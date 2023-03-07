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Новини Війна
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Під Бахмутом ліквідовані до 30 тисяч "вагнерівців", тобто приблизно кожен третій, - inews

вагнер,пвк

Західні посадовці переконані, що у Росії закінчуються в’язні, здатні пристати до лав ПВК "Вагнер".

За даними видання inews, ПВК "Вагнер" зазнав від 20 000 до 30 000 втрат у боях навколо Бахмута, приблизно кожен третій найманець загинув, передає Цензор.НЕТ.

Західні офіційні особи також бачать все більше доказів, що російські строковики відмовляються йти в бій в інших гарячих точках вздовж лінії фронту, зокрема навколо Вугледара, де щодня гинуть або отримують поранення сотні російських військових.

Західні посадовці вважають, що засновнику "Вагнера" Євгенію Пригожину, не вистачає не лише боєприпасів, але й підкріплення, оскільки кількість чоловіків придатного віку в російських в'язницях значно зменшилася - десятки тисяч вже відправлені воювати в Україну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо ПВК "Вагнер" відступить від Бахмуту, то весь фронт "посиплеться" до російських кордонів, - Пригожин. ВIДЕО

"Смертність "Вагнера" була значно вищою, ніж у Збройних силах Росії, - сказав західний чиновник. - Бахмут не був успішним для росіян. Їх перемелюють вже півроку. Те, що ми бачимо, - насправді жахливий рівень російських втрат за дуже мінімального територіального виграшу, і російська армія дійсно в поганому стані".

На Заході вважають, що український контрнаступ розпочнеться протягом "найближчих тижнів і місяців", коли десятки тисяч українських військових завершать підготовку у Великій Британії та інших країнах Європи.

Автор: 

