попереджень про серйозні загрози та напади на свободу ЗМІ у 37 державах, де журналістів убивали, ув’язнювали, здійснювали напади, переслідували та здійснювали проти них наклепницькі кампанії.

Це число включає попередження щодо росії, оскільки партнерські організації вирішили продовжити моніторинг стану свободи ЗМІ та нападів на журналістів у рф після її виключення з Ради Європи у березні 2022 року.

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