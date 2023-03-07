Під Бахмутом ліквідовані до 30 тисяч "вагнерівців", тобто приблизно кожен третій, - inews

Західні посадовці переконані, що у Росії закінчуються в’язні, здатні пристати до лав ПВК "Вагнер".

За даними видання inews, ПВК "Вагнер" зазнав від 20 000 до 30 000 втрат у боях навколо Бахмута, приблизно кожен третій найманець загинув, передає Цензор.НЕТ.

Західні офіційні особи також бачать все більше доказів, що російські строковики відмовляються йти в бій в інших гарячих точках вздовж лінії фронту, зокрема навколо Вугледара, де щодня гинуть або отримують поранення сотні російських військових.

Західні посадовці вважають, що засновнику "Вагнера" Євгенію Пригожину, не вистачає не лише боєприпасів, але й підкріплення, оскільки кількість чоловіків придатного віку в російських в'язницях значно зменшилася - десятки тисяч вже відправлені воювати в Україну.

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"Смертність "Вагнера" була значно вищою, ніж у Збройних силах Росії, - сказав західний чиновник. - Бахмут не був успішним для росіян. Їх перемелюють вже півроку. Те, що ми бачимо, - насправді жахливий рівень російських втрат за дуже мінімального територіального виграшу, і російська армія дійсно в поганому стані".

На Заході вважають, що український контрнаступ розпочнеться протягом "найближчих тижнів і місяців", коли десятки тисяч українських військових завершать підготовку у Великій Британії та інших країнах Європи.