ліквідація (4076) Бахмут (1562) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+11
не розуміють ,але за пів року видали точний план нападу. а ми розумні , готувались до шашликів.
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07.03.2023 19:52 Відповісти
+7
Потрібно озброїти народ, дати людям право володіти зброю і коли мільйони людей скористаються цим правом, тоді не тільки рашисти нам будуть не страшні, а і на віки ми забудемо, що в нас колись були гопники, злодії, насильники
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07.03.2023 20:04 Відповісти
+5
Яка сумна новина для російських в'язниць !
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07.03.2023 19:40 Відповісти
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Яка сумна новина для російських в'язниць !
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07.03.2023 19:40 Відповісти
Где ж они теперь столько девочек наберут ? 😁
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07.03.2023 20:55 Відповісти
Яка "радісна" новина для руських вЄртухаЄв! Зеки закінчуються, вони ж наступні
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07.03.2023 21:17 Відповісти
Не вiрю. "Західні офіційні особи" - це добре освiченi балбеси, якi не розумiють що таке "росцiя" i з чим ми маємо справу.
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07.03.2023 19:45 Відповісти
не розуміють ,але за пів року видали точний план нападу. а ми розумні , готувались до шашликів.
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07.03.2023 19:52 Відповісти
Гівна в рашці вистачить.І схему посади більше народу ,а потім хочешь помилування то на фронт ніхто не відміняв.
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07.03.2023 19:49 Відповісти
Думаю, зараз ця схема так просто не працює,
оскільки усі чули словосполучення "м'ясні штурми".
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07.03.2023 21:07 Відповісти
Нарешті з Заходу надійшло незаперечне підтвердження для тролів , що снаряди в пригожина таки закінчуються, а вони все засипали фейками про перевагу в артилерії, схиляючи нас здати Бахмут і писали, що це начеб-то дезінформація від пригожина. І радує те, що дохнуть, в основному, вагнерівці, бо їх стратами та тортурами примушують іти у наступ, і в них іншого вибору немає як іти на смерть, а головне - сотні тисяц чмобіків так і не стали вмирати за ***** та олігархів, тому залилишилося добити решту вагнерівців, яких вже ведуть на забій майже без підтримки артилерії, а більшість буде лише бунтувати та відмовлятись іти в атаку
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07.03.2023 19:51 Відповісти
Корисний досвід треба перенімати. Чому б не озброїти до зубів наших гопників, злодіїв, насильників, вбивць і не відправити в мандри за східний кордон ?
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07.03.2023 19:52 Відповісти
Потрібно озброїти народ, дати людям право володіти зброю і коли мільйони людей скористаються цим правом, тоді не тільки рашисти нам будуть не страшні, а і на віки ми забудемо, що в нас колись були гопники, злодії, насильники
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07.03.2023 20:04 Відповісти
Херой буданов брав участь у штурмі села Руська Лозова Харківської області. Він скакав попереду на білому гогілашвіли !! Бійці спецпідрозділу Kraken розповіли подробиці спецоперації
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07.03.2023 19:54 Відповісти
"Херой" --- так висловлюються тільки кацапи, видно ти надто низької кваліфікації якщо допускаєш таких банальних промахів
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07.03.2023 19:56 Відповісти
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07.03.2023 19:54 Відповісти
Єлажев, про Джамала щось чути? Цікавить його шлях після 24.02.
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07.03.2023 20:07 Відповісти
Писали тут ще торік, що "джамальчик" пішов служить кацапам у Новій Каховці і його зараз у розшук подали (Навіть його "псевдо" називали, але я забувся)
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07.03.2023 20:10 Відповісти
Він не міг зрадить, я в це не вірю, він нормальна людина.
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07.03.2023 20:13 Відповісти
Сміяться у якому місці? Та він тут "у весь голос" себе позиціонував: "Я - прадажный мент!" Й не приховував цього!
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07.03.2023 22:02 Відповісти
Хрін знає. У мене багато знайомих загинуло за Україну, чого раніше ніколи б на думку не спало. Взагалі, ми тут всі в одному котлі варимося. Порохоботи, зебіли... Ще весною минулого року до мордобою доходило, а зараз якось начхати вже...
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07.03.2023 20:17 Відповісти
Зараз війна, сварки ні до чого. Ми повинні всі об'єднатись за для перемоги.
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07.03.2023 20:19 Відповісти
Привіт! Я нічого за нього не чув, на електронку невідповідає. Я знаю, що він живе біля Нової Каховки. А вона в окупації. Думаю, як звільнемо, він вийде на зв'язок.
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07.03.2023 20:11 Відповісти
Треба самому перевірити. У мене його адреса у вконтактіку є, але вдома, на компі. Тут у мене ноут і інтернет від Маска. Навіть мобілка хрін ловить.
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07.03.2023 20:14 Відповісти
Як щось почуєш, дай знати.
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07.03.2023 20:15 Відповісти
Елажев - ты только не дуркуй больше...
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07.03.2023 20:58 Відповісти
Ти теж.
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07.03.2023 21:02 Відповісти
за себя я сам разберусь...
мне тоже правда нужна о Джамале...
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07.03.2023 21:07 Відповісти
За Джамала, як щось узнаю, відпишусь.
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07.03.2023 21:10 Відповісти
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07.03.2023 19:56 Відповісти
Кожний кацапський злочинець скоро відразу після затримання буде спрямований на утилізацію до нас. Оскільки кожний кацап це потенційний або латентний злочинець, тобто злодій, аферист, вбивця або гвалтівник, то вязні з кацапських тюрем ніколи не закінчаться. Адже, як вони самі визнають, кацап на свободі це лише "нєдоработка органов".
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07.03.2023 19:57 Відповісти
Грунт під Бахмутом зовсім зіпсують своїми тушками.
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07.03.2023 19:59 Відповісти
Хоч щось путін може. А чмобіків хтось рахує чи не вважається за втрати?
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07.03.2023 19:59 Відповісти
Путін вже нічого не може - в нього старчеська імпотенція. Йому не сфоткати таку гору трупів як в пригожина, бо його чмобіки лише бунтують та тікають з полю бою
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07.03.2023 20:02 Відповісти
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07.03.2023 19:59 Відповісти
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07.03.2023 20:02 Відповісти
Моло того що такі довбойобські новини від хто зна кого далекі від правди так вони й негативно впливають на подальшу допомогу Україні. Було б добре запровадити заборону на публікацію військової аналітики журналістам з будь якої країни. То що насправді відбувається на фронті знають тільки наші генерали і можливо пентагон. Навіть Столтенберг не має усієї інформації, тоді який сенс слухати всякі таймси, ббс від диванних експертів.
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07.03.2023 20:04 Відповісти
Стаття досить таки позитивна і незалежно від достовірності та підтвердженості фактів подає нас у найращому вигляді. У кожному абзаці мова іде лише про те, що можна назвати нашим досягненням та успіхом і тому такі статті лише підвищать довіру до України, ЗСУ на Заході, що може лише вплинути на збільшення нашої підтримки
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07.03.2023 20:11 Відповісти
Я не про цю статтю а взагалом, багато джерел як наших так і закордонних пишуть про війну заради хайпу та грошей не перевіряючи інформацію. Про цензор такого сказати не можу, яким би цей портал не був порохоботним але хоча би не дезінформує людей.
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07.03.2023 20:24 Відповісти
От этого легче токо на расии . Лучше туда возвращать побольше калек
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07.03.2023 20:06 Відповісти
Жесть. Кожен третій і це 30 тис. То їх що тас під Бахмутом 90 тис. зібралося?
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07.03.2023 20:07 Відповісти
Головне, що чудово перемелюються і це тенденція - такими темпами можна і сто тисяч перемолоти. А глибше в Бахмут - ще більше трупів, бо силу силену вони потоплять смертників у річці Бахмутівка, покладуть на промзоні та у багатоповерховій забудівлі, де втрати у низ зростуть в рази. І не треба забувати, що це великий наступ, який ставив метою захоплення України чи великої її чистини, а зараз рашисти видиїаються у маленькому провінційному містечку
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07.03.2023 20:15 Відповісти
У Грузії розпочинається революція? У Тбілісі почалися протести через те, що грузинський парламент ухвалив у першому читанні законопроект про «Іноземні агенти» Як повідомляють місцеві видання, на території, що прилягає до парламенту, розміщено спецназ - вони перекрили вулицю та не дають учасникам акції пройти до одного із входів до парламенту. Також стверджується, що поліція застосувала сльозогінний газ та водомети.
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07.03.2023 20:08 Відповісти
В нас гинуть Герої ,тоді як в рашистів один непотріб, кому в росії потрібні зеки.
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07.03.2023 20:15 Відповісти
Там у вагнері крім зеків, вже психі є.
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07.03.2023 20:17 Відповісти
Там вся країна психи..
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07.03.2023 20:25 Відповісти
Звісно психи, бо по п'яні зроблені і в них цілий букет психічних захворювань за одним великими виключенням - у них відсутня схильність до самогубства. Якщо хтось за них воєю, так їхнє Z-бидо підтримує війну, а як вмирати на війні - так по росії зикають літери Z s вони сотнями тисяч відмовляються іти у наступ і тікають з полю бою під час наступу
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07.03.2023 20:34 Відповісти
Звісно, не можна рівняти наших героів до лишньохромосомних істот, але ці зеки нікуди не дінуться з-під Бахмуту і десь таки їх прийдеться вбивати і не факт, що в іншому місці їх можна знищити з меншими нашим втратами, ніж у місті-фортеці. І те, що рашисти можуть примусити наступати лише зеків-смертників стратами та тортурами говорить про те, що їх більшість - чмобіки вже не хочтуь вмирати за ху#ла та олігархів і залишилося лише добити смертників, які у меншості, а сотни тисяч чмобіків лише бунтують та тікають з полю бою
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07.03.2023 20:30 Відповісти
На РабZee все Zeки..даже газманов и прочие машковы росторгуевы...каста краснопузых бандитов и убийц с времён товарисича сралина чЛенина и 👺👹
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07.03.2023 20:24 Відповісти
Самый короткий анекдот про быдло 1917 года...:
чЛенин не Мародер стиральных машин и холодильников...😝
Брали только Золото сЦаря Николашки...😁
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07.03.2023 20:40 Відповісти
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07.03.2023 20:43 Відповісти
https://youtu.be/AXLs0nIguDk ..

Генерал-полковник Сирский ввел в Бахмут элитный спецназ Украины...✊💪🔱❤️🖤🔱
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07.03.2023 20:48 Відповісти
Хай вони самі себе там перестріляють! https://uatv.ua/uk/zamist-************-drg-rosijskyj-rdk-hto-stoyit-za-podiyamy-pid-bryanskom-rozbyralysya-eksperty/ Замість української ДРГ - російський РДК: хто стоїть за подіями під Брянськом, з'ясовували експерти
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07.03.2023 21:00 Відповісти
Это не совсем правильный перевод, в статье пишется о 30т потерь, из которых убит каждый третий. На самом деле статья не лучший источник, особенно про каждого 3. В штурмовых боях, раненные перед окопами истекают за пару часов, их никто не эвакуирует. Поэтому нелепо применять пропорцию 1 к 3 как при нормальных БД, тут дай Бог чтобы треть выжила.
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07.03.2023 21:02 Відповісти
 
 